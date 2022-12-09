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Минцифры предложило дать регионам право на допподдержку мобилизованных - РИА Новости, 09.12.2022
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Минцифры предложило дать регионам право на допподдержку мобилизованных
Минцифры предложило дать регионам право на допподдержку мобилизованных - РИА Новости, 09.12.2022
Минцифры предложило дать регионам право на допподдержку мобилизованных
Минцифры РФ предложило закрепить за регионами право предоставлять дополнительные меры социальной поддержки мобилизованным и членам их семей, в том числе через... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:54
2022-12-09T18:12
общество
сергей собянин
россия
москва
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минцифры РФ предложило закрепить за регионами право предоставлять дополнительные меры социальной поддержки мобилизованным и членам их семей, в том числе через портал "Госуслуги", соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов."Установить, что субъектами Российской Федерации могут быть предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки мобилизованных лиц и членов их семей, предоставляемые в том числе в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в проекте постановления.Отмечается, что проект постановления разработан для обеспечения предоставления мер поддержки мобилизованных лиц и членов их семей, сокращения сроков и автоматизации этого процесса."Реализация предлагаемых решений не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, не повлечет негативных финансовых и иных последствий, в том числе социально-экономических, не окажет влияния на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не потребует дополнительного финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", - уточняется в пояснительной записке.Мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет комиссию госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", ранее сообщил, что большинство субъектов России приняли меры по социальной поддержке семьей мобилизованных.В ноябре на портале "Госуслуги" появилась форма обратной связи, с помощью которой можно сообщить о задержках в предоставлении мер поддержки мобилизованным или их родственникам.
https://ria.ru/20221208/mobilizatsiya-1837172457.html
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общество, сергей собянин, россия, москва, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги
Общество, Сергей Собянин, Россия, Москва, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги
16:54 09.12.2022 (обновлено: 18:12 09.12.2022)
 
Минцифры предложило дать регионам право на допподдержку мобилизованных

Минцифры предложило дать регионам право на допподдержку мобилизованных на "Госуслугах"

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минцифры РФ предложило закрепить за регионами право предоставлять дополнительные меры социальной поддержки мобилизованным и членам их семей, в том числе через портал "Госуслуги", соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить, что субъектами Российской Федерации могут быть предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки мобилизованных лиц и членов их семей, предоставляемые в том числе в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в проекте постановления.
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Отмечается, что проект постановления разработан для обеспечения предоставления мер поддержки мобилизованных лиц и членов их семей, сокращения сроков и автоматизации этого процесса.
"Реализация предлагаемых решений не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, не повлечет негативных финансовых и иных последствий, в том числе социально-экономических, не окажет влияния на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не потребует дополнительного финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", - уточняется в пояснительной записке.
Мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет комиссию госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", ранее сообщил, что большинство субъектов России приняли меры по социальной поддержке семьей мобилизованных.
В ноябре на портале "Госуслуги" появилась форма обратной связи, с помощью которой можно сообщить о задержках в предоставлении мер поддержки мобилизованным или их родственникам.
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ОбществоСергей СобянинРоссияМоскваМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Госуслуги
 
 
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