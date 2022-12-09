11:05 09.12.2022 (обновлено: 12:45 09.12.2022)
В Кремле прокомментировали обмен Грайнер на Бута
Песков: обменом Грайнер на Бута занимались спецслужбы России и США
© РИА Новости / Перейти в медиабанкОтбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в России гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби
Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в России гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Кремле не могут раскрыть детали обмена Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер, но главный итог операции — возвращение гражданина России на родину, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Никаких возможностей что-то раскрыть нет абсолютно. Занимались этим специальные службы двух стран. Самый главный итог — это то, что гражданин России, который 14 лет находился в плену фактически у американцев, незаконно абсолютно, вернулся на родину", — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, немалую роль в обмене сыграли Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
Он также добавил, что врачи еще должны будут оценить состояние здоровья Бута, в Кремле ему желают скорейшей реабилитации.
Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.
Грайнер в феврале задержали в "Шереметьево" с гашишным маслом и приговорили к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков.
В конце июля появилась информация, что Вашингтон предложил Москве обменять Бута на Грайнер и осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.
Накануне после продолжительных дипломатических усилий Москвы и Вашингтона в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен Бута на Грайнер.