https://ria.ru/20221209/lekarstva-1837375675.html
В КФУ повысили точность проверки действия лекарств на раковые клетки
В КФУ повысили точность проверки действия лекарств на раковые клетки - РИА Новости, 09.12.2022
В КФУ повысили точность проверки действия лекарств на раковые клетки
Сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) создали тест-систему, позволяющую изучать эффективность лекарств против метастатической нейробластомы –... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:27
2022-12-09T08:27
2022-12-09T10:06
наука
россия
казанский (приволжский) федеральный университет
экология в россии
навигатор абитуриента
университетская наука
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) создали тест-систему, позволяющую изучать эффективность лекарств против метастатической нейробластомы – крайне опасной раковой опухоли центральной нервной системы. Особенность новой разработки в том, что она более точно, чем прежде, учитывает свойства опухоли, влияющие на ее устойчивость к препаратам, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.Нейробластома – одна из самых распространенных разновидностей опухолей, характерных для детей младшего возраста. Она характеризуется высокой вероятностью развития устойчивости к химиопрепаратам. Ученые КФУ исследовали взаимодействие клеток, участвующих в росте и развитии нейробластомы, и создали релевантную модель нейробластомы in vitro ("в пробирке").Новая тест-система представляет собой модель метастатического очага опухоли нейробластомы, в которой учитывается влияние на нее соседних клеток, а также клеток иммунной системы. Тест-систему разработали ученые научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" Института фундаментальной медицины и биологии КФУ."В качестве нового подхода для моделирования процессов, происходящих в опухолевом микроокружении, нами был предложен метод совместного культивирования нескольких популяций клеток, входящих в состав опухолевой ткани, с использованием специального каркаса ткани – внеклеточного матрикса", – добавил ученый.Для создания модели метастаз исследователи использовали три популяции клеток – ключевых участников опухоли: стволовые клетки из костного мозга, смесь иммунных клеток крови, а также линию клеток нейробластомы человека. Они были прокультивированы совместно.Исследование показало, что клетки в таком "наборе" активно "общались" друг с другом. Стволовые и иммунные клетки способствовали созданию воспалительной среды, характерной для злокачественной опухоли.Выяснилось, что в этом случае раковые клетки более устойчивы к действию противоопухолевого препарата, чем злокачественные клетки, культивируемые при стандартных условиях. Кроме того, межклеточные взаимодействия приводили к изменению работы ряда генов, участвующих в клеточной гибели и в процессах, связанных со злокачественным перерождением как в опухолевых, так и в стволовых и иммунных клетках.Испытания противоопухолевого препарата с помощью новой модели прошли успешно."Стандартные методы тестирования на однотипных опухолевых клетках не всегда дают точные результаты, так как состав и микроокружение опухоли в организме гораздо сложнее, здоровые и опухолевые клетки поддерживают друг друга, трехмерная организация опухоли оказывает влияние на проницаемость лекарственных препаратов", – отметила участник работы, младший научный сотрудник лаборатории "Генные и клеточные технологии" Кристина Китаева.В будущем планируется разработать более сложные модели опухоли in vitro, которые можно будет использовать для высокотехнологичного скрининга противоопухолевых препаратов, добавила она.Проект выполняется в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030".
https://ria.ru/20221207/sfu-1836585225.html
https://ria.ru/20221110/lekarstva-1830432606.html
https://ria.ru/20221103/lekarstvo-1828859738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казанский (приволжский) федеральный университет, экология в россии, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Россия, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Экология в России, Навигатор абитуриента, Университетская наука
08:27 09.12.2022 (обновлено: 10:06 09.12.2022)
В КФУ повысили точность проверки действия лекарств на раковые клетки
Российские ученые повысили точность проверки действия лекарств на раковые клетки
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) создали тест-систему, позволяющую изучать эффективность лекарств против метастатической нейробластомы – крайне опасной раковой опухоли центральной нервной системы. Особенность новой разработки в том, что она более точно, чем прежде, учитывает свойства опухоли, влияющие на ее устойчивость к препаратам, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.
Нейробластома – одна из самых распространенных разновидностей опухолей, характерных для детей младшего возраста. Она характеризуется высокой вероятностью развития устойчивости к химиопрепаратам. Ученые КФУ исследовали взаимодействие клеток, участвующих в росте и развитии нейробластомы, и создали релевантную модель нейробластомы in vitro ("в пробирке").
Новая тест-система представляет собой модель метастатического очага опухоли нейробластомы, в которой учитывается влияние на нее соседних клеток, а также клеток иммунной системы. Тест-систему разработали ученые научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.
"Существующие сейчас системы для доклинического скрининга противоопухолевых препаратов in vitro (в пробирке – ред.) представлены в основном моноклеточными двумерными моделями, не обладающими микроокружением и архитектурой естественной опухолевой ткани. Этот недостаток заметно влияет на итоги испытаний препаратов, давая недостоверные результаты, что впоследствии влечет дополнительные финансовые и временные затраты", - пояснил руководитель лаборатории, директор Научно-клинического центра ИФМиБ КФУ профессор Альберт Ризванов.
"В качестве нового подхода для моделирования процессов, происходящих в опухолевом микроокружении, нами был предложен метод совместного культивирования нескольких популяций клеток, входящих в состав опухолевой ткани, с использованием специального каркаса ткани – внеклеточного матрикса", – добавил ученый.
Для создания модели метастаз исследователи использовали три популяции клеток – ключевых участников опухоли: стволовые клетки из костного мозга, смесь иммунных клеток крови, а также линию клеток нейробластомы человека. Они были прокультивированы совместно.
Исследование показало, что клетки в таком "наборе" активно "общались" друг с другом. Стволовые и иммунные клетки способствовали созданию воспалительной среды, характерной для злокачественной опухоли.
Выяснилось, что в этом случае раковые клетки более устойчивы к действию противоопухолевого препарата, чем злокачественные клетки, культивируемые при стандартных условиях. Кроме того, межклеточные взаимодействия приводили к изменению работы ряда генов, участвующих в клеточной гибели и в процессах, связанных со злокачественным перерождением как в опухолевых, так и в стволовых и иммунных клетках.
Испытания противоопухолевого препарата с помощью новой модели прошли успешно.
"Стандартные методы тестирования на однотипных опухолевых клетках не всегда дают точные результаты, так как состав и микроокружение опухоли в организме гораздо сложнее, здоровые и опухолевые клетки поддерживают друг друга, трехмерная организация опухоли оказывает влияние на проницаемость лекарственных препаратов", – отметила участник работы, младший научный сотрудник лаборатории "Генные и клеточные технологии" Кристина Китаева.
В будущем планируется разработать более сложные модели опухоли in vitro, которые можно будет использовать для высокотехнологичного скрининга противоопухолевых препаратов, добавила она.
Проект выполняется в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030".