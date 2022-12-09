https://ria.ru/20221209/obmen-1837414045.html

В Кремле прокомментировали обмен Грайнер на Бута

В Кремле прокомментировали обмен Грайнер на Бута - РИА Новости, 09.12.2022

В Кремле прокомментировали обмен Грайнер на Бута

В Кремле не могут раскрыть детали обмена Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер, но главный итог операции — возвращение гражданина России на родину, заявил... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:05

2022-12-09T11:05

2022-12-09T12:45

виктор бут

дмитрий песков

сша

бриттни грайнер

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Кремле не могут раскрыть детали обмена Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер, но главный итог операции — возвращение гражданина России на родину, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По словам Пескова, немалую роль в обмене сыграли Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.Он также добавил, что врачи еще должны будут оценить состояние здоровья Бута, в Кремле ему желают скорейшей реабилитации.Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.Грайнер в феврале задержали в "Шереметьево" с гашишным маслом и приговорили к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков.В конце июля появилась информация, что Вашингтон предложил Москве обменять Бута на Грайнер и осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.Накануне после продолжительных дипломатических усилий Москвы и Вашингтона в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен Бута на Грайнер.

https://ria.ru/20221209/but-1837362156.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор бут, дмитрий песков, сша, бриттни грайнер, россия