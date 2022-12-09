https://ria.ru/20221209/padcheritsa-1837483776.html

СК завел дело на жителя Приамурья, запиравшего падчерицу в подпол на ночь

СК завел дело на жителя Приамурья, запиравшего падчерицу в подпол на ночь - РИА Новости, 09.12.2022

СК завел дело на жителя Приамурья, запиравшего падчерицу в подпол на ночь

Дело завели в Амурской области на мужчину, который запирал падчерицу на ночь в подпол, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:38

2022-12-09T14:38

2022-12-09T14:38

происшествия

амурская область

россия

ивановский район

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек – РИА Новости. Дело завели в Амурской области на мужчину, который запирал падчерицу на ночь в подпол, сообщило СУСК РФ по региону.Второго декабря работники учебного заведения села Среднебелое сообщили в полицию о том, что одна из учениц пришла на занятия с телесными повреждениями. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что 11-летняя девочка проживает в семье с мамой, 5-летним братом и отчимом. Ранее семья на учете в ПДН не состояла.Полицейские установили, что к недозволенным методам воспитания прибег отчим ребенка – ранее судимый гражданин, 1991 года рождения. Помимо этого выяснилось, что мужчина неоднократно в ночное время помещал падчерицу в подпол дома.После возбуждения уголовного дела подозреваемый попытался скрыться, выехав за пределы области, однако его задержали и поместили в изолятор временного содержания."Следственным отделом по Ивановскому району возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя села Среднебелая, подозреваемого… в незаконном лишении свободы, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.Отмечается, что оба ребенка из семьи помещены в детское социальное учреждение.

https://ria.ru/20221209/tatuirovschik-1837445378.html

https://ria.ru/20221209/kamery-1837424231.html

амурская область

россия

ивановский район

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происшествия, амурская область, россия, ивановский район, следственный комитет россии (ск рф)