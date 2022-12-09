https://ria.ru/20221209/geroi-1837447273.html

Хинштейн назвал участников спецоперации продолжателями подвигов героев ВОВ

Хинштейн назвал участников спецоперации продолжателями подвигов героев ВОВ - РИА Новости, 09.12.2022

Хинштейн назвал участников спецоперации продолжателями подвигов героев ВОВ

Герои спецоперации России на Украине являются продолжателями подвигов героев Великой Отечественной войны, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия"... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:43

2022-12-09T12:43

2022-12-09T12:43

специальная военная операция на украине

общество

александр хинштейн

россия

украина

госдума рф

ситуация в днр и лнр

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Герои спецоперации России на Украине являются продолжателями подвигов героев Великой Отечественной войны, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн."Герои сегодняшней СВО во всех смыслах являются продолжателями героев Великой Отечественной войны, продолжателями подвигов, героизма, мужества", - сказал он на церемонии гашения марок, посвящённых героям России, которые получили это звание посмертно за заслуги в СВО.Хинштейн отметил, что российские "продолжатели славных традиций" борются с "наследниками Бандеры".

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

общество, александр хинштейн, россия, украина, госдума рф, ситуация в днр и лнр, великая отечественная война (1941-1945)