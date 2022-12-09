https://ria.ru/20221209/mintsifry-1837548384.html

Минцифры предложило дать регионам право на допподдержку мобилизованных

Минцифры предложило дать регионам право на допподдержку мобилизованных - РИА Новости, 09.12.2022

Минцифры предложило дать регионам право на допподдержку мобилизованных

Минцифры РФ предложило закрепить за регионами право предоставлять дополнительные меры социальной поддержки мобилизованным и членам их семей, в том числе через... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:54

2022-12-09T16:54

2022-12-09T18:12

общество

сергей собянин

россия

москва

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минцифры РФ предложило закрепить за регионами право предоставлять дополнительные меры социальной поддержки мобилизованным и членам их семей, в том числе через портал "Госуслуги", соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов."Установить, что субъектами Российской Федерации могут быть предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки мобилизованных лиц и членов их семей, предоставляемые в том числе в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в проекте постановления.Отмечается, что проект постановления разработан для обеспечения предоставления мер поддержки мобилизованных лиц и членов их семей, сокращения сроков и автоматизации этого процесса."Реализация предлагаемых решений не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации, не повлечет негативных финансовых и иных последствий, в том числе социально-экономических, не окажет влияния на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не потребует дополнительного финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", - уточняется в пояснительной записке.Мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет комиссию госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", ранее сообщил, что большинство субъектов России приняли меры по социальной поддержке семьей мобилизованных.В ноябре на портале "Госуслуги" появилась форма обратной связи, с помощью которой можно сообщить о задержках в предоставлении мер поддержки мобилизованным или их родственникам.

https://ria.ru/20221208/mobilizatsiya-1837172457.html

https://ria.ru/20221209/mobilizatsiya-1837546135.html

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общество, сергей собянин, россия, москва, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги