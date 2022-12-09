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Китай увеличит импорт нефти и газа из стран Персидского залива - РИА Новости, 09.12.2022
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Китай увеличит импорт нефти и газа из стран Персидского залива
Китай увеличит импорт нефти и газа из стран Персидского залива - РИА Новости, 09.12.2022
Китай увеличит импорт нефти и газа из стран Персидского залива
Китай будет увеличивать импорт нефти и газа из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявил председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:36
2022-12-09T17:36
цены на нефть
китай
си цзиньпин
саудовская аравия
персидский залив
в мире
нефть
природный газ
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ПЕКИН, 9 дек - РИА Новости. Китай будет увеличивать импорт нефти и газа из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главами стран организации в Эр-Рияде."Китай продолжит увеличивать импорт сырой нефти и сжиженного природного газа из стран ССАГПЗ, укреплять сотрудничество в области разработки нефтегазовых месторождений, экологически чистых и низкоуглеродных энергетических технологий, а также развивать расчеты по торговле нефтью и газом в юанях", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят шесть арабских стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развитие отношений Пекина со странами региона.
https://ria.ru/20221207/sitszinpin-1836849357.html
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китай
саудовская аравия
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цены на нефть, китай, си цзиньпин, саудовская аравия, персидский залив, в мире, нефть, природный газ
Цены на нефть, Китай, Си Цзиньпин, Саудовская Аравия, Персидский залив, В мире, Нефть, Природный газ
17:36 09.12.2022
 
Китай увеличит импорт нефти и газа из стран Персидского залива

Си Цзиньпин: Китай будет увеличивать импорт нефти и газа из стран Персидского залива

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 дек - РИА Новости. Китай будет увеличивать импорт нефти и газа из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главами стран организации в Эр-Рияде.
"Китай продолжит увеличивать импорт сырой нефти и сжиженного природного газа из стран ССАГПЗ, укреплять сотрудничество в области разработки нефтегазовых месторождений, экологически чистых и низкоуглеродных энергетических технологий, а также развивать расчеты по торговле нефтью и газом в юанях", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
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Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развитие отношений Пекина со странами региона.
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Цены на нефтьКитайСи ЦзиньпинСаудовская АравияПерсидский заливВ миреНефтьПриродный газ
 
 
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