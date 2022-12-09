https://ria.ru/20221209/obmen-1837520909.html

Россия не ставила США ультиматумов по обмену заключенными, заявил Рябков

Россия не ставила США ультиматумов по обмену заключенными, заявил Рябков - РИА Новости, 09.12.2022

Россия не ставила США ультиматумов по обмену заключенными, заявил Рябков

Россия не ставила США никаких ультиматумов в процессе переговоров по обмену заключёнными, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:00

2022-12-09T16:00

2022-12-09T16:24

россия

сша

в мире

сергей рябков

бриттни грайнер

виктор бут

оон

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия не ставила США никаких ультиматумов в процессе переговоров по обмену заключёнными, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы никакими ультиматумами не пользуемся, но мы умеем и будем и дальше твердо отстаивать свою позицию", - сказал он в кулуарах клуба "Валдай", отвечая на вопрос РИА Новости, был ли обмен американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута по схеме "1 на 1" условием России.Отставной дипломат США Билл Ричардсон, который занимается вопросами обмена заключёнными, в числе тех, кто заинтересован в контактах с Россией, заявил Сергей Рябков."Мы общаемся со всеми партнерами, которые проявляют к этому интерес. Бывший губернатор и постпред США при ООН Ричардсон в их числе. Но еще раз повторю, вопросы обмена отрабатывались и будут отрабатываться по иному каналу", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, какой была роль Ричардсона в переговорах про прошедшему накануне обмену американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837311024.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, сергей рябков, бриттни грайнер, виктор бут, оон