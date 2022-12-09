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Путин прокомментировал обмен Грайнер на Бута - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин прокомментировал обмен Грайнер на Бута
Путин прокомментировал обмен Грайнер на Бута - РИА Новости, 09.12.2022
Путин прокомментировал обмен Грайнер на Бута
ФСБ вела переговоры по обмену россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер и достигла результатов, контакты по другим обменам продолжаются, заявил... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:28
2022-12-09T16:39
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
виктор бут
бриттни грайнер
владимир путин
сша
россия
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. ФСБ вела переговоры по обмену россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер и достигла результатов, контакты по другим обменам продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер."Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались", - сказал Путин журналистам.По его словам, другие обмены возможны. "Все возможно. Это результат переговоров и поиска компромиссов, в данном случае компромиссы были найдены. Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем", - отметил Путин.
https://ria.ru/20221209/but-1837469853.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, виктор бут, бриттни грайнер, владимир путин, сша, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Владимир Путин, США, Россия
16:28 09.12.2022 (обновлено: 16:39 09.12.2022)
 
Путин прокомментировал обмен Грайнер на Бута

Президент Путин: ФСБ вела переговоры и достигла результатов в обмене Грайнер на Бута

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. ФСБ вела переговоры по обмену россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер и достигла результатов, контакты по другим обменам продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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"Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались", - сказал Путин журналистам.
По его словам, другие обмены возможны. "Все возможно. Это результат переговоров и поиска компромиссов, в данном случае компромиссы были найдены. Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем", - отметил Путин.
Российский предприниматель Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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Дело Виктора Бута
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреВиктор БутБриттни ГрайнерВладимир ПутинСШАРоссия
 
 
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