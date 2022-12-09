https://ria.ru/20221209/oae-1837585751.html

МИД России высоко оценил содействие ОАЭ в обмене Бута

МИД России высоко оценил содействие ОАЭ в обмене Бута - РИА Новости, 09.12.2022

МИД России высоко оценил содействие ОАЭ в обмене Бута

В МИД РФ высоко оценивают содействие ОАЭ в обмене россиянина Виктора Бута, это говорит о высокой степени доверия между странами, заявил РИА Новости замглавы МИД РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:11

2022-12-09T18:11

2022-12-09T18:20

россия

оаэ

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

виктор бут

в мире

михаил богданов

сша

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В МИД РФ высоко оценивают содействие ОАЭ в обмене россиянина Виктора Бута, это говорит о высокой степени доверия между странами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер."Мы очень высоко оцениваем, это говорит о степени доверия между нашими странами. В таких довольно непростых операциях гуманитарного плана наши друзья из Эмиратов, Саудовской Аравии помогают", - сказал Богданов.

https://ria.ru/20221208/finiko-1837130123.html

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россия, оаэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), виктор бут, в мире, михаил богданов, сша