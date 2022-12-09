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СК завел дело на жителя Приамурья, запиравшего падчерицу в подпол на ночь - РИА Новости, 09.12.2022
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СК завел дело на жителя Приамурья, запиравшего падчерицу в подпол на ночь
СК завел дело на жителя Приамурья, запиравшего падчерицу в подпол на ночь - РИА Новости, 09.12.2022
СК завел дело на жителя Приамурья, запиравшего падчерицу в подпол на ночь
Дело завели в Амурской области на мужчину, который запирал падчерицу на ночь в подпол, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:38
2022-12-09T14:38
происшествия
амурская область
россия
ивановский район
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек – РИА Новости. Дело завели в Амурской области на мужчину, который запирал падчерицу на ночь в подпол, сообщило СУСК РФ по региону.Второго декабря работники учебного заведения села Среднебелое сообщили в полицию о том, что одна из учениц пришла на занятия с телесными повреждениями. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что 11-летняя девочка проживает в семье с мамой, 5-летним братом и отчимом. Ранее семья на учете в ПДН не состояла.Полицейские установили, что к недозволенным методам воспитания прибег отчим ребенка – ранее судимый гражданин, 1991 года рождения. Помимо этого выяснилось, что мужчина неоднократно в ночное время помещал падчерицу в подпол дома.После возбуждения уголовного дела подозреваемый попытался скрыться, выехав за пределы области, однако его задержали и поместили в изолятор временного содержания."Следственным отделом по Ивановскому району возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя села Среднебелая, подозреваемого… в незаконном лишении свободы, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.Отмечается, что оба ребенка из семьи помещены в детское социальное учреждение.
https://ria.ru/20221209/tatuirovschik-1837445378.html
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амурская область
россия
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происшествия, амурская область, россия, ивановский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Амурская область, Россия, Ивановский район, Следственный комитет России (СК РФ)
14:38 09.12.2022
 
СК завел дело на жителя Приамурья, запиравшего падчерицу в подпол на ночь

В Амурской области СК завел дело на мужчину, запиравшего падчерицу в подпол дома на ночь

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек – РИА Новости. Дело завели в Амурской области на мужчину, который запирал падчерицу на ночь в подпол, сообщило СУСК РФ по региону.
Второго декабря работники учебного заведения села Среднебелое сообщили в полицию о том, что одна из учениц пришла на занятия с телесными повреждениями. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что 11-летняя девочка проживает в семье с мамой, 5-летним братом и отчимом. Ранее семья на учете в ПДН не состояла.
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Полицейские установили, что к недозволенным методам воспитания прибег отчим ребенка – ранее судимый гражданин, 1991 года рождения. Помимо этого выяснилось, что мужчина неоднократно в ночное время помещал падчерицу в подпол дома.
После возбуждения уголовного дела подозреваемый попытался скрыться, выехав за пределы области, однако его задержали и поместили в изолятор временного содержания.
"Следственным отделом по Ивановскому району возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя села Среднебелая, подозреваемого… в незаконном лишении свободы, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба ребенка из семьи помещены в детское социальное учреждение.
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