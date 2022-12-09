16:00 09.12.2022 (обновлено: 16:24 09.12.2022)
Россия не ставила США ультиматумов по обмену заключенными, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия не ставила США ультиматумов по вопросу обмена заключенными
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия не ставила США никаких ультиматумов в процессе переговоров по обмену заключёнными, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы никакими ультиматумами не пользуемся, но мы умеем и будем и дальше твердо отстаивать свою позицию", - сказал он в кулуарах клуба "Валдай", отвечая на вопрос РИА Новости, был ли обмен американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута по схеме "1 на 1" условием России.
Отставной дипломат США Билл Ричардсон, который занимается вопросами обмена заключёнными, в числе тех, кто заинтересован в контактах с Россией, заявил Сергей Рябков.
"Мы общаемся со всеми партнерами, которые проявляют к этому интерес. Бывший губернатор и постпред США при ООН Ричардсон в их числе. Но еще раз повторю, вопросы обмена отрабатывались и будут отрабатываться по иному каналу", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, какой была роль Ричардсона в переговорах про прошедшему накануне обмену американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
8 декабря, 21:32Опубликовано видео обмена Бута на Грайнер