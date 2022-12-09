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Путин оценил возможность новых обменов заключенными с США - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин оценил возможность новых обменов заключенными с США
Путин оценил возможность новых обменов заключенными с США - РИА Новости, 09.12.2022
Путин оценил возможность новых обменов заключенными с США
Президент РФ Владимир Путин, говоря о новых обменах заключенными с США, заявил, что все возможно. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:33
2022-12-09T17:31
сша
россия
владимир путин
виктор бут
бриттни грайнер
абу-даби
евразийский экономический союз
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о новых обменах заключенными с США, заявил, что все возможно."Возможны ли другие обмены? Да, все возможно, это результат переговоров и поиска компромиссов. В данном случае компромиссы были найдены, мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета.Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
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сша, россия, владимир путин, виктор бут, бриттни грайнер, абу-даби, евразийский экономический союз
США, Россия, Владимир Путин, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Абу-Даби, Евразийский экономический союз
16:33 09.12.2022 (обновлено: 17:31 09.12.2022)
 
Путин оценил возможность новых обменов заключенными с США

Путин считает возможными новые обмены заключенными с США

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о новых обменах заключенными с США, заявил, что все возможно.
"Возможны ли другие обмены? Да, все возможно, это результат переговоров и поиска компромиссов. В данном случае компромиссы были найдены, мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета.
Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 14:54
МИД добивается возвращения заключенных в США россиян домой
 
СШАРоссияВладимир ПутинВиктор БутБриттни ГрайнерАбу-ДабиЕвразийский экономический союз
 
 
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