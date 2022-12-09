https://ria.ru/20221209/deportatsiya-1837506051.html

Из России депортировали американку Криванек

Из России депортировали американку Криванек - РИА Новости, 09.12.2022

Из России депортировали американку Криванек

Посольство США в Москве сообщило РИА Новости, что американка Сара Криванек покинула Россию. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:34

2022-12-09T15:34

2022-12-09T15:49

россия

сша

в мире

бриттни грайнер

виктор бут

рязанская область

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Посольство США в Москве сообщило РИА Новости, что американка Сара Криванек покинула Россию."Более года мы занимались делом Сары Криванек. В координации с российскими властями мы пытались добиться ее безопасного возвращения в США. Мы можем подтвердить, что она выехала из России", - заявили агентству в пресс-службе посольства США.Особое внимание освобождение Криванек получило после публикаций СМИ, утверждавших, что она отправлена в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, обменянной на Виктора Бута. Однако Криванек уже отбыла срок и в любом случае подлежала депортации из России, в отличие от Грайнер, которая только начала отбывать срок.По данным СМИ, Криванек отбывала в Рязанской области наказание по уголовному делу о ножевых ранениях, которые она нанесла в ноябре 2021 года в ходе ссоры со своим сожителем в подмосковном Одинцово. Задержали ее на следующий месяц в аэропорту "Шереметьево" при попытке улететь в Штаты в нарушение меры пресечения, избранной российским судом.

https://ria.ru/20220907/bloger-1815155716.html

https://ria.ru/20211010/deportatsiya-1753904564.html

россия

сша

рязанская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, бриттни грайнер, виктор бут, рязанская область, шереметьево (аэропорт)