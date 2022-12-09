https://ria.ru/20221209/nissan-1837375088.html
Бывший завод Nissan перешел под управление "АвтоВАЗа"
Бывший завод Nissan перешел под управление "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 09.12.2022
Бывший завод Nissan перешел под управление "АвтоВАЗа"
Управлять бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге, который сейчас принадлежит ФГУП "НАМИ", будет "АвтоВАЗ", производство на предприятии планируется начать... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:21
2022-12-09T08:21
2022-12-09T08:21
экономика
денис мантуров
максим соколов
авто
санкт-петербург
россия
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
автоваз
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Управлять бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге, который сейчас принадлежит ФГУП "НАМИ", будет "АвтоВАЗ", производство на предприятии планируется начать в 2023 году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться "АвтоВАЗом", - сказал он, отвечая на вопрос об авторынке 2023 года."Активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться "АвтоВАЗом", - уточнил Мантуров.В конце октября президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщал, что компания ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке автомобилей иностранных брендов.Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" в конце ноября приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что это позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. При этом новый владелец имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия.В свою очередь "АвтоВАЗ" получил право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять к ним запчасти.
https://ria.ru/20221011/nissan-1823143727.html
https://ria.ru/20221027/nissan-1827078603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис мантуров, максим соколов, авто, санкт-петербург, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Денис Мантуров, Максим Соколов, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Бывший завод Nissan перешел под управление "АвтоВАЗа"
Бывший завод Nissan возобновит производство в 2023 году под управлением "АвтоВАЗа"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Управлять бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге, который сейчас принадлежит ФГУП "НАМИ", будет "АвтоВАЗ", производство на предприятии планируется начать в 2023 году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться "АвтоВАЗом", - сказал он, отвечая на вопрос об авторынке 2023 года.
"Активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться "АвтоВАЗом", - уточнил Мантуров.
В конце октября президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов
сообщал, что компания ведет переговоры о возможной крупноузловой сборке автомобилей иностранных брендов.
Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" в конце ноября приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что это позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. При этом новый владелец имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия.
В свою очередь "АвтоВАЗ" получил право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять к ним запчасти.