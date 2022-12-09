19:35 09.12.2022 (обновлено: 20:46 09.12.2022)
Минюст США опубликовал указ Байдена о помиловании Бута
Минюст США опубликовал указ Байдена о помиловании Бута, ему запрещено возвращаться в США
Виктор Бут. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Минюст опубликовал указ президента США Джо Байдена о помиловании россиянина Виктора Бута, Байден запретил Буту возвращаться в Штаты, а также получать доход с художественных или иных произведений о его жизни.
"Виктор Бут не должен возвращаться в США после своего добровольного или вынужденного перемещения из страны", - говорится в опубликованном минюстом указе Байдена.
Документ был подписан еще 2 декабря, следует из указа.
Байден также запретил Буту в США "принимать или получать иным образом финансовую прибыль, прямо или косвенно, с любого вида и объема, книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ, об обстоятельствах его первоначального обвинения или смягчения наказания".
Американский президент указал, что Бут должен отказаться от претензий на изъятые в ходе расследования в США средства, а также от возможных требований в любых формах против США и сотрудников американских ведомств. "Бут не должен совершать преступлений против США или нарушать законы США", - указал Байден.
"Если в любое время Виктор Бут нарушит одно или более указанных условий, как определено мной или будущим президентом США, помилование может быть отозвано полностью, а наказание восстановлено", - говорится в указе.
Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.