https://ria.ru/20221209/eeas-1837426798.html

В Бишкеке проходит заседание ЕАЭС в расширенном составе

В Бишкеке проходит заседание ЕАЭС в расширенном составе - РИА Новости, 09.12.2022

В Бишкеке проходит заседание ЕАЭС в расширенном составе

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе началось в Бишкеке, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:46

2022-12-09T11:46

2022-12-09T11:46

в мире

садыр жапаров

владимир путин

александр лукашенко

киргизия

бишкек

оаэ

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837417173_0:152:3000:1840_1920x0_80_0_0_afa026d134f9c3b93204223b1aa9d43a.jpg

БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе началось в Бишкеке, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Ранее лидеры государств совещались в узком составе. Заседание проходило без участия СМИ. В приветственном слове президент Киргизии Садыр Жапаров подчеркнул, что главы стран ЕАЭС впервые за три года с начала пандемии коронавируса собрались в очном формате.На повестке дня саммита вопросы деятельности Евразийского экономического союза, ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг. Также президенты обсудят устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, формирование общего рынка газа на пространстве содружества и начало переговоров с ОАЭ о заключении соглашения о свободной торговле.Заседание проходит под председательством президента Киргизии Жапарова. В нем принимают участие лидер России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. От стран-наблюдателей присутствует глава кабмина Узбекистана Абдулла Арипов, президент Кубы Мигель Диас-Канель обратится к участникам заседания посредством видеосвязи.Согласно данным пресс-службы киргизского президента, мероприятие освещают около 150 иностранных и порядка 80 местных работников СМИ.

https://ria.ru/20221209/lukashenko-1837411294.html

https://ria.ru/20221209/mir-1837413628.html

киргизия

бишкек

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, садыр жапаров, владимир путин, александр лукашенко, киргизия, бишкек, оаэ, евразийский экономический союз