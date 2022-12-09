https://ria.ru/20221209/kitay-1837570776.html

Китай увеличит импорт нефти и газа из стран Персидского залива

Китай увеличит импорт нефти и газа из стран Персидского залива - РИА Новости, 09.12.2022

Китай увеличит импорт нефти и газа из стран Персидского залива

Китай будет увеличивать импорт нефти и газа из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявил председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:36

2022-12-09T17:36

2022-12-09T17:36

цены на нефть

китай

си цзиньпин

саудовская аравия

персидский залив

в мире

нефть

природный газ

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ПЕКИН, 9 дек - РИА Новости. Китай будет увеличивать импорт нефти и газа из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главами стран организации в Эр-Рияде."Китай продолжит увеличивать импорт сырой нефти и сжиженного природного газа из стран ССАГПЗ, укреплять сотрудничество в области разработки нефтегазовых месторождений, экологически чистых и низкоуглеродных энергетических технологий, а также развивать расчеты по торговле нефтью и газом в юанях", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят шесть арабских стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развитие отношений Пекина со странами региона.

https://ria.ru/20221207/sitszinpin-1836849357.html

https://ria.ru/20221208/ssha-1837323300.html

китай

саудовская аравия

персидский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

цены на нефть, китай, си цзиньпин, саудовская аравия, персидский залив, в мире, нефть, природный газ