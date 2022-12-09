https://ria.ru/20221209/but-1837535192.html
Путин прокомментировал обмен Грайнер на Бута
Путин прокомментировал обмен Грайнер на Бута - РИА Новости, 09.12.2022
Путин прокомментировал обмен Грайнер на Бута
ФСБ вела переговоры по обмену россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер и достигла результатов, контакты по другим обменам продолжаются, заявил... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:28
2022-12-09T16:28
2022-12-09T16:39
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
виктор бут
бриттни грайнер
владимир путин
сша
россия
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. ФСБ вела переговоры по обмену россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер и достигла результатов, контакты по другим обменам продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер."Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались", - сказал Путин журналистам.По его словам, другие обмены возможны. "Все возможно. Это результат переговоров и поиска компромиссов, в данном случае компромиссы были найдены. Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем", - отметил Путин.
https://ria.ru/20221209/but-1837469853.html
https://ria.ru/20221208/delo-1837311186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, виктор бут, бриттни грайнер, владимир путин, сша, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Владимир Путин, США, Россия
16:28 09.12.2022 (обновлено: 16:39 09.12.2022)
Путин прокомментировал обмен Грайнер на Бута
Президент Путин: ФСБ вела переговоры и достигла результатов в обмене Грайнер на Бута
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. ФСБ вела переговоры по обмену россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер и достигла результатов, контакты по другим обменам продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин.
Бут отбывал 25-летний срок в США
по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
"Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались", - сказал Путин журналистам.
По его словам, другие обмены возможны. "Все возможно. Это результат переговоров и поиска компромиссов, в данном случае компромиссы были найдены. Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем", - отметил Путин.