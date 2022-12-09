Рейтинг@Mail.ru
Виктор Бут прилетел в Москву - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/but-1837356374.html
Виктор Бут прилетел в Москву
Виктор Бут прилетел в Москву - РИА Новости, 09.12.2022
Виктор Бут прилетел в Москву
Россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американку Бриттни Грайнер, прилетел в Москву, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T00:09
2022-12-09T08:22
виктор бут
бриттни грайнер
москва
абу-даби
сша
шереметьево (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837356787_0:0:1217:686_1920x0_80_0_0_f6fecf5f577e62cc81ebdbed73eb4d70.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американку Бриттни Грайнер, прилетел в Москву, сообщил телеканал "Россия 24".Самолет с Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2. Он прилетел из Абу-Даби, где и состоялся обмен.В аэропорту Бута встречали его родные — супруга Алла и мать Раиса, их сопровождала депутат Госдумы Мария Бутина. Бут спустился к родным с цветами и обнял их.Бут добавил, что ни с кем в тюрьме попрощаться не удалось, было поздно. Он также сообщил РИА Новости, что главный его план на ближайшее время — выспаться.Обмен Бута на Грайнер состоялся в четверг, после продолжительных дипломатических усилий Москвы и Вашингтона.Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.По информации источников телеканала CNN, обмен не включал осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в Соединенные Штаты. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять Бута на Уилана и Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Баскетболистка Грайнер, в свою очередь, была осуждена на девять лет колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20221208/obmen-1837341771.html
https://ria.ru/20221208/tramp-1837355335.html
москва
абу-даби
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837356787_121:0:1105:738_1920x0_80_0_0_bef3ed345b6043a4b747a9753a18fd35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор бут, бриттни грайнер, москва, абу-даби, сша, шереметьево (аэропорт)
Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Москва, Абу-Даби, США, Шереметьево (аэропорт)
00:09 09.12.2022 (обновлено: 08:22 09.12.2022)
 
Виктор Бут прилетел в Москву

Самолет с россиянином Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2 в Москве

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссия и США обменялись заключенными Виктором Бутом и Бриттни Грайнер
Россия и США обменялись заключенными Виктором Бутом и Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американку Бриттни Грайнер, прилетел в Москву, сообщил телеканал "Россия 24".
Самолет с Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2. Он прилетел из Абу-Даби, где и состоялся обмен.
В аэропорту Бута встречали его родные — супруга Алла и мать Раиса, их сопровождала депутат Госдумы Мария Бутина. Бут спустился к родным с цветами и обнял их.

"Добрался. Это самое главное. Посреди ночи подняли, сказали: "собирайся". Особой предварительной информации (об обмене. — Прим. ред.) не было. Понятно было, как ситуация складывалась", — сказал он.

Бут добавил, что ни с кем в тюрьме попрощаться не удалось, было поздно. Он также сообщил РИА Новости, что главный его план на ближайшее время — выспаться.
Обмен Бута на Грайнер состоялся в четверг, после продолжительных дипломатических усилий Москвы и Вашингтона.
Виктор Бут после обмена в аэропорту
Вчера, 21:32
Опубликовано видео обмена Бута на Грайнер
Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.
По информации источников телеканала CNN, обмен не включал осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.
Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в Соединенные Штаты. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.
В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять Бута на Уилана и Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.
Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Баскетболистка Грайнер, в свою очередь, была осуждена на девять лет колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
Обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 23:47
Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США
 
Виктор БутБриттни ГрайнерМоскваАбу-ДабиСШАШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала