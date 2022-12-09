https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837449619.html
Штамповка Западом санкций начинает затихать, заявил Лукашенко
Штамповка Западом санкций начинает затихать, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.12.2022
Штамповка Западом санкций начинает затихать, заявил Лукашенко
Примитивная штамповка Западом санкций против России и Белоруссии начинает затихать, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:48
2022-12-09T12:48
2022-12-09T12:48
александр лукашенко
белоруссия
россия
бишкек
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Примитивная штамповка Западом санкций против России и Белоруссии начинает затихать, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко."Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий", - заявил белорусский лидер на саммите ЕАЭС.Заседание Высшего евразийского экономического совета – высшего органа Евразийского экономического союза – проходит в пятницу в Бишкеке. В состав совета входят главы государств-членов либо главы правительств государств-членов (в соответствии с законодательством своего государства) Евразийского экономического союза – Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837424082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, россия, бишкек, евразийский экономический союз, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Бишкек, Евразийский экономический союз, В мире
Штамповка Западом санкций начинает затихать, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко заявил, что примитивная штамповка Западом санкций начинает затихать