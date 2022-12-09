https://ria.ru/20221209/penza-1837655616.html

Современный центр активного долголетия откроют в Пензе осенью 2023 года

Современный центр активного долголетия откроют в Пензе осенью 2023 года - РИА Новости, 09.12.2022

Современный центр активного долголетия откроют в Пензе осенью 2023 года

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрели строящийся центр активного долголетия, открытие... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T23:37

2022-12-09T23:37

2022-12-09T23:38

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ПЕНЗА, 9 дек - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрели строящийся центр активного долголетия, открытие которого запланировано в Пензе осенью 2023 года.Ранее Мельниченко сообщил, что в текущем году в Пензе началось строительство современного центра активного долголетия, на его строительство выделено более 450 миллионов рублей. В здании обустроят просторные комнаты, компьютерный класс, зону для творчества, а также тренажерный зал, где с постояльцами будут заниматься инструкторы. По словам глава региона, центр планируется сдать в 2023 году."С рабочим визитом наш регион посетил министр труда и социальной защиты РФ Антон Олегович Котяков... Осмотрели ход строительства центра активного долголетия в Пензе. Он заменит действующий дом ветеранов, который сильно устарел. Постарались спроектировать максимально функциональное здание, в котором будет все для удобства и комфорта постояльцев. Центр будет соответствовать всем санитарным нормам и требованиям безопасности. В эксплуатацию планируем запустить объект уже осенью следующего года, а сейчас обучаем специалистов, которые будут в нем работать", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Как сообщила пресс-служба правительства региона, центр создается в рамках федерального проекта "Старшее поколение"."О том, что строительство ведется по графику, глава Пензенской области сообщил министру труда и социальной защиты РФ в ходе осмотра здания в пятницу. Центр активного долголетия пензенского дома ветеранов спроектирован с учетом всех требований, включает большой медицинский блок. Жилой сектор состоит из восьми комнат на одного-двух человек с отдельными санузлами и душевыми кабинами, выходом на остекленную лоджию. Есть общая гостиная - столовая для приема пищи и дневной занятости", - говорится в сообщении.Уточняется, что на базе тренировочной квартиры родственники пожилых и маломобильных граждан смогут получить практические навыки ухода за своими близкими, и после ввода в эксплуатацию центра активного долголетия в него будут переселены люди преклонного возраста и инвалиды из существующего здания дома ветеранов на 310 мест и подопечные из трех стационарных отделений социального обслуживания.Губернатор пояснил, что благодаря новому центру можно будет улучшить качество ухода за людьми старшего поколения и условия их проживания. "Стараемся максимально все сделать таким образом, чтобы пожилые люди, которые в центре долголетия будут пребывать, не только там жили, но и получили полноценную возможность общаться с внешним миром", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.

https://ria.ru/20220831/zerno-1813542603.html

https://ria.ru/20221116/stanok-1831968705.html

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Наталья Макарова

олег мельниченко, антон котяков, пенза, россия, пензенская область