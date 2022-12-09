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Токаев ответил на утверждения о "притормаживании" интеграции Казахстаном - РИА Новости, 09.12.2022
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Токаев ответил на утверждения о "притормаживании" интеграции Казахстаном
Токаев ответил на утверждения о "притормаживании" интеграции Казахстаном - РИА Новости, 09.12.2022
Токаев ответил на утверждения о "притормаживании" интеграции Казахстаном
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об искренней заинтересованности республики в развитии интеграции на евразийском пространстве. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:09
2022-12-09T13:09
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 9 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об искренней заинтересованности республики в развитии интеграции на евразийском пространстве."Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции. Ни о каком притормаживании интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи", - заявил он на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в пятницу в Бишкеке.По его словам, "Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе в интересах всех государств-участников союза и, конечно же, с учетом национальных интересов" республики.
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
13:09 09.12.2022
 
Токаев ответил на утверждения о "притормаживании" интеграции Казахстаном

Президент Токаев: ни о каком притормаживании интеграции со стороны Казахстана речи не идет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт
Президент Казахстана Касым-Жомарт - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 9 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об искренней заинтересованности республики в развитии интеграции на евразийском пространстве.
"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции. Ни о каком притормаживании интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи", - заявил он на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в пятницу в Бишкеке.
По его словам, "Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе в интересах всех государств-участников союза и, конечно же, с учетом национальных интересов" республики.
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В миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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