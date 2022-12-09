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Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинале - РИА Новости, 09.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221209/berlinale-1837525144.html
Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинале
Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинале - РИА Новости, 09.12.2022
Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинале
Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля, сообщила пресс-служба смотра. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:45
2022-12-09T17:45
культура
новости культуры
кино и сериалы
кристен стюарт
джоди фостер
дэвид финчер
берлин (город)
берлинский кинофестиваль
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БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля, сообщила пресс-служба смотра."Она одна из самых талантливых и разносторонних актрис своего поколения. От Беллы Свон до принцессы Уэльской – она воплотила в жизнь незабываемых персонажей. Молодая, целеустремленная и с впечатляющим объемом работы за плечами, Кристен Стюарт является идеальным связующим звеном между США и Европой", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.Кристен Стюарт дебютировала на экране в 1999 году, когда ей было девять лет. В 2022 она снялась вместе с Джоди Фостер в фильме Дэвида Финчера "Комната страха". Международная слава пришла к молодой актрисе с 5-серийной сагой про вампиров и оборотней "Сумерки" (2008–2012).73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля. Ранее в марте его организаторы заявили об исключении российских ведомств, делегаций, лиц, поддерживающих Кремль, из участия в форуме в связи со спецоперацией на Украине.
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новости культуры, кино и сериалы, кристен стюарт, джоди фостер, дэвид финчер, берлин (город), берлинский кинофестиваль
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Кристен Стюарт, Джоди Фостер, Дэвид Финчер, Берлин (город), Берлинский кинофестиваль
17:45 09.12.2022
 
Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинале

Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинале

© AP Photo / Invision / Mark Von HoldenАктриса Кристен Стюарт
Актриса Кристен Стюарт - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Invision / Mark Von Holden
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Кристен Стюарт возглавит международное жюри 73-го Берлинского международного кинофестиваля, сообщила пресс-служба смотра.
"Она одна из самых талантливых и разносторонних актрис своего поколения. От Беллы Свон до принцессы Уэльской – она воплотила в жизнь незабываемых персонажей. Молодая, целеустремленная и с впечатляющим объемом работы за плечами, Кристен Стюарт является идеальным связующим звеном между США и Европой", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.
Кристен Стюарт дебютировала на экране в 1999 году, когда ей было девять лет. В 2022 она снялась вместе с Джоди Фостер в фильме Дэвида Финчера "Комната страха". Международная слава пришла к молодой актрисе с 5-серийной сагой про вампиров и оборотней "Сумерки" (2008–2012).
73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля. Ранее в марте его организаторы заявили об исключении российских ведомств, делегаций, лиц, поддерживающих Кремль, из участия в форуме в связи со спецоперацией на Украине.
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КультураНовости культурыКино и сериалыКристен СтюартДжоди ФостерДэвид ФинчерБерлин (город)Берлинский кинофестиваль
 
 
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