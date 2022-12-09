https://ria.ru/20221209/soyuz-1837450629.html
В Кремле прокомментировали сообщения об "отказе" Ташкента от газового союза
В Кремле прокомментировали сообщения об "отказе" Ташкента от газового союза - РИА Новости, 09.12.2022
В Кремле прокомментировали сообщения об "отказе" Ташкента от газового союза
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы отказе Узбекистана от идеи созданий газового союза с РФ и Казахстаном попыткой... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:52
2022-12-09T12:52
2022-12-09T12:52
дмитрий песков
узбекистан
россия
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы отказе Узбекистана от идеи созданий газового союза с РФ и Казахстаном попыткой "помазать политикой эти процессы"."Все это требует координации. И все это требует не координации с точки зрения политики, как об этом написало агентство Рейтер, никаких там политических условий нет, а с точки зрения именно коммерческой выгода и коммерческих интересов трех стран", - сказал Песков, заявив, что слова вице-премьера Узбекистана были искажены, и "опять произошла попытка агентства Рейтер помазать политикой все эти процессы".Он также прокомментировал ситуацию у берегов Турции, где скопились нефтяные танкеры, заявив, что происходящее не следует называть попыткой шантажа. "Глупо заниматься шантажом, это будет стабилизация на мировых энергетических рынках, а Турция от них зависит", - заявил Песков в эфире "Первого канала".Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.Ранее в среду вице-премьер, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html
https://ria.ru/20221208/eaes-1837263380.html
узбекистан
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, узбекистан, россия, казахстан
Дмитрий Песков, Узбекистан, Россия, Казахстан
В Кремле прокомментировали сообщения об "отказе" Ташкента от газового союза
Песков раскритиковал сообщения об "отказе" Ташкента от газового союза с Москвой и Астаной
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал
сообщения о якобы отказе Узбекистана от идеи созданий газового союза с РФ и Казахстаном попыткой "помазать политикой эти процессы".
"Все это требует координации. И все это требует не координации с точки зрения политики, как об этом написало агентство Рейтер, никаких там политических условий нет, а с точки зрения именно коммерческой выгода и коммерческих интересов трех стран", - сказал Песков, заявив, что слова вице-премьера Узбекистана были искажены, и "опять произошла попытка агентства Рейтер помазать политикой все эти процессы".
Он также прокомментировал ситуацию у берегов Турции
, где скопились нефтяные танкеры, заявив, что происходящее не следует называть попыткой шантажа. "Глупо заниматься шантажом, это будет стабилизация на мировых энергетических рынках, а Турция от них зависит", - заявил Песков в эфире "Первого канала".
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев
и Владимир Путин
на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.
Ранее в среду вице-премьер, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.
Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак
.
Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.