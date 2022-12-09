09:48 09.12.2022 (обновлено: 10:37 09.12.2022)
Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке
Президент Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) проходит в Бишкеке в пятницу в узком и расширенном составах. В нем принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер Армении. От государств-наблюдателей будет участвовать премьер-министр Узбекистана, президент Кубы выступит с видеообращением.
Путин прибыл в здание Конгресс-холла, где состоится мероприятие.
Всех участников приветствует президент Киргизии Садыр Жапаров.
По программе главы делегаций государств ВЕЭС участвуют в церемонии совместного фотографирования.
После этого начнется заседание в узком составе, а затем в расширенном.
Планируется, что на заседании будут рассмотрены вопросы деятельности Евразийского экономического союза, намечены ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг. Будет принят ряд решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, утверждены основные направления международной деятельности ЕАЭС. Российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году.