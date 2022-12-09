https://ria.ru/20221209/orlov-1837407194.html

Губернатор Приамурья Орлов выступил с итоговым отчетом за 2022 год

Губернатор Приамурья Орлов выступил с итоговым отчетом за 2022 год - РИА Новости, 09.12.2022

Губернатор Приамурья Орлов выступил с итоговым отчетом за 2022 год

Губернатор Амурской области Василий Орлов в пятницу выступил с итоговым отчетом за уходящий год, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:46

2022-12-09T10:46

2022-12-09T10:46

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

благовещенск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757326226_0:199:3208:2003_1920x0_80_0_0_e6a12d154edd67b1a2ae91904d4bf62d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов в пятницу выступил с итоговым отчетом за уходящий год, сообщает правительство региона."Благодарю наших аграриев за результаты этого года. Наша стратегическая задача - наращивание переработки сельхозпродукции. В первую очередь, сои. В этом году произведено на 62% больше соевого масла и на 19% больше шрота. Основная задача сельского хозяйства - продовольственная безопасность. У нас хорошие цифры в этом году по самообеспеченности мясной и молочной продукцией. По картофелю - на 100%. Зерна производим в 1,5 раза больше своего потребления", - сказал губернатор на ежегодном отчете в общественно-культурном центре Благовещенска.По итогам девяти месяцев индекс производства продукции вырос почти на треть в сравнении с тем же периодом прошлого года. Поставлен абсолютный рекорд за всю историю Амурской области по сбору сои - свыше 1,6 миллиона тонн.Согласно докладу Орлова, дорожный фонд области составил 22,5 миллиарда рублей. С 2018 года он увеличился в пять раз. Всего отремонтировано 430 километров региональных и местных дорог."Одной из основных задач в этом году было восстановление дорожных объектов, пострадавших от паводка. Всего было повреждено 92 километра дорог и 26 мостов. На 1 декабря нам удалось восстановить 56 километров дорог и 11 мостов. В следующем сезоне продолжим ремонтные работы", - отметил глава Амурской области.Рассказывая о строительстве жилья, глава региона подчеркнул, что на 1 ноября уже введено 285 тысяч квадратных метров жилья. Это почти 140% от плана, указал он. Всего по федеральному проекту "Жилье" до 2030 года в области предстоит возвести 2,4 миллиона "квадратов" жилья.Также Орлов указал, что регион по показателю "зеленых" технологий один из лидеров в стране. Всем требованиям экологических стандартов отвечает 41% новостроек, отметил губернатор.В этом году на благоустройство городов и сел направили более 560 миллионов рублей из федерального бюджета по программе "Комфортная городская среда". Отремонтированы 13 общественных пространств, 19 дворовых территорий. В этом году в Амурской области стартовал проект "1000 дворов", по программе их ремонтировали 99."Видим хорошие отзывы от людей. Программа будет продлена на следующий год. Важно привлекать к ее реализации местных производителей. Хороший пример - Белогорск, где при создании детских площадок применяется резиновая крошка. В Белогорске работает производство этого материала из старых автомобильных шин. А предприятие "Ре-Форма" в Благовещенске при поддержке компании "Сибур" выпускает скамейки и урны из переработанного пластика", - рассказал глава области.В следующем году также будет продолжена программа инициативного бюджетирования, сообщил губернатор. В этом - работа по программе шла по 132 проектам, предложенным жителями. На поддержку местных инициатив из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей.Масштабная работа по ремонту медучреждений проведена в текущем году в регионе, сообщил Орлов. Отремонтировано 19 объектов, приобретено 345 единиц современного оборудования. Медикам, работающим в селах, регион помогает с покупкой жилья.Останавливаясь на теме образования, губернатор сообщил, что в регионе практически решена задача по ликвидации очереди в детсады. Помимо масштабной стройки школ и дошкольных учреждений идет большая работа по их ремонту и модернизации. При подготовке к учебному году на эти цели было направлено 1,5 миллиарда рублей. Это в 11 раз больше, чем в 2018 году.В завершении своего доклада Орлов отметил, что за последние годы регион доказал, что "может справиться со всеми трудностями", и поблагодарил власти и жителей Амурской области за проделанную работу.

https://ria.ru/20221208/priamure-1837140381.html

https://ria.ru/20221207/medpomosch-1836924589.html

https://ria.ru/20221207/priamure-1836920713.html

амурская область

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск