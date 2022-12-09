https://ria.ru/20221209/lekarstva-1837375675.html

В КФУ повысили точность проверки действия лекарств на раковые клетки

В КФУ повысили точность проверки действия лекарств на раковые клетки - РИА Новости, 09.12.2022

В КФУ повысили точность проверки действия лекарств на раковые клетки

Сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) создали тест-систему, позволяющую изучать эффективность лекарств против метастатической нейробластомы –... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:27

2022-12-09T08:27

2022-12-09T10:06

наука

россия

казанский (приволжский) федеральный университет

экология в россии

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) создали тест-систему, позволяющую изучать эффективность лекарств против метастатической нейробластомы – крайне опасной раковой опухоли центральной нервной системы. Особенность новой разработки в том, что она более точно, чем прежде, учитывает свойства опухоли, влияющие на ее устойчивость к препаратам, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.Нейробластома – одна из самых распространенных разновидностей опухолей, характерных для детей младшего возраста. Она характеризуется высокой вероятностью развития устойчивости к химиопрепаратам. Ученые КФУ исследовали взаимодействие клеток, участвующих в росте и развитии нейробластомы, и создали релевантную модель нейробластомы in vitro ("в пробирке").Новая тест-система представляет собой модель метастатического очага опухоли нейробластомы, в которой учитывается влияние на нее соседних клеток, а также клеток иммунной системы. Тест-систему разработали ученые научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" Института фундаментальной медицины и биологии КФУ."В качестве нового подхода для моделирования процессов, происходящих в опухолевом микроокружении, нами был предложен метод совместного культивирования нескольких популяций клеток, входящих в состав опухолевой ткани, с использованием специального каркаса ткани – внеклеточного матрикса", – добавил ученый.Для создания модели метастаз исследователи использовали три популяции клеток – ключевых участников опухоли: стволовые клетки из костного мозга, смесь иммунных клеток крови, а также линию клеток нейробластомы человека. Они были прокультивированы совместно.Исследование показало, что клетки в таком "наборе" активно "общались" друг с другом. Стволовые и иммунные клетки способствовали созданию воспалительной среды, характерной для злокачественной опухоли.Выяснилось, что в этом случае раковые клетки более устойчивы к действию противоопухолевого препарата, чем злокачественные клетки, культивируемые при стандартных условиях. Кроме того, межклеточные взаимодействия приводили к изменению работы ряда генов, участвующих в клеточной гибели и в процессах, связанных со злокачественным перерождением как в опухолевых, так и в стволовых и иммунных клетках.Испытания противоопухолевого препарата с помощью новой модели прошли успешно."Стандартные методы тестирования на однотипных опухолевых клетках не всегда дают точные результаты, так как состав и микроокружение опухоли в организме гораздо сложнее, здоровые и опухолевые клетки поддерживают друг друга, трехмерная организация опухоли оказывает влияние на проницаемость лекарственных препаратов", – отметила участник работы, младший научный сотрудник лаборатории "Генные и клеточные технологии" Кристина Китаева.В будущем планируется разработать более сложные модели опухоли in vitro, которые можно будет использовать для высокотехнологичного скрининга противоопухолевых препаратов, добавила она.Проект выполняется в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030".

https://ria.ru/20221207/sfu-1836585225.html

https://ria.ru/20221110/lekarstva-1830432606.html

https://ria.ru/20221103/lekarstvo-1828859738.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казанский (приволжский) федеральный университет, экология в россии, навигатор абитуриента, университетская наука