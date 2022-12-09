https://ria.ru/20221209/protasov-1837370029.html

Максим Протасов: российское вино скоро займет две трети рынка

Максим Протасов: российское вино скоро займет две трети рынка - РИА Новости, 09.12.2022

Максим Протасов: российское вино скоро займет две трети рынка

Россияне в этом году поменяли потребительские привычки: начали искать продукты дешевле, не соглашаясь на уступки в качестве. Какие товары можно покупать без... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:00

2022-12-09T10:00

2022-12-09T10:10

интервью

экономика

максим протасов

россия

роскачество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

руспродсоюз

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Россияне в этом году поменяли потребительские привычки: начали искать продукты дешевле, не соглашаясь на уступки в качестве. Какие товары можно покупать без опаски, а упаковки каких нужно изучать пристальнее, появилось ли в пельменях и сосисках больше мяса, как бороться с "зеленым камуфляжем", безопасно ли ослабить требования к срокам годности продуктов и каких усилий стоило вернуть моду на российское вино, в интервью РИА Новости рассказал глава Роскачества Максим Протасов. Беседовала Анна Шавырина.— Отмечает ли Роскачество какие-то изменения в потребительском поведении россиян в этом году?— В последнее время довольно серьезно меняется отношение потребителей к покупкам — они начинают экономить. Мы видим это в том числе и по тому, какие вопросы задают посетители портала Роскачества и пользователи наших социальных сетей.В то же время недавнее исследование нашего Центра изучения потребительского поведения показало, что более 32 процентов потребителей приоритетом при покупке даже сейчас называют не цену, а качество товара. Покупатели также обращают внимание на упаковку, сроки годности, ищут возможность сформировать новую потребительскую корзину, не потеряв в качестве и, по возможности, выиграв в цене.— В каких категориях товаров сейчас достигнут порог "высокого качества", а где пока есть проблемы?— Два года назад мы проводили исследования мясной продукции — потребителей очень сильно волновало качество колбасы и сосисок. В молочных сосисках, произведенных по ГОСТу, мы выявляли мясо птицы, которого в этой продукции быть не должно, а также превышение остаточного количества антибиотиков. Последнее веерное исследование показало, что все производители исправились — скорректировали и маркировку, и рецептуры, и качество продукции, а также самого сырья.Ситуация, допустим, с пломбиром — обратная. Мы получили жалобы, провели исследование, которое нас несколько расстроило: у части марок, товары которых ранее заслуживали высокий рейтинг Роскачества, а некоторые даже претендовали на российский Знак качества, была обнаружена замена молока на растительные жиры. Сейчас мы с этой отраслью проводим работу.Если говорить о детской продукции, то здесь мы видим достаточно серьезные улучшения в части рубашек и отчасти в иных детских товарах. Но картина по ранцам нас не радует. Большое количество производителей не выполняют требования. А для того, чтобы получить сертификат или оформить декларацию, товар, который выглядит как детский ранец и является им, но не соответствует требованиям к детским товарам, заявляется как изделие для взрослой носки.— В прошлом году пельмени были признаны наиболее некачественным товаром на российском рынке, изменилась ли ситуация сейчас? Что стало антилидером-2022?— Я могу сказать, что производители пельменей сделали серьезные выводы. Практически все они прошли диагностику качества процессов, выявили те или иные проблемы, которые вызывали у них сложности с качеством продукции на полке — это был вопрос сырья и самого производства. Более чем в 72 процентах случаев эту ситуацию мы сумели поправить.Возникают сейчас некоторые сложности с рыбной продукцией. Мы достаточно активно исследуем ее и будем продолжать, потому что изменились поставки некоторой импортной рыбы: она теперь едет через другие каналы, другие порты. Есть некоторые признаки того, что качество где-то ухудшилось, поэтому для нас важно проверить, подтвердить или опровергнуть данные факты и рассказать правду потребителям.— В октябре ассоциация "Руспродсоюз" предложила Минпромторгу ослабить требования к остаточному сроку годности продуктов, который позволяет им оставаться на полках. Как в Роскачестве оценивают эту инициативу?— Главное, чтобы продукция, которую мы приобретаем, не была испорчена, чтобы потребитель не понес никаких рисков. В то же время не должно быть и перегибов. Средний срок оборачиваемости продукта с длинным сроком годности, как нам докладывают ритейлеры, порядка 50 дней. Тем не менее сегодня ограничение в большинстве договоров между ритейлерами и поставщиками стоит в 60-80 процентов остаточного срока годности. То есть товар, до конца срока годности которого осталось еще два года, снимается с полки и утилизируется.Поэтому, да, если сроки годности (для приемки товаров. — Прим. ред.) будут установлены не в ущерб потребителям, например, для товаров со сроком годности более года — 40-45 процентов, то Роскачество такую инициативу поддержит.— Ритейлерам также была дана рекомендация убрать с полок органическую продукцию без необходимой сертификации. Насколько это может отразиться на потребительском спросе?— На любом рынке во благо потребителя должен существовать порядок, и этот порядок четко установлен федеральным законом. В нем написано, что любая продукция, которая хочет называться органической, должна пройти соответствующую сертификацию. Это естественно, потому что данная продукция ненамного, но дороже стандартной. Когда, исходя из знания о том, что эта продукция произведена без пестицидов, без гербицидов, без использования антибиотиков, человек платит больше, он должен быть уверен, что заплатил не за фейк. В этом смысле данное решение, безусловно, разумно.Важно, чтобы ритейлеры его исполнили. Сейчас мы видим, что рекомендация выполнена практически всеми, и в ближайшее время Роскачество проведет проверку, осталась ли на полках магазинов продукция, которая называется органической, в том числе импортного происхождения, но которая не прошла российскую сертификацию.Кроме того, на полке встречается "зеленый камуфляж", то есть та органика, которая ей не является на самом деле. Для потребителя это еще хуже — он тратит свои средства, но оказывается недоволен покупкой и больше не возвращается к этой продукции. Происходит дискредитация такого молодого и растущего в России сегмента. В стране сейчас порядка 140 сертифицированных производителей, и мы уверены, что это количество в ближайшее время должно утроиться.— Были ли зафиксированы случаи мошенничества со знаками качества для продвижения своего товара в рознице?— Если говорить о нарушениях в части маркировки, то действительно были случаи, когда производители пытались размещать российский Знак качества незаслуженно, но достаточно быстро это выявлялось, применялись санкции, и производители очень быстро исправлялись. Использовать незаслуженное преимущество просто недопустимо. Сейчас еще есть случаи, связанные с размещением органического знака, но так же, как и на других рынках, мы точно не должны допускать, чтобы информация ни на русском языке, ни на латинице содержалась на продукции, не прошедшей сертификацию в Российской Федерации.— Роскачество поддерживает отечественное виноделие и работу над Винным гидом России. Какой спрос и объем производства вина вы прогнозируете в течение следующих пяти лет?— Картина рынка выглядит достаточно понятно: 800 миллионов литров — это общий рынок вина, потребляемого в стране, порядка 430 миллионов литров из них — российское. Доля российского вина существенно выросла за последние пять лет. Это складывается из нескольких факторов.Первый — это рост количества виноградников. Сейчас у нас порядка 100 тысяч гектаров под виноградниками. В самые ближайшие годы благодаря и новым закладкам, и тому, что посаженные недавно виноградники начнут плодоносить, эта цифра вырастет до 115, и даже, возможно, до 130 тысяч гектаров.Второй фактор — увеличение урожайности, а третий фактор — это та работа, которую Роскачество, Минсельхоз и Минпромторг ведут по стабильному и постоянному улучшению качества продукции. И я уверен, что доля российских вин в самое ближайшее время превысит на рынке 70 процентов.Центр изучения потребительского поведения также провел исследование, согласно которому около двух третей российских потребителей при равной цене выбрали бы российское вино, а не зарубежное. Также они заметили изменение его качества в лучшую сторону за два года. Российское вино сейчас становится все более модным, но это не просто мода, она подтверждена работой с технологиями и качеством продукции.— Какие планы у Роскачества на 2023 год? Планируете ли исследования каких-то новых категорий?— Когда семь лет назад мы начинали работать, то говорили о том, что в базовой потребительской корзине порядка 140 товарных категорий, а на данный момент исследовали уже более 260 категорий. Сейчас есть запрос со стороны некоторых потребителей исследовать качество третьей по популярности в России кухни — японской. Посмотреть, как это продается в ресторанах, насколько качественно, из какого сырья и из какой рыбы, есть ли подмена или порча продукции при доставке.Эти исследования мы обязательно проведем и будем продолжать исследования молочной продукции, продукции легкой промышленности. Как я уже сказал, проведем достаточно тотальное исследование того, насколько торговые сети выполняют рекомендации по недопущению псевдоорганической продукции на полки. В общем, нас ждет очень насыщенный год!

https://ria.ru/20221124/vino-1833951409.html

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https://ria.ru/20221125/alkogol-1834291286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, экономика, максим протасов, россия, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), руспродсоюз