Рейтинг@Mail.ru
В Бишкеке проходит заседание ЕАЭС в расширенном составе - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/eeas-1837426798.html
В Бишкеке проходит заседание ЕАЭС в расширенном составе
В Бишкеке проходит заседание ЕАЭС в расширенном составе - РИА Новости, 09.12.2022
В Бишкеке проходит заседание ЕАЭС в расширенном составе
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе началось в Бишкеке, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:46
2022-12-09T11:46
в мире
садыр жапаров
владимир путин
александр лукашенко
киргизия
бишкек
оаэ
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837417173_0:152:3000:1840_1920x0_80_0_0_afa026d134f9c3b93204223b1aa9d43a.jpg
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе началось в Бишкеке, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Ранее лидеры государств совещались в узком составе. Заседание проходило без участия СМИ. В приветственном слове президент Киргизии Садыр Жапаров подчеркнул, что главы стран ЕАЭС впервые за три года с начала пандемии коронавируса собрались в очном формате.На повестке дня саммита вопросы деятельности Евразийского экономического союза, ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг. Также президенты обсудят устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, формирование общего рынка газа на пространстве содружества и начало переговоров с ОАЭ о заключении соглашения о свободной торговле.Заседание проходит под председательством президента Киргизии Жапарова. В нем принимают участие лидер России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. От стран-наблюдателей присутствует глава кабмина Узбекистана Абдулла Арипов, президент Кубы Мигель Диас-Канель обратится к участникам заседания посредством видеосвязи.Согласно данным пресс-службы киргизского президента, мероприятие освещают около 150 иностранных и порядка 80 местных работников СМИ.
https://ria.ru/20221209/lukashenko-1837411294.html
https://ria.ru/20221209/mir-1837413628.html
киргизия
бишкек
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837417173_0:0:2612:1959_1920x0_80_0_0_69ddca7d06c205977106e7a8cb4a207f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, садыр жапаров, владимир путин, александр лукашенко, киргизия, бишкек, оаэ, евразийский экономический союз
В мире, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Киргизия, Бишкек, ОАЭ, Евразийский экономический союз
11:46 09.12.2022
 
В Бишкеке проходит заседание ЕАЭС в расширенном составе

В Бишкеке идет заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе

© Sputnik / Владислав Ногай / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Sputnik / Владислав Ногай
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе началось в Бишкеке, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Ранее лидеры государств совещались в узком составе. Заседание проходило без участия СМИ. В приветственном слове президент Киргизии Садыр Жапаров подчеркнул, что главы стран ЕАЭС впервые за три года с начала пандемии коронавируса собрались в очном формате.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Садыр Жапаров перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
10:56
Лукашенко пожаловался Жапарову на сломавшийся Mercedes
На повестке дня саммита вопросы деятельности Евразийского экономического союза, ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг. Также президенты обсудят устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, формирование общего рынка газа на пространстве содружества и начало переговоров с ОАЭ о заключении соглашения о свободной торговле.
Заседание проходит под председательством президента Киргизии Жапарова. В нем принимают участие лидер России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. От стран-наблюдателей присутствует глава кабмина Узбекистана Абдулла Арипов, президент Кубы Мигель Диас-Канель обратится к участникам заседания посредством видеосвязи.
Согласно данным пресс-службы киргизского президента, мероприятие освещают около 150 иностранных и порядка 80 местных работников СМИ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
11:04
Путин заявил о сдвигах в развитии многополярного мира
 
В миреСадыр ЖапаровВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоКиргизияБишкекОАЭЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала