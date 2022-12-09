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Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке
Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 09.12.2022
Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке
Президент России Владимир Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:48
2022-12-09T10:37
владимир путин
киргизия
бишкек
россия
евразийский экономический союз
веэс
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БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.Заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) проходит в Бишкеке в пятницу в узком и расширенном составах. В нем принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер Армении. От государств-наблюдателей будет участвовать премьер-министр Узбекистана, президент Кубы выступит с видеообращением.Путин прибыл в здание Конгресс-холла, где состоится мероприятие.Всех участников приветствует президент Киргизии Садыр Жапаров.По программе главы делегаций государств ВЕЭС участвуют в церемонии совместного фотографирования.После этого начнется заседание в узком составе, а затем в расширенном.Планируется, что на заседании будут рассмотрены вопросы деятельности Евразийского экономического союза, намечены ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг. Будет принят ряд решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, утверждены основные направления международной деятельности ЕАЭС. Российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году.
https://ria.ru/20221208/peregovory-1837264372.html
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владимир путин, киргизия, бишкек, россия, евразийский экономический союз, веэс
Владимир Путин, Киргизия, Бишкек, Россия, Евразийский экономический союз, ВЕЭС
09:48 09.12.2022 (обновлено: 10:37 09.12.2022)
 
Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке

Президент Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) проходит в Бишкеке в пятницу в узком и расширенном составах. В нем принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер Армении. От государств-наблюдателей будет участвовать премьер-министр Узбекистана, президент Кубы выступит с видеообращением.
Путин прибыл в здание Конгресс-холла, где состоится мероприятие.
Всех участников приветствует президент Киргизии Садыр Жапаров.
По программе главы делегаций государств ВЕЭС участвуют в церемонии совместного фотографирования.
Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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Лидеры ЕАЭС обсудят запуск переговоров с ОАЭ о зоне свободной торговли
После этого начнется заседание в узком составе, а затем в расширенном.
Планируется, что на заседании будут рассмотрены вопросы деятельности Евразийского экономического союза, намечены ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг. Будет принят ряд решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, утверждены основные направления международной деятельности ЕАЭС. Российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году.
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Владимир ПутинКиргизияБишкекРоссияЕвразийский экономический союзВЕЭС
 
 
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