https://ria.ru/20221209/kitay-1837406720.html
Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии посетить Китай
Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии посетить Китай - РИА Новости, 09.12.2022
Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии посетить Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Китай, сообщает саудовский государственный телеканал РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:44
2022-12-09T10:44
2022-12-09T10:44
в мире
си цзиньпин
салман бен абдель азиз аль сауд
саудовская аравия
китай
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Китай, сообщает саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya."Китайский лидер пригласил хранителя двух святынь - короля Салмана посетить Китай", - говорится в сообщении телеканала.Председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 декабря находится с государственным визитом в Саудовской Аравии. В рамках визита стороны подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Китайский лидер в Эр-Рияде примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
https://ria.ru/20221208/kitay-1837320797.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, салман бен абдель азиз аль сауд, саудовская аравия, китай
В мире, Си Цзиньпин, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Саудовская Аравия, Китай
Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии посетить Китай
Си Цзиньпин пригласил короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Китай