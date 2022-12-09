00:09 09.12.2022 (обновлено: 08:22 09.12.2022)
Виктор Бут прилетел в Москву
Самолет с россиянином Виктором Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2 в Москве
© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссия и США обменялись заключенными Виктором Бутом и Бриттни Грайнер
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американку Бриттни Грайнер, прилетел в Москву, сообщил телеканал "Россия 24".
Самолет с Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2. Он прилетел из Абу-Даби, где и состоялся обмен.
В аэропорту Бута встречали его родные — супруга Алла и мать Раиса, их сопровождала депутат Госдумы Мария Бутина. Бут спустился к родным с цветами и обнял их.
"Добрался. Это самое главное. Посреди ночи подняли, сказали: "собирайся". Особой предварительной информации (об обмене. — Прим. ред.) не было. Понятно было, как ситуация складывалась", — сказал он.
Бут добавил, что ни с кем в тюрьме попрощаться не удалось, было поздно. Он также сообщил РИА Новости, что главный его план на ближайшее время — выспаться.
Обмен Бута на Грайнер состоялся в четверг, после продолжительных дипломатических усилий Москвы и Вашингтона.
Вчера, 21:32Опубликовано видео обмена Бута на Грайнер
Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.
По информации источников телеканала CNN, обмен не включал осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.
Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в Соединенные Штаты. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.
В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять Бута на Уилана и Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.
Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Баскетболистка Грайнер, в свою очередь, была осуждена на девять лет колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.