https://ria.ru/20221209/orlov-1837407194.html
Губернатор Приамурья Орлов выступил с итоговым отчетом за 2022 год
Губернатор Приамурья Орлов выступил с итоговым отчетом за 2022 год - РИА Новости, 09.12.2022
Губернатор Приамурья Орлов выступил с итоговым отчетом за 2022 год
Губернатор Амурской области Василий Орлов в пятницу выступил с итоговым отчетом за уходящий год, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:46
2022-12-09T10:46
2022-12-09T10:46
амурская область
василий орлов (губернатор)
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов в пятницу выступил с итоговым отчетом за уходящий год, сообщает правительство региона."Благодарю наших аграриев за результаты этого года. Наша стратегическая задача - наращивание переработки сельхозпродукции. В первую очередь, сои. В этом году произведено на 62% больше соевого масла и на 19% больше шрота. Основная задача сельского хозяйства - продовольственная безопасность. У нас хорошие цифры в этом году по самообеспеченности мясной и молочной продукцией. По картофелю - на 100%. Зерна производим в 1,5 раза больше своего потребления", - сказал губернатор на ежегодном отчете в общественно-культурном центре Благовещенска.По итогам девяти месяцев индекс производства продукции вырос почти на треть в сравнении с тем же периодом прошлого года. Поставлен абсолютный рекорд за всю историю Амурской области по сбору сои - свыше 1,6 миллиона тонн.Согласно докладу Орлова, дорожный фонд области составил 22,5 миллиарда рублей. С 2018 года он увеличился в пять раз. Всего отремонтировано 430 километров региональных и местных дорог."Одной из основных задач в этом году было восстановление дорожных объектов, пострадавших от паводка. Всего было повреждено 92 километра дорог и 26 мостов. На 1 декабря нам удалось восстановить 56 километров дорог и 11 мостов. В следующем сезоне продолжим ремонтные работы", - отметил глава Амурской области.Рассказывая о строительстве жилья, глава региона подчеркнул, что на 1 ноября уже введено 285 тысяч квадратных метров жилья. Это почти 140% от плана, указал он. Всего по федеральному проекту "Жилье" до 2030 года в области предстоит возвести 2,4 миллиона "квадратов" жилья.Также Орлов указал, что регион по показателю "зеленых" технологий один из лидеров в стране. Всем требованиям экологических стандартов отвечает 41% новостроек, отметил губернатор.В этом году на благоустройство городов и сел направили более 560 миллионов рублей из федерального бюджета по программе "Комфортная городская среда". Отремонтированы 13 общественных пространств, 19 дворовых территорий. В этом году в Амурской области стартовал проект "1000 дворов", по программе их ремонтировали 99."Видим хорошие отзывы от людей. Программа будет продлена на следующий год. Важно привлекать к ее реализации местных производителей. Хороший пример - Белогорск, где при создании детских площадок применяется резиновая крошка. В Белогорске работает производство этого материала из старых автомобильных шин. А предприятие "Ре-Форма" в Благовещенске при поддержке компании "Сибур" выпускает скамейки и урны из переработанного пластика", - рассказал глава области.В следующем году также будет продолжена программа инициативного бюджетирования, сообщил губернатор. В этом - работа по программе шла по 132 проектам, предложенным жителями. На поддержку местных инициатив из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей.Масштабная работа по ремонту медучреждений проведена в текущем году в регионе, сообщил Орлов. Отремонтировано 19 объектов, приобретено 345 единиц современного оборудования. Медикам, работающим в селах, регион помогает с покупкой жилья.Останавливаясь на теме образования, губернатор сообщил, что в регионе практически решена задача по ликвидации очереди в детсады. Помимо масштабной стройки школ и дошкольных учреждений идет большая работа по их ремонту и модернизации. При подготовке к учебному году на эти цели было направлено 1,5 миллиарда рублей. Это в 11 раз больше, чем в 2018 году.В завершении своего доклада Орлов отметил, что за последние годы регион доказал, что "может справиться со всеми трудностями", и поблагодарил власти и жителей Амурской области за проделанную работу.
https://ria.ru/20221208/priamure-1837140381.html
https://ria.ru/20221207/medpomosch-1836924589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Благовещенск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов в пятницу выступил с итоговым отчетом за уходящий год, сообщает правительство региона.
"Благодарю наших аграриев за результаты этого года. Наша стратегическая задача - наращивание переработки сельхозпродукции. В первую очередь, сои. В этом году произведено на 62% больше соевого масла и на 19% больше шрота. Основная задача сельского хозяйства - продовольственная безопасность. У нас хорошие цифры в этом году по самообеспеченности мясной и молочной продукцией. По картофелю - на 100%. Зерна производим в 1,5 раза больше своего потребления", - сказал губернатор на ежегодном отчете в общественно-культурном центре Благовещенска
.
По итогам девяти месяцев индекс производства продукции вырос почти на треть в сравнении с тем же периодом прошлого года. Поставлен абсолютный рекорд за всю историю Амурской области по сбору сои - свыше 1,6 миллиона тонн.
Согласно докладу Орлова, дорожный фонд области составил 22,5 миллиарда рублей. С 2018 года он увеличился в пять раз. Всего отремонтировано 430 километров региональных и местных дорог.
"Одной из основных задач в этом году было восстановление дорожных объектов, пострадавших от паводка. Всего было повреждено 92 километра дорог и 26 мостов. На 1 декабря нам удалось восстановить 56 километров дорог и 11 мостов. В следующем сезоне продолжим ремонтные работы", - отметил глава Амурской области.
Рассказывая о строительстве жилья, глава региона подчеркнул, что на 1 ноября уже введено 285 тысяч квадратных метров жилья. Это почти 140% от плана, указал он. Всего по федеральному проекту "Жилье" до 2030 года в области предстоит возвести 2,4 миллиона "квадратов" жилья.
Также Орлов указал, что регион по показателю "зеленых" технологий один из лидеров в стране. Всем требованиям экологических стандартов отвечает 41% новостроек, отметил губернатор.
В этом году на благоустройство городов и сел направили более 560 миллионов рублей из федерального бюджета по программе "Комфортная городская среда". Отремонтированы 13 общественных пространств, 19 дворовых территорий. В этом году в Амурской области стартовал проект "1000 дворов", по программе их ремонтировали 99.
"Видим хорошие отзывы от людей. Программа будет продлена на следующий год. Важно привлекать к ее реализации местных производителей. Хороший пример - Белогорск
, где при создании детских площадок применяется резиновая крошка. В Белогорске работает производство этого материала из старых автомобильных шин. А предприятие "Ре-Форма" в Благовещенске при поддержке компании "Сибур
" выпускает скамейки и урны из переработанного пластика", - рассказал глава области.
В следующем году также будет продолжена программа инициативного бюджетирования, сообщил губернатор. В этом - работа по программе шла по 132 проектам, предложенным жителями. На поддержку местных инициатив из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей.
Масштабная работа по ремонту медучреждений проведена в текущем году в регионе, сообщил Орлов. Отремонтировано 19 объектов, приобретено 345 единиц современного оборудования. Медикам, работающим в селах, регион помогает с покупкой жилья.
Останавливаясь на теме образования, губернатор сообщил, что в регионе практически решена задача по ликвидации очереди в детсады. Помимо масштабной стройки школ и дошкольных учреждений идет большая работа по их ремонту и модернизации. При подготовке к учебному году на эти цели было направлено 1,5 миллиарда рублей. Это в 11 раз больше, чем в 2018 году.
В завершении своего доклада Орлов отметил, что за последние годы регион доказал, что "может справиться со всеми трудностями", и поблагодарил власти и жителей Амурской области за проделанную работу.