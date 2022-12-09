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Казахстан получил от США разъяснение по платежной системе "Мир" и санкциям
Казахстан получил от США разъяснение по платежной системе "Мир" и санкциям - РИА Новости, 09.12.2022
Казахстан получил от США разъяснение по платежной системе "Мир" и санкциям
Американское Управление по контролю за иностранными активами — подразделение Министерства финансов (OFAC) — проинформировало Астану, что не возражает против... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:03
2022-12-09T12:03
2022-12-09T13:55
технологии
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министерство финансов сша
карта "мир"
платежная система "мир"
экономика
санкции в отношении россии
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АЛМА-АТА, 9 дек — РИА Новости. Американское Управление по контролю за иностранными активами — подразделение Министерства финансов (OFAC) — проинформировало Астану, что не возражает против операций со счетами платежной системы "Мир", сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков.Ведомство уточнило, что получило письмо от американской стороны 8 декабря. В нем указано, что речь идет об использовании российского сервиса частными лицами.Казахстанская сторона сообщила, что операции внутри платежной системы "останутся под особым контролем", поскольку существует возможность ее применения для того, чтобы обходить ограничительные меры против России.Таким образом, казахстанские банки могут принимать платежи и переводы по этим картам и выдавать физическим лицам наличные через банкоматы.После заявления Минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" во многих странах, помимо Казахстана, возникли проблемы с использованием российских карт. С трудностями столкнулись в Турции, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Вьетнаме.Москва и Анкара уже работают над созданием альтернативного способа оплаты. Как отметил директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин, он может появиться ближе к лету следующего года — к началу туристического сезона.
https://ria.ru/20221205/bank-1836419284.html
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технологии, казахстан, россия, министерство финансов сша, карта "мир", платежная система "мир", экономика, санкции в отношении россии
Технологии, Казахстан, Россия, Министерство финансов США, Карта "Мир", Платежная система "Мир", Экономика, Санкции в отношении России
12:03 09.12.2022 (обновлено: 13:55 09.12.2022)
Казахстан получил от США разъяснение по платежной системе "Мир" и санкциям
Банки Казахстана получили разрешение от OFAC на операции по картам платежной системы "Мир"