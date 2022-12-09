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МИД России высоко оценил содействие ОАЭ в обмене Бута - РИА Новости, 09.12.2022
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МИД России высоко оценил содействие ОАЭ в обмене Бута
МИД России высоко оценил содействие ОАЭ в обмене Бута - РИА Новости, 09.12.2022
МИД России высоко оценил содействие ОАЭ в обмене Бута
В МИД РФ высоко оценивают содействие ОАЭ в обмене россиянина Виктора Бута, это говорит о высокой степени доверия между странами, заявил РИА Новости замглавы МИД РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:11
2022-12-09T18:20
россия
оаэ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
виктор бут
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В МИД РФ высоко оценивают содействие ОАЭ в обмене россиянина Виктора Бута, это говорит о высокой степени доверия между странами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер."Мы очень высоко оцениваем, это говорит о степени доверия между нашими странами. В таких довольно непростых операциях гуманитарного плана наши друзья из Эмиратов, Саудовской Аравии помогают", - сказал Богданов.
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россия, оаэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), виктор бут, в мире, михаил богданов, сша
Россия, ОАЭ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Виктор Бут, В мире, Михаил Богданов, США
18:11 09.12.2022 (обновлено: 18:20 09.12.2022)
 
МИД России высоко оценил содействие ОАЭ в обмене Бута

Замглавы МИД Богданов: Россия высоко оценила содействие ОАЭ в обмене Бута

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В МИД РФ высоко оценивают содействие ОАЭ в обмене россиянина Виктора Бута, это говорит о высокой степени доверия между странами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
"Мы очень высоко оцениваем, это говорит о степени доверия между нашими странами. В таких довольно непростых операциях гуманитарного плана наши друзья из Эмиратов, Саудовской Аравии помогают", - сказал Богданов.
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 10:44
В ОАЭ задержали еще одного организатора финансовой пирамиды Finiko
 
РоссияОАЭМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Виктор БутВ миреМихаил БогдановСША
 
 
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