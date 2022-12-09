https://ria.ru/20221209/marshruty-1837584320.html
Маршрут "Многоликая Россия" включат в программу детского туризма
Маршрут "Многоликая Россия" включат в программу детского туризма - РИА Новости, 09.12.2022
Маршрут "Многоликая Россия" включат в программу детского туризма
Маршрут "Многоликая Россия" включат в детскую туристическую программу, сообщила министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:20
2022-12-09T18:20
2022-12-09T18:20
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Маршрут "Многоликая Россия" включат в детскую туристическую программу, сообщила министр культуры Ольга Любимова."Он войдет в программу детского туризма "Моя Россия" уже в 2023 году и также станет наследием Года", — сказала Любимова.По ее словам, маршрут включает в себя центры народных традиций, промыслов и ремесел, музейные артефакты, этнографические экспозиции и реконструкции исторических событий.Итоговое заседание организационного комитета по подготовке и проведению в РФ Года культурного наследия народов России состоялось в пятницу в Московской филармонии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.
https://ria.ru/20221101/marshrut-1828531093.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Ольга Любимова, Россия, Дети, Туризм, Новости - Туризм, маршруты, туристы
Маршрут "Многоликая Россия" включат в программу детского туризма
Любимова: маршрут "Многоликая Россия" включат в программу детского туризма в 2023 году