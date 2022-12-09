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СМИ: во Франции задержали "браконьеров-поедателей" ежей
СМИ: во Франции задержали "браконьеров-поедателей" ежей - РИА Новости, 09.12.2022
СМИ: во Франции задержали "браконьеров-поедателей" ежей
Правоохранители на юго-западе Франции задержали группу браконьеров, которая охотилась на ежей с целью приготовления их в пищу, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T01:11
2022-12-09T01:11
2022-12-09T01:11
франция
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правоохранители на юго-западе Франции задержали группу браконьеров, которая охотилась на ежей с целью приготовления их в пищу, передает агентство Франс Пресс.Сигналы о незаконном промысле поступили в полицию департамента Верхние Пиренеи, после того как один из охотников опубликовал в соцсети видео с рецептами приготовления блюд на основе мяса ежа.При задержании в автомобиле браконьеров был обнаружен живой еж. Задержанные утверждали, что не знали о запрещении охоты на ежей во Франции.Пока нарушители отделались предупреждением, но национальное Управление по биоразнообразию (OFB) может решить привлечь их к дальнейшей ответственности.Ежи во Франции - охраняемый вид, отлов и охота на которых запрещены. Нанесение им вреда карается наказанием в виде лишения свободы до трех лет и штрафа в размере до 150 тысяч евро.
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франция
СМИ: во Франции задержали "браконьеров-поедателей" ежей
Франс Пресс: во Франции задержали браконьеров, которые готовили блюда из мяса ежей