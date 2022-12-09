https://ria.ru/20221209/obmeny-1837537057.html
Путин оценил возможность новых обменов заключенными с США
Путин оценил возможность новых обменов заключенными с США - РИА Новости, 09.12.2022
Путин оценил возможность новых обменов заключенными с США
Президент РФ Владимир Путин, говоря о новых обменах заключенными с США, заявил, что все возможно. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:33
2022-12-09T16:33
2022-12-09T17:31
сша
россия
владимир путин
виктор бут
бриттни грайнер
абу-даби
евразийский экономический союз
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о новых обменах заключенными с США, заявил, что все возможно."Возможны ли другие обмены? Да, все возможно, это результат переговоров и поиска компромиссов. В данном случае компромиссы были найдены, мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета.Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
https://ria.ru/20221209/zaklyuchennye-1837489226.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, виктор бут, бриттни грайнер, абу-даби, евразийский экономический союз
США, Россия, Владимир Путин, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Абу-Даби, Евразийский экономический союз
16:33 09.12.2022 (обновлено: 17:31 09.12.2022)
Путин оценил возможность новых обменов заключенными с США
Путин считает возможными новые обмены заключенными с США