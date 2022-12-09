https://ria.ru/20221209/kozha-1837637276.html

Правильный уход за кожей зимой: как защититься от сухости и шелушения

Уход за кожей зимой: как правильно ухаживать за лицом и телом, правила, советы косметолога

Правильный уход за кожей зимой: как защититься от сухости и шелушения

Зимой кожа лица, рук и тела сильнее всего восприимчива к повреждениям — ветер, холод и перепады температур провоцируют сухость, красноту и шелушение. Чтобы... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T21:20

2022-12-09T21:20

2022-12-09T21:20

красота

кожа

россия

зима

зима (время года)

косметология

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Зимой кожа лица, рук и тела сильнее всего восприимчива к повреждениям — ветер, холод и перепады температур провоцируют сухость, красноту и шелушение. Чтобы сохранить здоровье кожи, важно подобрать правильный уход и сделать его ежедневным. Как ухаживать за своей кожей зимой, полезные советы косметологов — в материале РИА Новости.Уход за кожей зимойКожа — это самый большой орган человеческого тела, который имеет до семи слоев эктодермальной ткани. Самый внешний слой — роговой — подвергается воздействию внешней среды. Именно он отвечает за защитную функцию кожи. По этой причине особенно важно ему помочь в зимнее время года, когда погодные условия способны ухудшить состояние эпидермиса без правильного ухода.Влияние холода в зимний периодВ зимнее время года наша кожа как никогда нуждается в помощи — холодная погода снаружи и сухой воздух внутри помещений становятся причиной многих проблем:Кожа из-за холодов стареет гораздо быстрее, если ухаживать за ней зимой неправильно.“Воздействие пониженной температуры в совокупности с сухим воздухом закрытых помещений с низкой влажностью, дефицит витамина D и ряда других витаминов в ежедневном рационе приводят к быстрому обезвоживанию эпидермиса, что влечет за собой ярко выраженное шелушение, покраснение, зуд, сопровождающийся болевыми симптомами и глубокими трещинами”, — рассказала РИА Новости главный технолог производства, основатель косметического бренда ZAMOTIN MANUFACTURA Елена Замотина.Важность уходаКак утверждает бьюти-эксперт и руководитель студии красоты BODY CHIC в Москве Анастасия Евплова, главная угроза для кожи зимой — это обезвоженность. В холодную пору ее провоцируют сразу несколько факторов:По словам эксперта, все эти факторы ослабляют гидролипидный барьер кожи, в роговом слое образуются трещины, через которые происходит “утечка” влаги. Кожу начинает стягивать, она становится шершавой, тусклой, появляется шелушение, а жирная кожа на фоне обезвоженности становится еще более сальной.Вдобавок к этому сосуды реагируют на смену температуры — расширяются и сужаются — это естественный механизм терморегуляции. Если они расположены близко к поверхности, а кожа тонкая, то может появиться покраснение. Поэтому так важно использовать продукты, способные восстановить естественный защитный барьер и помочь коже перестроиться на новый лад, и при этом не забывать про системность ухода.Как правильно ухаживать за кожей зимойПравильный уход за кожей обязательно подразумевает определенный комплекс мероприятий — очищение, отшелушивание, тонизирование, увлажнение/питание и защита. Такая базовая последовательность необходима для того, чтобы кожа была здоровой, красивой и ухоженной.Бьюти-эксперт Анастасия Евплова поделилась с РИА Новости рекомендациями по поэтапному уходу за кожей.ОчищениеГлавное требование — средства для очищения должны быть мягкими, чтобы не нарушать защитный барьер кожи: пенки, крем-гель, крем. Никакого спирта или сульфата в составе, так как они “снимают” защитный барьер кожи и могут вызвать раздражение и сухость. Для этапа демакияжа лучше выбрать гидрофильное масло.ОтшелушиваниеВ холодный сезон обменные процессы замедляются. Кожа обновляется не так быстро, как хотелось бы — мертвые чешуйки рогового слоя задерживаются на поверхности лица, его рельеф становится менее ровным. Часто это сопровождается прыщиками: себум не может вырваться наружу, создавая благоприятную среду для роста бактерий. Именно поэтому необходимо проводить отшелушивание 1-2 раза в неделю, но только с помощью мягких пилингов на основе кислот.Также можно включить в уход ежедневное использование низких концентраций кислот в вечернее время в формате сыворотки или крема. Обладателям жирной и комбинированной кожи, а также при выраженной гиперпигментации можно пройти курс пилингов.ТонизированиеПочему-то многие считают, что данный этап в уходе за кожей не имеет никакой значимости, но как бы не так. Тоник играет самую важную роль в уходе, так как он балансирует, выравнивает РН-кожи. Тоник не способен очистить поры и удалить макияж. Это средство, которое успокаивает кожу после контакта с жесткой водопроводной водой. Тоник помогает избежать негативных реакций кожи, а также подготавливает ее для дальнейшего ухода. Более того, в холодный период года требования к уходу за лицом меняются: кроме того, что коже необходимо больше увлажнения и питания, часто приходится еще исправлять негативные последствия лета (выровнять тон кожи, убрать пигментацию), так что можно отдать предпочтение многофункциональным кислотным тоникам. При этом стоит помнить, что кислоты противопоказаны тем, у кого очень сухая или чувствительная кожа.Увлажнение и питаниеСтоит напомнить, что зимой из-за негативных факторов среды кожа хуже удерживает влагу — вода начинает усиленно испаряться. Поэтому легкие “водные” увлажняющие средства следует отложить до лучших времен и переключиться на средства с более насыщенной, но не тяжелой текстурой. Помимо обязательных гидратантов (гиалуроновая кислота, глицерин), ищите в их составе компоненты, укрепляющие гидролипидную мантию и/ или создающие на поверхности кожи защитный барьер: масла, церамиды, витамин С, витамин Е, ВЗ (ниацинамид), В5 (пантенол). Наносить дневной крем необходимо за 40-50 минут до выхода на холод, чтобы он как следует впитался и не навредил коже при сильном морозе.ЗащитаЗащита от солнца актуальна круглый год, даже в пасмурную погоду, тем более в солнечные дни зимой. Однако в это время года солнечная активность идет на убыль, так что вполне достаточно средства с SPF 15-20, это может быть ВВ-крем или тональное средство с функцией солнечной защиты. Исключение — кожа с гиперпигментацией, ее нужно защищать в любое время года с помощью средств с фильтрами не ниже SPF 50.Отдельно необходимо сказать о защите кожи губ — она очень уязвима перед воздействием низких температур. На морозе губы быстро пересыхают и растрескиваются. Лучше не забывать про гигиеническую помаду, в составе которой желателен витамин Е, воск, экстракт пчелиного меда — такие компоненты отлично защищают губы от обветривания. Матовые помады лучше отложить на время, так как они обезвоживают кожу губ, но если обойтись без них не получится, то стоит увлажнить губы перед нанесением косметики.Что должно быть в составе косметикиКрайне важно, чтобы в той косметике, которая используется для ухода зимой, были компоненты для защиты, смягчения и регенерации кожи:“В составе могут быть гиалуроновая кислота, азулен, пептиды, аминокислоты. Если на улице очень низкая температура, то такой крем используем в качестве вечернего ухода. Добавляем сыворотки с активными компонентами, такими как гиалуроновая кислота, витамин С (5–10%), АНА-кислоты, ретинол (витамин А)”, — рекомендует косметолог-дерматолог Ирина Савина.По словам эксперта, утром лучше наносить кремы для усиления защитного слоя кожи. Как правило, они содержат церамиды, жирные кислоты, масла, сквалан, аллантоин, пантенол, витамин Е и другие антиоксиданты, экстракты растений (алоэ, водоросли).Особенности ухода зимой разных типов кожиПомимо наличия необходимых компонентов стоит учитывать тип кожи — сухая, жирная, комбинированная и чувствительная. Косметические мероприятия и средства, по словам косметолога Ирины Савиной, могут несколько отличаться.СухаяДеятельность сальных желез зимой уменьшается, поэтому сухая кожа страдает больше всего. Используем достаточно плотные и питательные кремы.ЖирнаяПри жирной коже не стоит увлекаться масляными кремами, ей достаточно хорошего увлажнения.КомбинированнаяПри комбинированном типе кожи больше всего дискомфорт будет ощущаться в области щек, висков. Имеет смысл использовать в этих местах более насыщенные кремы.ЧувствительнаяЧувствительная кожа требует дополнительных компонентов — это пантенол, аллантоин, сквалан, азулен. Они успокоят кожу и дадут дополнительный комфорт. Не используем кислоты, ретинол и активный витамин С.Особенности ухода разных зонКожа разных участков немного отличается, и это абсолютно нормально. Так, на лице эпидермис значительно тоньше по сравнению с кожей тела или рук. Исходя из этого необходимо подбирать косметические средства, подходящие для определенной зоны.Лицо, губы, и зона вокруг глазВ этой зоне наиболее нежная и тонкая кожа — она быстрее стареет, подвержена появлению пятен и загрязнению. Необходимо использовать бережную косметику и деликатный уход предназначенный для лица.РукиКожа рук чаще всего подвержена сухости — ей не хватает увлажнения особенно в холодное время года, возрастает риск обезвоживания.“Для рук используйте максимально легкие структуры с содержанием низкомолекулярных масел, липидов и энзимов, обратите внимание на природные антиоксиданты. Максимально легкая структура обеспечивает комфорт быстрого впитывания, а качественный состав — эффективное увлажнение эпидермиса кожи рук, снимет зуд и шелушение, устраняет красноту”, — добавила Елена Замотина.По словам эксперта, не стоит пренебрегать барьерной защитой в виде перчаток в холодное время года, необходимо беречь руки от излишка влаги, так как именно в условиях повышенной сухости отапливаемых помещений происходит процесс гидролиза. Влага испаряется с поверхности кожи и вместе с тем испаряет с собой влагу из чешуек эпидермиса, тем самым обезвоживает и травмирует роговый слой кожи, вызывая шелушение.ТелоНесмотря на то, что большая часть кожи тела скрыта зимой под одеждой, она также нуждается в специальном уходе. Как правило, к сухости и шелушению кожи тела в холодной время года, помимо отсутствия увлажнения и неправильно подобранной одежды, приводит нехватка витаминов и горячая вода в душе (когда хочется согреться после прогулки на морозе). Важно не забывать про ежедневное увлажнение кожи всего тела — лосьон для душа, крем или молочко, масло и т.д.СтопыКожа стоп имеет более грубый роговой слой, подвергается давлению и трению, отчего нуждается в смягчающих кремах, предназначенных для ног. Кроме того, в рамках ухода за стопами требуется очищение от мертвых клеток кожи, которых гораздо больше, чем в других зонах.Советы косметологаКосметолог-дерматолог Ирина Савина перечислила основные рекомендации по уходу за кожей зимой:Здесь я бы предложила пункты поэтапно - очищение, отшелушивание, тонизирование, увлажнение и питание, защита

https://ria.ru/20221006/sukhost-1821917421.html

https://ria.ru/20221123/emolenty-1833665048.html

https://ria.ru/20221110/peptidy-1830515754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красота, кожа, россия, зима, зима (время года), косметология