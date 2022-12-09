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Россия не ставила США ультиматумов по обмену заключенными, заявил Рябков - РИА Новости, 09.12.2022
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Россия не ставила США ультиматумов по обмену заключенными, заявил Рябков
Россия не ставила США ультиматумов по обмену заключенными, заявил Рябков - РИА Новости, 09.12.2022
Россия не ставила США ультиматумов по обмену заключенными, заявил Рябков
Россия не ставила США никаких ультиматумов в процессе переговоров по обмену заключёнными, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:00
2022-12-09T16:24
россия
сша
в мире
сергей рябков
бриттни грайнер
виктор бут
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия не ставила США никаких ультиматумов в процессе переговоров по обмену заключёнными, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы никакими ультиматумами не пользуемся, но мы умеем и будем и дальше твердо отстаивать свою позицию", - сказал он в кулуарах клуба "Валдай", отвечая на вопрос РИА Новости, был ли обмен американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута по схеме "1 на 1" условием России.Отставной дипломат США Билл Ричардсон, который занимается вопросами обмена заключёнными, в числе тех, кто заинтересован в контактах с Россией, заявил Сергей Рябков."Мы общаемся со всеми партнерами, которые проявляют к этому интерес. Бывший губернатор и постпред США при ООН Ричардсон в их числе. Но еще раз повторю, вопросы обмена отрабатывались и будут отрабатываться по иному каналу", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, какой была роль Ричардсона в переговорах про прошедшему накануне обмену американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
https://ria.ru/20221208/obmen-1837311024.html
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россия, сша, в мире, сергей рябков, бриттни грайнер, виктор бут, оон
Россия, США, В мире, Сергей Рябков, Бриттни Грайнер, Виктор Бут, ООН
16:00 09.12.2022 (обновлено: 16:24 09.12.2022)
 
Россия не ставила США ультиматумов по обмену заключенными, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия не ставила США ультиматумов по вопросу обмена заключенными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия не ставила США никаких ультиматумов в процессе переговоров по обмену заключёнными, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы никакими ультиматумами не пользуемся, но мы умеем и будем и дальше твердо отстаивать свою позицию", - сказал он в кулуарах клуба "Валдай", отвечая на вопрос РИА Новости, был ли обмен американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута по схеме "1 на 1" условием России.
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 18:32
США уверены в возможности обмена заключенными с Россией, заявил Белый дом
Отставной дипломат США Билл Ричардсон, который занимается вопросами обмена заключёнными, в числе тех, кто заинтересован в контактах с Россией, заявил Сергей Рябков.
"Мы общаемся со всеми партнерами, которые проявляют к этому интерес. Бывший губернатор и постпред США при ООН Ричардсон в их числе. Но еще раз повторю, вопросы обмена отрабатывались и будут отрабатываться по иному каналу", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, какой была роль Ричардсона в переговорах про прошедшему накануне обмену американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
Виктор Бут после обмена в аэропорту
8 декабря, 21:32
Опубликовано видео обмена Бута на Грайнер
 
РоссияСШАВ миреСергей РябковБриттни ГрайнерВиктор БутООН
 
 
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