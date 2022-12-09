https://ria.ru/20221209/gaz-1837545923.html
Казахстан и Узбекистан готовы к совместной работе по газу, заявил Путин
Казахстан и Узбекистан готовы к совместной работе по газу, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Казахстан и Узбекистан готовы к совместной работе по газу, заявил Путин
Казахстан и Узбекистан готовы к совместной работе по газу, она уже начата, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:48
2022-12-09T16:48
2022-12-09T17:12
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россия
владимир путин
экономика
газпром
алексей миллер
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Казахстан и Узбекистан готовы к совместной работе по газу, она уже начата, заявил президент России Владимир Путин."Здесь нет ни одного непреодолимого препятствия, но это требует очень системной работы на экспертном уровне и просчетов, финансовых согласований, участия каждой страны в этих инвестициях. Все готовы, кстати говоря. Все и хотят этой совместной работы, и готовы даже к совместным инвестициям. Это хорошая большая перспективная работа, с хорошей перспективой на будущее, эта работа начата", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о газовом союзе России с Узбекистаном и Казахстаном.Также президент сообщил, что в Москву приедут представители Казахстана для проработки вопроса по газовому союзу, представители Узбекистана были недавно."Сейчас в Москву приезжают коллеги, по-моему, из Казахстана. Из Узбекистана были недавно. (Глава "Газпрома" Алексей) Миллер туда поедет, на уровне вице-премьеров идет работа, работа - она уже идет и имеет хорошие заделы, и уверен, будут хорошие результаты", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20221209/gaz-1837381941.html
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казахстан, узбекистан, россия, владимир путин, экономика, газпром, алексей миллер
Казахстан, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Экономика, Газпром, Алексей Миллер
16:48 09.12.2022 (обновлено: 17:12 09.12.2022)
Казахстан и Узбекистан готовы к совместной работе по газу, заявил Путин
Путин: Казахстан и Узбекистан готовы к совместной работе по газу, она уже начата