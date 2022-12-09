В КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 9 дек – РИА Новости. Памятник герою России Канамату Боташеву, погибшему в специальной военной операции в мае этого года, открыли на его родине – в городе Карачаевске, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
В церемонии открытия установленной на главной площади Карачаевска бронзовой скульптуры герою России, генерал-майору авиации Канамату Боташеву, получившему звание героя России посмертно, принял участие глава республики Рашида Темрезова, а также сотни жителей и гостей города, родственники погибшего.
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧР
В КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву
"Будучи настоящим патриотом страны, Боташев не смог оставаться в стороне, когда наша страна нуждалась в смелых и профессиональных защитниках больше всего. Он завершил свой путь военного летчика как настоящий герой - при выполнении своего воинского долга в зоне специальной военной операции, сохранив при этом жизни других российских солдат", - написал Темрезов.