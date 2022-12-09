https://ria.ru/20221209/berlinale-1837525144.html
Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинале
Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинале - РИА Новости, 09.12.2022
Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинале
Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля, сообщила пресс-служба смотра. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:45
2022-12-09T17:45
2022-12-09T17:45
культура
новости культуры
кино и сериалы
кристен стюарт
джоди фостер
дэвид финчер
берлин (город)
берлинский кинофестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569751081_0:36:3072:1763_1920x0_80_0_0_c00e7b5ff210554543da0fc65e4d3f21.jpg
БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля, сообщила пресс-служба смотра."Она одна из самых талантливых и разносторонних актрис своего поколения. От Беллы Свон до принцессы Уэльской – она воплотила в жизнь незабываемых персонажей. Молодая, целеустремленная и с впечатляющим объемом работы за плечами, Кристен Стюарт является идеальным связующим звеном между США и Европой", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.Кристен Стюарт дебютировала на экране в 1999 году, когда ей было девять лет. В 2022 она снялась вместе с Джоди Фостер в фильме Дэвида Финчера "Комната страха". Международная слава пришла к молодой актрисе с 5-серийной сагой про вампиров и оборотней "Сумерки" (2008–2012).73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля. Ранее в марте его организаторы заявили об исключении российских ведомств, делегаций, лиц, поддерживающих Кремль, из участия в форуме в связи со спецоперацией на Украине.
https://ria.ru/20221209/fetival-1837413481.html
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569751081_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_b3bf2d04fed932118269073e29f062ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, кристен стюарт, джоди фостер, дэвид финчер, берлин (город), берлинский кинофестиваль
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Кристен Стюарт, Джоди Фостер, Дэвид Финчер, Берлин (город), Берлинский кинофестиваль
Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинале
Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинале
БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля, сообщила пресс-служба смотра.
"Она одна из самых талантливых и разносторонних актрис своего поколения. От Беллы Свон до принцессы Уэльской – она воплотила в жизнь незабываемых персонажей. Молодая, целеустремленная и с впечатляющим объемом работы за плечами, Кристен Стюарт является идеальным связующим звеном между США и Европой", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.
Кристен Стюарт дебютировала на экране в 1999 году, когда ей было девять лет. В 2022 она снялась вместе с Джоди Фостер в фильме Дэвида Финчера "Комната страха". Международная слава пришла к молодой актрисе с 5-серийной сагой про вампиров и оборотней "Сумерки" (2008–2012).
73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля. Ранее в марте его организаторы заявили об исключении российских ведомств, делегаций, лиц, поддерживающих Кремль, из участия в форуме в связи со спецоперацией на Украине.