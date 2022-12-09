https://ria.ru/20221209/pamyatnik-1837546518.html

В КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву

В КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву - РИА Новости, 09.12.2022

В КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву

Памятник герою России Канамату Боташеву, погибшему в специальной военной операции в мае этого года, открыли на его родине – в городе Карачаевске, сообщил в... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:49

2022-12-09T16:49

2022-12-09T16:49

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаевск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837539832_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e500702033df638212bee6898cb1c70.jpg

ЧЕРКЕССК, 9 дек – РИА Новости. Памятник герою России Канамату Боташеву, погибшему в специальной военной операции в мае этого года, открыли на его родине – в городе Карачаевске, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.В церемонии открытия установленной на главной площади Карачаевска бронзовой скульптуры герою России, генерал-майору авиации Канамату Боташеву, получившему звание героя России посмертно, принял участие глава республики Рашида Темрезова, а также сотни жителей и гостей города, родственники погибшего."Будучи настоящим патриотом страны, Боташев не смог оставаться в стороне, когда наша страна нуждалась в смелых и профессиональных защитниках больше всего. Он завершил свой путь военного летчика как настоящий герой - при выполнении своего воинского долга в зоне специальной военной операции, сохранив при этом жизни других российских солдат", - написал Темрезов.

карачаевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, карачаевск