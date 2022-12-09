https://ria.ru/20221209/integratsiya-1837456235.html

Токаев ответил на утверждения о "притормаживании" интеграции Казахстаном

Токаев ответил на утверждения о "притормаживании" интеграции Казахстаном - РИА Новости, 09.12.2022

Токаев ответил на утверждения о "притормаживании" интеграции Казахстаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об искренней заинтересованности республики в развитии интеграции на евразийском пространстве. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:09

2022-12-09T13:09

2022-12-09T13:09

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 9 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об искренней заинтересованности республики в развитии интеграции на евразийском пространстве."Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции. Ни о каком притормаживании интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи", - заявил он на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в пятницу в Бишкеке.По его словам, "Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе в интересах всех государств-участников союза и, конечно же, с учетом национальных интересов" республики.

https://ria.ru/20221208/gaz-1837178935.html

казахстан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев