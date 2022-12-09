https://ria.ru/20221209/soyuz-1837450629.html

В Кремле прокомментировали сообщения об "отказе" Ташкента от газового союза

В Кремле прокомментировали сообщения об "отказе" Ташкента от газового союза - РИА Новости, 09.12.2022

В Кремле прокомментировали сообщения об "отказе" Ташкента от газового союза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы отказе Узбекистана от идеи созданий газового союза с РФ и Казахстаном попыткой... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:52

2022-12-09T12:52

2022-12-09T12:52

дмитрий песков

узбекистан

россия

казахстан

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы отказе Узбекистана от идеи созданий газового союза с РФ и Казахстаном попыткой "помазать политикой эти процессы"."Все это требует координации. И все это требует не координации с точки зрения политики, как об этом написало агентство Рейтер, никаких там политических условий нет, а с точки зрения именно коммерческой выгода и коммерческих интересов трех стран", - сказал Песков, заявив, что слова вице-премьера Узбекистана были искажены, и "опять произошла попытка агентства Рейтер помазать политикой все эти процессы".Он также прокомментировал ситуацию у берегов Турции, где скопились нефтяные танкеры, заявив, что происходящее не следует называть попыткой шантажа. "Глупо заниматься шантажом, это будет стабилизация на мировых энергетических рынках, а Турция от них зависит", - заявил Песков в эфире "Первого канала".Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.Ранее в среду вице-премьер, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html

https://ria.ru/20221208/eaes-1837263380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, узбекистан, россия, казахстан