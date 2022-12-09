https://ria.ru/20221209/kudrin-1837530620.html

Кудрин приступил к работе в "Яндексе"

Кудрин приступил к работе в "Яндексе" - РИА Новости, 09.12.2022

Кудрин приступил к работе в "Яндексе"

Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил в своем Telegram-канале, что приступил к работе в "Яндексе". РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:19

2022-12-09T16:19

2022-12-09T16:38

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил в своем Telegram-канале, что приступил к работе в "Яндексе".В понедельник Кудрин заявил, что принял предложение "Яндекса" стать советником компании по корпоративному управлению. Он отметил, что вместе с менеджментом компании займется разработкой корпоративной структуры нового холдинга, которая "обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные"."Первый день на новой работе!" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кудрина. В посте также присутствует фотография бейджа Кудрина с фирменным логотипом "Яндекса"."Яндекс" объявил о реструктуризации в конце ноября. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В это же время международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V.Совет Федерации 30 ноября досрочно освободил Кудрина с поста главы Счетной палаты. Кудрин работал в органах власти с 1990-х годов, с 2000 по 2011 годы занимал пост министра финансов, с перерывами совмещая его с креслом вице-премьера, а с мая 2018 года возглавлял Счетную палату.

https://ria.ru/20221130/yandeks-1835205149.html

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Кирилл Волков

яндекс, экономика, технологии, алексей кудрин, россия