https://ria.ru/20221209/oteli-1837551830.html
Москвичи и петербуржцы активно бронируют отели в своих городах на Новый год
Москвичи и петербуржцы активно бронируют отели в своих городах на Новый год - РИА Новости, 09.12.2022
Москвичи и петербуржцы активно бронируют отели в своих городах на Новый год
Москвичи и петербуржцы на новогодние каникулы активно бронируют гостиницы в своих городах, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:08
2022-12-09T19:08
2022-12-09T19:08
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Москвичи и петербуржцы на новогодние каникулы активно бронируют гостиницы в своих городах, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали заказы пользователей на праздничные выходные. Они выяснили, что 30 процентов объектов размещения в столице забронированы москвичами, а 46 процентов номеров в отелях Санкт-Петербурга выкуплены местными жителями.Москвичи бронируют гостиницы примерно на 2,5 ночи. Большинство из них планируют провести это время вдвоем (в одном заказе в среднем 2,3 гостя). Средний чек составляет 21,7 тысячи рублей.Наибольшей популярностью пользуются трехзвездочные отели — на них приходится треть заказов. Чуть меньше, 32 процента клиентов, готовы платить за четыре звезды, почти четверть — 23 процента — бронируют пятизвездочные гостиницы. Остальные отправятся в апартаменты и гостевые дома.Петербуржцы остановятся в гостиницах своего города в среднем на три ночи. И тоже чаще всего намерены проживать там вдвоем (средний показатель — 2,3 гостя). Средний чек — 20 тысяч рублей.Среди жителей Северной столицы одинаково востребованы трех -, четырехзвездочные отели и гостевые дома, их выбирают по 31 проценту пользователей. За пять звезд готовы платить лишь семь процентов постояльцев.
https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, санкт-петербург, новый год, москва, отели, гостиницы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Санкт-Петербург, Новый год, Москва, Отели, Гостиницы
Москвичи и петербуржцы активно бронируют отели в своих городах на Новый год
OneTwoTrip: на новогодние каникулы треть номеров в отелях столицы забронировали москвичи
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Москвичи и петербуржцы на новогодние каникулы активно бронируют гостиницы в своих городах, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали заказы пользователей на праздничные выходные. Они выяснили, что 30 процентов объектов размещения в столице забронированы москвичами, а 46 процентов номеров в отелях Санкт-Петербурга
выкуплены местными жителями.
Москвичи бронируют гостиницы примерно на 2,5 ночи. Большинство из них планируют провести это время вдвоем (в одном заказе в среднем 2,3 гостя). Средний чек составляет 21,7 тысячи рублей.
Наибольшей популярностью пользуются трехзвездочные отели — на них приходится треть заказов. Чуть меньше, 32 процента клиентов, готовы платить за четыре звезды, почти четверть — 23 процента — бронируют пятизвездочные гостиницы. Остальные отправятся в апартаменты и гостевые дома.
Петербуржцы остановятся в гостиницах своего города в среднем на три ночи. И тоже чаще всего намерены проживать там вдвоем (средний показатель — 2,3 гостя). Средний чек — 20 тысяч рублей.
Среди жителей Северной столицы одинаково востребованы трех -, четырехзвездочные отели и гостевые дома, их выбирают по 31 проценту пользователей. За пять звезд готовы платить лишь семь процентов постояльцев.