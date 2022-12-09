Бут заявил, что не считает свое освобождение показателем слабости США
Бут заявил, что вышел на свободу, потому что Россия и США нашли точки соприкосновения
© РИА Новости / Перейти в медиабанкОтбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби
Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Обмен заключенными между Россией и США состоялся, значит, стороны смогли найти точки соприкосновения, заявил россиянин Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
"Я бы не стал делать такие заключения, потому что у американцев всегда вся политика идет на таком детском уровне дворовых пацанов - "вот ты слабый, ты не вышел". На самом деле я наверняка уверен, что ни наше руководство, ни те, кто у нас принимают решения, такими категориями не мыслят - слабый ты или не слабый. Настоящая сила никогда не нуждается в каком-то проявлении на таком дешевом уровне. Я думаю так, что раз сделка состоялась, значит, были найдены какие-то точки соприкосновения, которые могли удовлетворить две стороны. Иначе бы этой сделки не было", - сказал он в интервью RT, комментируя заявления о том, что состоявшийся обмен стал признаком слабости США. Ранее экс-советник американского президента по нацбезопасности США Джон Болтон заявил, что обмен Грайнер на Бута означает капитуляцию Америки.
Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на гражданку США, баскетболистку Бритни Грайнер, отбывавшую тюремный срок в России за контрабанду наркотиков.
Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Баскетболистка Грайнер, на которую обменяли Бута, в свою очередь, была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.