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В КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву - РИА Новости, 09.12.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20221209/pamyatnik-1837546518.html
В КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву
В КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву - РИА Новости, 09.12.2022
В КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву
Памятник герою России Канамату Боташеву, погибшему в специальной военной операции в мае этого года, открыли на его родине – в городе Карачаевске, сообщил в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:49
2022-12-09T16:49
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаевск
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ЧЕРКЕССК, 9 дек – РИА Новости. Памятник герою России Канамату Боташеву, погибшему в специальной военной операции в мае этого года, открыли на его родине – в городе Карачаевске, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.В церемонии открытия установленной на главной площади Карачаевска бронзовой скульптуры герою России, генерал-майору авиации Канамату Боташеву, получившему звание героя России посмертно, принял участие глава республики Рашида Темрезова, а также сотни жителей и гостей города, родственники погибшего."Будучи настоящим патриотом страны, Боташев не смог оставаться в стороне, когда наша страна нуждалась в смелых и профессиональных защитниках больше всего. Он завершил свой путь военного летчика как настоящий герой - при выполнении своего воинского долга в зоне специальной военной операции, сохранив при этом жизни других российских солдат", - написал Темрезов.
карачаевск
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60
рашид темрезов, карачаевск
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаевск
16:49 09.12.2022
 

В КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву

© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву
В КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 9 дек – РИА Новости. Памятник герою России Канамату Боташеву, погибшему в специальной военной операции в мае этого года, открыли на его родине – в городе Карачаевске, сообщил в социальных сетях глава КЧР Рашид Темрезов.
В церемонии открытия установленной на главной площади Карачаевска бронзовой скульптуры герою России, генерал-майору авиации Канамату Боташеву, получившему звание героя России посмертно, принял участие глава республики Рашида Темрезова, а также сотни жителей и гостей города, родственники погибшего.
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву
В КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву
© Фото предоставлены пресс-службой главы и правительства КЧР
В КЧР открыли памятник герою России, участнику СВО Канамату Боташеву
"Будучи настоящим патриотом страны, Боташев не смог оставаться в стороне, когда наша страна нуждалась в смелых и профессиональных защитниках больше всего. Он завершил свой путь военного летчика как настоящий герой - при выполнении своего воинского долга в зоне специальной военной операции, сохранив при этом жизни других российских солдат", - написал Темрезов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовКарачаевск
 
 
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