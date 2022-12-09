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В Петербурге более 3,2 миллиона человек сделали прививки от гриппа - РИА Новости, 09.12.2022
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В Петербурге более 3,2 миллиона человек сделали прививки от гриппа
В Петербурге более 3,2 миллиона человек сделали прививки от гриппа - РИА Новости, 09.12.2022
В Петербурге более 3,2 миллиона человек сделали прививки от гриппа
В Санкт-Петербурге прививки от гриппа сделали более 3,2 миллиона человек, что составляет 60,5% населения города, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T01:18
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санкт-петербург
общество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге прививки от гриппа сделали более 3,2 миллиона человек, что составляет 60,5% населения города, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев."60,5% населения Санкт-Петербурга привились от гриппа. Вакцинацию прошли 3 255 750 петербуржцев", - написал он в своем Telegram-канале.Вице-губернатор отметил, что на этой неделе в 13 районах Петербурга работали 133 прививочные бригады на 144 объектах, за неделю от гриппа привиты 32 205 человек. Наибольший охват прививками был в семи районах: Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Московском, Калининском, Невском и Приморском.По словам Эргашева, в настоящее время в городе отмечается превышение уровня эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ."Высокий охват населения профилактическими прививками предотвращает тяжелое течение заболевания и позволяет сдерживать эпидемические подъемы заболеваемости", - отметил он.
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санкт-петербург, общество
Санкт-Петербург, Общество
01:18 09.12.2022
 
В Петербурге более 3,2 миллиона человек сделали прививки от гриппа

Вице-губернатор Эргашев: в Петербурге более 3,2 миллиона человек привились от гриппа

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМобильный пункт вакцинации от гриппа
Мобильный пункт вакцинации от гриппа - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мобильный пункт вакцинации от гриппа. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге прививки от гриппа сделали более 3,2 миллиона человек, что составляет 60,5% населения города, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.
"60,5% населения Санкт-Петербурга привились от гриппа. Вакцинацию прошли 3 255 750 петербуржцев", - написал он в своем Telegram-канале.
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Вице-губернатор отметил, что на этой неделе в 13 районах Петербурга работали 133 прививочные бригады на 144 объектах, за неделю от гриппа привиты 32 205 человек. Наибольший охват прививками был в семи районах: Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Московском, Калининском, Невском и Приморском.
По словам Эргашева, в настоящее время в городе отмечается превышение уровня эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ.
"Высокий охват населения профилактическими прививками предотвращает тяжелое течение заболевания и позволяет сдерживать эпидемические подъемы заболеваемости", - отметил он.
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