15:34 09.12.2022 (обновлено: 15:49 09.12.2022)
Из России депортировали американку Криванек
Посольство США: из России депортировали американку Криванек
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Посольство США в Москве сообщило РИА Новости, что американка Сара Криванек покинула Россию.
"Более года мы занимались делом Сары Криванек. В координации с российскими властями мы пытались добиться ее безопасного возвращения в США. Мы можем подтвердить, что она выехала из России", - заявили агентству в пресс-службе посольства США.
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Особое внимание освобождение Криванек получило после публикаций СМИ, утверждавших, что она отправлена в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, обменянной на Виктора Бута. Однако Криванек уже отбыла срок и в любом случае подлежала депортации из России, в отличие от Грайнер, которая только начала отбывать срок.
По данным СМИ, Криванек отбывала в Рязанской области наказание по уголовному делу о ножевых ранениях, которые она нанесла в ноябре 2021 года в ходе ссоры со своим сожителем в подмосковном Одинцово. Задержали ее на следующий месяц в аэропорту "Шереметьево" при попытке улететь в Штаты в нарушение меры пресечения, избранной российским судом.
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