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Кудрин приступил к работе в "Яндексе" - РИА Новости, 09.12.2022
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Кудрин приступил к работе в "Яндексе"
Кудрин приступил к работе в "Яндексе" - РИА Новости, 09.12.2022
Кудрин приступил к работе в "Яндексе"
Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил в своем Telegram-канале, что приступил к работе в "Яндексе". РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:19
2022-12-09T16:38
яндекс
экономика
технологии
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил в своем Telegram-канале, что приступил к работе в "Яндексе".В понедельник Кудрин заявил, что принял предложение "Яндекса" стать советником компании по корпоративному управлению. Он отметил, что вместе с менеджментом компании займется разработкой корпоративной структуры нового холдинга, которая "обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные"."Первый день на новой работе!" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кудрина. В посте также присутствует фотография бейджа Кудрина с фирменным логотипом "Яндекса"."Яндекс" объявил о реструктуризации в конце ноября. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В это же время международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V.Совет Федерации 30 ноября досрочно освободил Кудрина с поста главы Счетной палаты. Кудрин работал в органах власти с 1990-х годов, с 2000 по 2011 годы занимал пост министра финансов, с перерывами совмещая его с креслом вице-премьера, а с мая 2018 года возглавлял Счетную палату.
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яндекс, экономика, технологии, алексей кудрин, россия
Яндекс, Экономика, Технологии, Алексей Кудрин, Россия
16:19 09.12.2022 (обновлено: 16:38 09.12.2022)
 
Кудрин приступил к работе в "Яндексе"

Кудрин сообщил, что приступил к работе советником по корпоративному управлению в "Яндексе"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкБывший председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Бывший председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил в своем Telegram-канале, что приступил к работе в "Яндексе".
В понедельник Кудрин заявил, что принял предложение "Яндекса" стать советником компании по корпоративному управлению. Он отметил, что вместе с менеджментом компании займется разработкой корпоративной структуры нового холдинга, которая "обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные".
"Первый день на новой работе!" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кудрина. В посте также присутствует фотография бейджа Кудрина с фирменным логотипом "Яндекса".
"Яндекс" объявил о реструктуризации в конце ноября. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В это же время международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V.
Совет Федерации 30 ноября досрочно освободил Кудрина с поста главы Счетной палаты. Кудрин работал в органах власти с 1990-х годов, с 2000 по 2011 годы занимал пост министра финансов, с перерывами совмещая его с креслом вице-премьера, а с мая 2018 года возглавлял Счетную палату.
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