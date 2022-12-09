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Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии посетить Китай - РИА Новости, 09.12.2022
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Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии посетить Китай
Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии посетить Китай - РИА Новости, 09.12.2022
Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии посетить Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Китай, сообщает саудовский государственный телеканал РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:44
2022-12-09T10:44
в мире
си цзиньпин
салман бен абдель азиз аль сауд
саудовская аравия
китай
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Китай, сообщает саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya."Китайский лидер пригласил хранителя двух святынь - короля Салмана посетить Китай", - говорится в сообщении телеканала.Председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 декабря находится с государственным визитом в Саудовской Аравии. В рамках визита стороны подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Китайский лидер в Эр-Рияде примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
https://ria.ru/20221208/kitay-1837320797.html
саудовская аравия
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в мире, си цзиньпин, салман бен абдель азиз аль сауд, саудовская аравия, китай
В мире, Си Цзиньпин, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Саудовская Аравия, Китай
10:44 09.12.2022
 
Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии посетить Китай

Си Цзиньпин пригласил короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Китай

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПредседатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Китай, сообщает саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.
"Китайский лидер пригласил хранителя двух святынь - короля Салмана посетить Китай", - говорится в сообщении телеканала.
Председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 декабря находится с государственным визитом в Саудовской Аравии. В рамках визита стороны подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Китайский лидер в Эр-Рияде примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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В миреСи ЦзиньпинСалман бен Абдель Азиз Аль СаудСаудовская АравияКитай
 
 
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