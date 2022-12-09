https://ria.ru/20221209/but-1837613746.html

Минюст США опубликовал указ Байдена о помиловании Бута

Минюст США опубликовал указ Байдена о помиловании Бута - РИА Новости, 09.12.2022

Минюст США опубликовал указ Байдена о помиловании Бута

Минюст опубликовал указ президента США Джо Байдена о помиловании россиянина Виктора Бута, Байден запретил Буту возвращаться в Штаты, а также получать доход с... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T19:35

2022-12-09T19:35

2022-12-09T20:46

сша

виктор бут

джо байден

министерство юстиции рф (минюст россии)

в мире

бриттни грайнер

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Минюст опубликовал указ президента США Джо Байдена о помиловании россиянина Виктора Бута, Байден запретил Буту возвращаться в Штаты, а также получать доход с художественных или иных произведений о его жизни.Документ был подписан еще 2 декабря, следует из указа.Байден также запретил Буту в США "принимать или получать иным образом финансовую прибыль, прямо или косвенно, с любого вида и объема, книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ, об обстоятельствах его первоначального обвинения или смягчения наказания".Американский президент указал, что Бут должен отказаться от претензий на изъятые в ходе расследования в США средства, а также от возможных требований в любых формах против США и сотрудников американских ведомств. "Бут не должен совершать преступлений против США или нарушать законы США", - указал Байден."Если в любое время Виктор Бут нарушит одно или более указанных условий, как определено мной или будущим президентом США, помилование может быть отозвано полностью, а наказание восстановлено", - говорится в указе.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20221209/sokamerniki-1837462570.html

https://ria.ru/20221209/but-1837469853.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, виктор бут, джо байден, министерство юстиции рф (минюст россии), в мире, бриттни грайнер