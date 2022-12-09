https://ria.ru/20221209/putin-1837397359.html

Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке

Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 09.12.2022

Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:48

2022-12-09T09:48

2022-12-09T10:37

владимир путин

киргизия

бишкек

россия

евразийский экономический союз

веэс

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БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.Заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) проходит в Бишкеке в пятницу в узком и расширенном составах. В нем принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер Армении. От государств-наблюдателей будет участвовать премьер-министр Узбекистана, президент Кубы выступит с видеообращением.Путин прибыл в здание Конгресс-холла, где состоится мероприятие.Всех участников приветствует президент Киргизии Садыр Жапаров.По программе главы делегаций государств ВЕЭС участвуют в церемонии совместного фотографирования.После этого начнется заседание в узком составе, а затем в расширенном.Планируется, что на заседании будут рассмотрены вопросы деятельности Евразийского экономического союза, намечены ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг. Будет принят ряд решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, утверждены основные направления международной деятельности ЕАЭС. Российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году.

https://ria.ru/20221208/peregovory-1837264372.html

https://ria.ru/20221208/eaes-1837258965.html

киргизия

бишкек

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, киргизия, бишкек, россия, евразийский экономический союз, веэс