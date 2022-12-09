https://ria.ru/20221209/nissan-1837375088.html

Бывший завод Nissan перешел под управление "АвтоВАЗа"

Бывший завод Nissan перешел под управление "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 09.12.2022

Бывший завод Nissan перешел под управление "АвтоВАЗа"

Управлять бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге, который сейчас принадлежит ФГУП "НАМИ", будет "АвтоВАЗ", производство на предприятии планируется начать... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:21

2022-12-09T08:21

2022-12-09T08:21

экономика

денис мантуров

максим соколов

авто

санкт-петербург

россия

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

автоваз

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Управлять бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге, который сейчас принадлежит ФГУП "НАМИ", будет "АвтоВАЗ", производство на предприятии планируется начать в 2023 году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться "АвтоВАЗом", - сказал он, отвечая на вопрос об авторынке 2023 года."Активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться "АвтоВАЗом", - уточнил Мантуров.В конце октября президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что компания ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке автомобилей иностранных брендов.Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" в конце ноября приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что это позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. При этом новый владелец имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия.В свою очередь "АвтоВАЗ" получил право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять к ним запчасти.

https://ria.ru/20221011/nissan-1823143727.html

https://ria.ru/20221027/nissan-1827078603.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, денис мантуров, максим соколов, авто, санкт-петербург, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)