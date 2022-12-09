Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн назвал участников спецоперации продолжателями подвигов героев ВОВ - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/geroi-1837447273.html
Хинштейн назвал участников спецоперации продолжателями подвигов героев ВОВ
Хинштейн назвал участников спецоперации продолжателями подвигов героев ВОВ - РИА Новости, 09.12.2022
Хинштейн назвал участников спецоперации продолжателями подвигов героев ВОВ
Герои спецоперации России на Украине являются продолжателями подвигов героев Великой Отечественной войны, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия"... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:43
2022-12-09T12:43
специальная военная операция на украине
общество
александр хинштейн
россия
украина
госдума рф
ситуация в днр и лнр
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766115792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d5ab524a32315f2e85fb8084367009c.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Герои спецоперации России на Украине являются продолжателями подвигов героев Великой Отечественной войны, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн."Герои сегодняшней СВО во всех смыслах являются продолжателями героев Великой Отечественной войны, продолжателями подвигов, героизма, мужества", - сказал он на церемонии гашения марок, посвящённых героям России, которые получили это звание посмертно за заслуги в СВО.Хинштейн отметил, что российские "продолжатели славных традиций" борются с "наследниками Бандеры".
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766115792_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_1a11e27dce5110e43fa6148f38de7864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр хинштейн, россия, украина, госдума рф, ситуация в днр и лнр, великая отечественная война (1941-1945)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Хинштейн, Россия, Украина, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Великая Отечественная война (1941-1945)
12:43 09.12.2022
 
Хинштейн назвал участников спецоперации продолжателями подвигов героев ВОВ

Хинштейн назвал героев спецоперации на Украине продолжателями подвигов ветеранов ВОВ

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Герои спецоперации России на Украине являются продолжателями подвигов героев Великой Отечественной войны, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн.
"Герои сегодняшней СВО во всех смыслах являются продолжателями героев Великой Отечественной войны, продолжателями подвигов, героизма, мужества", - сказал он на церемонии гашения марок, посвящённых героям России, которые получили это звание посмертно за заслуги в СВО.
Хинштейн отметил, что российские "продолжатели славных традиций" борются с "наследниками Бандеры".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 08:00
Россия вновь сражается со старым смертельным врагом
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлександр ХинштейнРоссияУкраинаГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала