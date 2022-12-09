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Хинштейн назвал участников спецоперации продолжателями подвигов героев ВОВ
Хинштейн назвал участников спецоперации продолжателями подвигов героев ВОВ - РИА Новости, 09.12.2022
Хинштейн назвал участников спецоперации продолжателями подвигов героев ВОВ
Герои спецоперации России на Украине являются продолжателями подвигов героев Великой Отечественной войны, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия"... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:43
2022-12-09T12:43
2022-12-09T12:43
специальная военная операция на украине
общество
александр хинштейн
россия
украина
госдума рф
ситуация в днр и лнр
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Герои спецоперации России на Украине являются продолжателями подвигов героев Великой Отечественной войны, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн."Герои сегодняшней СВО во всех смыслах являются продолжателями героев Великой Отечественной войны, продолжателями подвигов, героизма, мужества", - сказал он на церемонии гашения марок, посвящённых героям России, которые получили это звание посмертно за заслуги в СВО.Хинштейн отметил, что российские "продолжатели славных традиций" борются с "наследниками Бандеры".
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр хинштейн, россия, украина, госдума рф, ситуация в днр и лнр, великая отечественная война (1941-1945)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Хинштейн, Россия, Украина, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Великая Отечественная война (1941-1945)
Хинштейн назвал участников спецоперации продолжателями подвигов героев ВОВ
Хинштейн назвал героев спецоперации на Украине продолжателями подвигов ветеранов ВОВ