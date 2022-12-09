https://ria.ru/20221209/naemniki-1837372906.html
В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников ехать воевать под Артемовск
В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников ехать воевать под Артемовск - РИА Новости, 09.12.2022
В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников ехать воевать под Артемовск
Иностранные наемники стали отказываться от поездки в Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе из-за сложной обстановки на данном участке фронта, заявил РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T07:57
2022-12-09T07:57
2022-12-09T10:12
специальная военная операция на украине
андрей марочко
артемовск
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 9 дек — РИА Новости. Иностранные наемники стали отказываться от поездки в Артемовск (украинское название Бахмут) в Донбассе из-за сложной обстановки на данном участке фронта, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.По его словам, "получена информация о том, что украинское командование пошло на обман для того, чтобы завести на данный участок подразделение наемников"."Украинское командование пошло на ухищрения и обман, объявив, что их везут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий. В итоге иностранных наемников доставили в населенный пункт Часов Яр западнее Артемовска", — пояснил Марочко.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, сейчас за него идут ожесточенные бои.
https://radiosputnik.ria.ru/20221206/dezertirstvo-1836806641.html
артемовск
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андрей марочко, артемовск, донбасс, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Артемовск, Донбасс, Луганская Народная Республика
07:57 09.12.2022 (обновлено: 10:12 09.12.2022)
В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников ехать воевать под Артемовск
Офицер НМ ЛНР Марочко: иностранные наемники начали отказываться ехать в Артемовск