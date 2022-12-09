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Маршрут "Многоликая Россия" включат в программу детского туризма - РИА Новости, 09.12.2022
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Туризм
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Маршрут "Многоликая Россия" включат в программу детского туризма
Маршрут "Многоликая Россия" включат в программу детского туризма - РИА Новости, 09.12.2022
Маршрут "Многоликая Россия" включат в программу детского туризма
Маршрут "Многоликая Россия" включат в детскую туристическую программу, сообщила министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:20
2022-12-09T18:20
туризм
ольга любимова
россия
дети
туризм
новости - туризм
маршруты
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Маршрут "Многоликая Россия" включат в детскую туристическую программу, сообщила министр культуры Ольга Любимова."Он войдет в программу детского туризма "Моя Россия" уже в 2023 году и также станет наследием Года", — сказала Любимова.По ее словам, маршрут включает в себя центры народных традиций, промыслов и ремесел, музейные артефакты, этнографические экспозиции и реконструкции исторических событий.Итоговое заседание организационного комитета по подготовке и проведению в РФ Года культурного наследия народов России состоялось в пятницу в Московской филармонии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.
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ольга любимова, россия, дети, туризм, новости - туризм, маршруты, туристы
Туризм, Ольга Любимова, Россия, Дети, Туризм, Новости - Туризм, маршруты, туристы
18:20 09.12.2022
 
Маршрут "Многоликая Россия" включат в программу детского туризма

Любимова: маршрут "Многоликая Россия" включат в программу детского туризма в 2023 году

© Фото : Freepik / artursafronovvvvДети едят шоколад
Дети едят шоколад - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Freepik / artursafronovvvv
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Маршрут "Многоликая Россия" включат в детскую туристическую программу, сообщила министр культуры Ольга Любимова.
"Он войдет в программу детского туризма "Моя Россия" уже в 2023 году и также станет наследием Года", — сказала Любимова.
По ее словам, маршрут включает в себя центры народных традиций, промыслов и ремесел, музейные артефакты, этнографические экспозиции и реконструкции исторических событий.
Итоговое заседание организационного комитета по подготовке и проведению в РФ Года культурного наследия народов России состоялось в пятницу в Московской филармонии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.
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ТуризмОльга ЛюбимоваРоссияДетиТуризмНовости - Туризммаршрутытуристы
 
 
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