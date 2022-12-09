https://ria.ru/20221209/but-1837356374.html

Виктор Бут прилетел в Москву

Виктор Бут прилетел в Москву - РИА Новости, 09.12.2022

Виктор Бут прилетел в Москву

Россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американку Бриттни Грайнер, прилетел в Москву, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T00:09

2022-12-09T00:09

2022-12-09T08:22

виктор бут

бриттни грайнер

москва

абу-даби

сша

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американку Бриттни Грайнер, прилетел в Москву, сообщил телеканал "Россия 24".Самолет с Бутом приземлился в аэропорту Внуково-2. Он прилетел из Абу-Даби, где и состоялся обмен.В аэропорту Бута встречали его родные — супруга Алла и мать Раиса, их сопровождала депутат Госдумы Мария Бутина. Бут спустился к родным с цветами и обнял их.Бут добавил, что ни с кем в тюрьме попрощаться не удалось, было поздно. Он также сообщил РИА Новости, что главный его план на ближайшее время — выспаться.Обмен Бута на Грайнер состоялся в четверг, после продолжительных дипломатических усилий Москвы и Вашингтона.Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.По информации источников телеканала CNN, обмен не включал осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в Соединенные Штаты. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять Бута на Уилана и Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Баскетболистка Грайнер, в свою очередь, была осуждена на девять лет колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837341771.html

https://ria.ru/20221208/tramp-1837355335.html

москва

абу-даби

сша

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виктор бут, бриттни грайнер, москва, абу-даби, сша, шереметьево (аэропорт)