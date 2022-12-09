https://ria.ru/20221209/but-1837535192.html

Путин прокомментировал обмен Грайнер на Бута

Путин прокомментировал обмен Грайнер на Бута - РИА Новости, 09.12.2022

Путин прокомментировал обмен Грайнер на Бута

ФСБ вела переговоры по обмену россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер и достигла результатов, контакты по другим обменам продолжаются, заявил... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:28

2022-12-09T16:28

2022-12-09T16:39

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

виктор бут

бриттни грайнер

владимир путин

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837418289_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_1fce885693220d19d6425c4a4fb9ecd8.jpg

БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. ФСБ вела переговоры по обмену россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер и достигла результатов, контакты по другим обменам продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер."Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались", - сказал Путин журналистам.По его словам, другие обмены возможны. "Все возможно. Это результат переговоров и поиска компромиссов, в данном случае компромиссы были найдены. Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем", - отметил Путин.

https://ria.ru/20221209/but-1837469853.html

https://ria.ru/20221208/delo-1837311186.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, виктор бут, бриттни грайнер, владимир путин, сша, россия