https://ria.ru/20221209/marshruty-1837584320.html

Маршрут "Многоликая Россия" включат в программу детского туризма

Маршрут "Многоликая Россия" включат в программу детского туризма - РИА Новости, 09.12.2022

Маршрут "Многоликая Россия" включат в программу детского туризма

Маршрут "Многоликая Россия" включат в детскую туристическую программу, сообщила министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:20

2022-12-09T18:20

2022-12-09T18:20

туризм

ольга любимова

россия

дети

туризм

новости - туризм

маршруты

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826324792_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_61bc42a5998e0594f02ad061a1f40bcb.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Маршрут "Многоликая Россия" включат в детскую туристическую программу, сообщила министр культуры Ольга Любимова."Он войдет в программу детского туризма "Моя Россия" уже в 2023 году и также станет наследием Года", — сказала Любимова.По ее словам, маршрут включает в себя центры народных традиций, промыслов и ремесел, музейные артефакты, этнографические экспозиции и реконструкции исторических событий.Итоговое заседание организационного комитета по подготовке и проведению в РФ Года культурного наследия народов России состоялось в пятницу в Московской филармонии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

https://ria.ru/20221101/marshrut-1828531093.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

ольга любимова, россия, дети, туризм, новости - туризм, маршруты, туристы