https://ria.ru/20221209/naemniki-1837372906.html

В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников ехать воевать под Артемовск

В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников ехать воевать под Артемовск - РИА Новости, 09.12.2022

В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников ехать воевать под Артемовск

Иностранные наемники стали отказываться от поездки в Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе из-за сложной обстановки на данном участке фронта, заявил РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T07:57

2022-12-09T07:57

2022-12-09T10:12

специальная военная операция на украине

андрей марочко

артемовск

донбасс

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 9 дек — РИА Новости. Иностранные наемники стали отказываться от поездки в Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе из-за сложной обстановки на данном участке фронта, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.По его словам, "получена информация о том, что украинское командование пошло на обман для того, чтобы завести на данный участок подразделение наемников"."Украинское командование пошло на ухищрения и обман, объявив, что их везут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий. В итоге иностранных наемников доставили в населенный пункт Часов Яр западнее Артемовска", — пояснил Марочко.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, сейчас за него идут ожесточенные бои.

https://radiosputnik.ria.ru/20221206/dezertirstvo-1836806641.html

артемовск

донбасс

луганская народная республика

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андрей марочко, артемовск, донбасс, луганская народная республика