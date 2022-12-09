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Штамповка Западом санкций начинает затихать, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.12.2022
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Штамповка Западом санкций начинает затихать, заявил Лукашенко
Штамповка Западом санкций начинает затихать, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.12.2022
Штамповка Западом санкций начинает затихать, заявил Лукашенко
Примитивная штамповка Западом санкций против России и Белоруссии начинает затихать, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:48
2022-12-09T12:48
александр лукашенко
белоруссия
россия
бишкек
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Примитивная штамповка Западом санкций против России и Белоруссии начинает затихать, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко."Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий", - заявил белорусский лидер на саммите ЕАЭС.Заседание Высшего евразийского экономического совета – высшего органа Евразийского экономического союза – проходит в пятницу в Бишкеке. В состав совета входят главы государств-членов либо главы правительств государств-членов (в соответствии с законодательством своего государства) Евразийского экономического союза – Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
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александр лукашенко, белоруссия, россия, бишкек, евразийский экономический союз, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Бишкек, Евразийский экономический союз, В мире
12:48 09.12.2022
 
Штамповка Западом санкций начинает затихать, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко заявил, что примитивная штамповка Западом санкций начинает затихать

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Примитивная штамповка Западом санкций против России и Белоруссии начинает затихать, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий", - заявил белорусский лидер на саммите ЕАЭС.
Заседание Высшего евразийского экономического совета – высшего органа Евразийского экономического союза – проходит в пятницу в Бишкеке. В состав совета входят главы государств-членов либо главы правительств государств-членов (в соответствии с законодательством своего государства) Евразийского экономического союза – Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияБишкекЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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