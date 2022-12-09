Рейтинг@Mail.ru
Бэнкси удостоили звания почетного гражданина Ирпеня в Киевской области - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/benksi-1837483285.html
Бэнкси удостоили звания почетного гражданина Ирпеня в Киевской области
Бэнкси удостоили звания почетного гражданина Ирпеня в Киевской области - РИА Новости, 09.12.2022
Бэнкси удостоили звания почетного гражданина Ирпеня в Киевской области
Городской совет Ирпеня Киевской области присвоил британскому художнику Бэнкси звание почетного гражданина города. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:36
2022-12-09T14:36
специальная военная операция на украине
бэнкси
киевская область
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782662993_976:795:3061:1968_1920x0_80_0_0_5c558ff9ec1088e95f1054bdad453344.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Городской совет Ирпеня Киевской области присвоил британскому художнику Бэнкси звание почетного гражданина города.Ранее всемирно известный британский уличный художник Бэнкси опубликовал серию фото и видео со своими новыми работами, выполненными в нескольких населенных пунктах Киевской области. Впоследствии вандалы срезали со стены здания одно из граффити художника в городе Гостомель. По словам начальника главного управления национальной полиции в регионе Андрея Небытова, по факту кражи были задержаны восемь человек."Ирпенский городской совет решил присвоить звание "Почетного гражданина города Ирпень" всемирно известному художнику Бэнкси (Banksy)", - говорится в документе, опубликованном на сайте горсовета. Среди заслуг Бэнкси отмечается "увековечение своим творчеством истории борьбы Ирпеня и идеи его возрождения".
https://ria.ru/20221121/benki-1833069991.html
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782662993_1526:854:3072:2014_1920x0_80_0_0_f1cedb95bf27e5d119e627021bb3fca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бэнкси, киевская область, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Бэнкси, Киевская область, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:36 09.12.2022
 
Бэнкси удостоили звания почетного гражданина Ирпеня в Киевской области

Горсовет Ирпеня в Киевской области присвоил Бэнкси звание почетного гражданина

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные в городе Ирпень
Украинские военные в городе Ирпень - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военные в городе Ирпень. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Городской совет Ирпеня Киевской области присвоил британскому художнику Бэнкси звание почетного гражданина города.
Ранее всемирно известный британский уличный художник Бэнкси опубликовал серию фото и видео со своими новыми работами, выполненными в нескольких населенных пунктах Киевской области. Впоследствии вандалы срезали со стены здания одно из граффити художника в городе Гостомель. По словам начальника главного управления национальной полиции в регионе Андрея Небытова, по факту кражи были задержаны восемь человек.
"Ирпенский городской совет решил присвоить звание "Почетного гражданина города Ирпень" всемирно известному художнику Бэнкси (Banksy)", - говорится в документе, опубликованном на сайте горсовета. Среди заслуг Бэнкси отмечается "увековечение своим творчеством истории борьбы Ирпеня и идеи его возрождения".
Не понимаю, почему он не приехал восемь лет назад – хореограф о работах Бэнкси на Украине - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 13:37Специальная военная операция на Украине
Донецкий хореограф из списка "Миротворца" ответила Бэнкси
 
Специальная военная операция на УкраинеБэнксиКиевская областьВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала