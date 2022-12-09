https://ria.ru/20221209/berlinale-1837525144.html

Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинале

Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинале - РИА Новости, 09.12.2022

Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинале

Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля, сообщила пресс-служба смотра. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:45

2022-12-09T17:45

2022-12-09T17:45

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кристен стюарт

джоди фостер

дэвид финчер

берлин (город)

берлинский кинофестиваль

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БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля, сообщила пресс-служба смотра."Она одна из самых талантливых и разносторонних актрис своего поколения. От Беллы Свон до принцессы Уэльской – она воплотила в жизнь незабываемых персонажей. Молодая, целеустремленная и с впечатляющим объемом работы за плечами, Кристен Стюарт является идеальным связующим звеном между США и Европой", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.Кристен Стюарт дебютировала на экране в 1999 году, когда ей было девять лет. В 2022 она снялась вместе с Джоди Фостер в фильме Дэвида Финчера "Комната страха". Международная слава пришла к молодой актрисе с 5-серийной сагой про вампиров и оборотней "Сумерки" (2008–2012).73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля. Ранее в марте его организаторы заявили об исключении российских ведомств, делегаций, лиц, поддерживающих Кремль, из участия в форуме в связи со спецоперацией на Украине.

https://ria.ru/20221209/fetival-1837413481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, кристен стюарт, джоди фостер, дэвид финчер, берлин (город), берлинский кинофестиваль