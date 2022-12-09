https://ria.ru/20221209/obmeny-1837537057.html

Путин оценил возможность новых обменов заключенными с США

Путин оценил возможность новых обменов заключенными с США - РИА Новости, 09.12.2022

Путин оценил возможность новых обменов заключенными с США

Президент РФ Владимир Путин, говоря о новых обменах заключенными с США, заявил, что все возможно. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:33

2022-12-09T16:33

2022-12-09T17:31

сша

россия

владимир путин

виктор бут

бриттни грайнер

абу-даби

евразийский экономический союз

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о новых обменах заключенными с США, заявил, что все возможно."Возможны ли другие обмены? Да, все возможно, это результат переговоров и поиска компромиссов. В данном случае компромиссы были найдены, мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета.Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20221209/zaklyuchennye-1837489226.html

сша

россия

абу-даби

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, владимир путин, виктор бут, бриттни грайнер, абу-даби, евразийский экономический союз