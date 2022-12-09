https://ria.ru/20221209/kitay-1837406720.html

Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии посетить Китай

Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии посетить Китай - РИА Новости, 09.12.2022

Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии посетить Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Китай, сообщает саудовский государственный телеканал РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:44

2022-12-09T10:44

2022-12-09T10:44

в мире

си цзиньпин

салман бен абдель азиз аль сауд

саудовская аравия

китай

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Китай, сообщает саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya."Китайский лидер пригласил хранителя двух святынь - короля Салмана посетить Китай", - говорится в сообщении телеканала.Председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 декабря находится с государственным визитом в Саудовской Аравии. В рамках визита стороны подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Китайский лидер в Эр-Рияде примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

https://ria.ru/20221208/kitay-1837320797.html

саудовская аравия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, салман бен абдель азиз аль сауд, саудовская аравия, китай