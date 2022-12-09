https://ria.ru/20221209/kitay-1837570776.html
Китай увеличит импорт нефти и газа из стран Персидского залива
Китай увеличит импорт нефти и газа из стран Персидского залива - РИА Новости, 09.12.2022
Китай увеличит импорт нефти и газа из стран Персидского залива
Китай будет увеличивать импорт нефти и газа из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявил председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:36
2022-12-09T17:36
2022-12-09T17:36
цены на нефть
китай
си цзиньпин
саудовская аравия
персидский залив
в мире
нефть
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1836004590_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_ca4fc847db7b5e87abe5915aaa60b8c6.jpg
ПЕКИН, 9 дек - РИА Новости. Китай будет увеличивать импорт нефти и газа из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главами стран организации в Эр-Рияде."Китай продолжит увеличивать импорт сырой нефти и сжиженного природного газа из стран ССАГПЗ, укреплять сотрудничество в области разработки нефтегазовых месторождений, экологически чистых и низкоуглеродных энергетических технологий, а также развивать расчеты по торговле нефтью и газом в юанях", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят шесть арабских стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развитие отношений Пекина со странами региона.
https://ria.ru/20221207/sitszinpin-1836849357.html
https://ria.ru/20221208/ssha-1837323300.html
китай
саудовская аравия
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1836004590_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_9c63a037792193ab235206195fb1213b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, китай, си цзиньпин, саудовская аравия, персидский залив, в мире, нефть, природный газ
Цены на нефть, Китай, Си Цзиньпин, Саудовская Аравия, Персидский залив, В мире, Нефть, Природный газ
Китай увеличит импорт нефти и газа из стран Персидского залива
Си Цзиньпин: Китай будет увеличивать импорт нефти и газа из стран Персидского залива
ПЕКИН, 9 дек - РИА Новости. Китай будет увеличивать импорт нефти и газа из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главами стран организации в Эр-Рияде.
"Китай продолжит увеличивать импорт сырой нефти и сжиженного природного газа из стран ССАГПЗ, укреплять сотрудничество в области разработки нефтегазовых месторождений, экологически чистых и низкоуглеродных энергетических технологий, а также развивать расчеты по торговле нефтью и газом в юанях", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят шесть арабских стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развитие отношений Пекина со странами региона.