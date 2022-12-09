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Из России депортировали американку Криванек - РИА Новости, 09.12.2022
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Из России депортировали американку Криванек
Из России депортировали американку Криванек - РИА Новости, 09.12.2022
Из России депортировали американку Криванек
Посольство США в Москве сообщило РИА Новости, что американка Сара Криванек покинула Россию. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:34
2022-12-09T15:49
россия
сша
в мире
бриттни грайнер
виктор бут
рязанская область
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Посольство США в Москве сообщило РИА Новости, что американка Сара Криванек покинула Россию."Более года мы занимались делом Сары Криванек. В координации с российскими властями мы пытались добиться ее безопасного возвращения в США. Мы можем подтвердить, что она выехала из России", - заявили агентству в пресс-службе посольства США.Особое внимание освобождение Криванек получило после публикаций СМИ, утверждавших, что она отправлена в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, обменянной на Виктора Бута. Однако Криванек уже отбыла срок и в любом случае подлежала депортации из России, в отличие от Грайнер, которая только начала отбывать срок.По данным СМИ, Криванек отбывала в Рязанской области наказание по уголовному делу о ножевых ранениях, которые она нанесла в ноябре 2021 года в ходе ссоры со своим сожителем в подмосковном Одинцово. Задержали ее на следующий месяц в аэропорту "Шереметьево" при попытке улететь в Штаты в нарушение меры пресечения, избранной российским судом.
https://ria.ru/20220907/bloger-1815155716.html
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россия
сша
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россия, сша, в мире, бриттни грайнер, виктор бут, рязанская область, шереметьево (аэропорт)
Россия, США, В мире, Бриттни Грайнер, Виктор Бут, Рязанская область, Шереметьево (аэропорт)
15:34 09.12.2022 (обновлено: 15:49 09.12.2022)
 
Из России депортировали американку Криванек

Посольство США: из России депортировали американку Криванек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Посольство США в Москве сообщило РИА Новости, что американка Сара Криванек покинула Россию.
"Более года мы занимались делом Сары Криванек. В координации с российскими властями мы пытались добиться ее безопасного возвращения в США. Мы можем подтвердить, что она выехала из России", - заявили агентству в пресс-службе посольства США.
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Особое внимание освобождение Криванек получило после публикаций СМИ, утверждавших, что она отправлена в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, обменянной на Виктора Бута. Однако Криванек уже отбыла срок и в любом случае подлежала депортации из России, в отличие от Грайнер, которая только начала отбывать срок.
По данным СМИ, Криванек отбывала в Рязанской области наказание по уголовному делу о ножевых ранениях, которые она нанесла в ноябре 2021 года в ходе ссоры со своим сожителем в подмосковном Одинцово. Задержали ее на следующий месяц в аэропорту "Шереметьево" при попытке улететь в Штаты в нарушение меры пресечения, избранной российским судом.
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РоссияСШАВ миреБриттни ГрайнерВиктор БутРязанская областьШереметьево (аэропорт)
 
 
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