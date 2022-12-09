В Бишкеке проходит заседание ЕАЭС в расширенном составе
В Бишкеке идет заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
© Sputnik / Владислав Ногай / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
© Sputnik / Владислав Ногай
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе началось в Бишкеке, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Ранее лидеры государств совещались в узком составе. Заседание проходило без участия СМИ. В приветственном слове президент Киргизии Садыр Жапаров подчеркнул, что главы стран ЕАЭС впервые за три года с начала пандемии коронавируса собрались в очном формате.
На повестке дня саммита вопросы деятельности Евразийского экономического союза, ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг. Также президенты обсудят устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, формирование общего рынка газа на пространстве содружества и начало переговоров с ОАЭ о заключении соглашения о свободной торговле.
Заседание проходит под председательством президента Киргизии Жапарова. В нем принимают участие лидер России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. От стран-наблюдателей присутствует глава кабмина Узбекистана Абдулла Арипов, президент Кубы Мигель Диас-Канель обратится к участникам заседания посредством видеосвязи.
Согласно данным пресс-службы киргизского президента, мероприятие освещают около 150 иностранных и порядка 80 местных работников СМИ.