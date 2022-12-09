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Бэнкси удостоили звания почетного гражданина Ирпеня в Киевской области
Бэнкси удостоили звания почетного гражданина Ирпеня в Киевской области - РИА Новости, 09.12.2022
Бэнкси удостоили звания почетного гражданина Ирпеня в Киевской области
Городской совет Ирпеня Киевской области присвоил британскому художнику Бэнкси звание почетного гражданина города. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:36
2022-12-09T14:36
2022-12-09T14:36
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Городской совет Ирпеня Киевской области присвоил британскому художнику Бэнкси звание почетного гражданина города.Ранее всемирно известный британский уличный художник Бэнкси опубликовал серию фото и видео со своими новыми работами, выполненными в нескольких населенных пунктах Киевской области. Впоследствии вандалы срезали со стены здания одно из граффити художника в городе Гостомель. По словам начальника главного управления национальной полиции в регионе Андрея Небытова, по факту кражи были задержаны восемь человек."Ирпенский городской совет решил присвоить звание "Почетного гражданина города Ирпень" всемирно известному художнику Бэнкси (Banksy)", - говорится в документе, опубликованном на сайте горсовета. Среди заслуг Бэнкси отмечается "увековечение своим творчеством истории борьбы Ирпеня и идеи его возрождения".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Бэнкси удостоили звания почетного гражданина Ирпеня в Киевской области
Горсовет Ирпеня в Киевской области присвоил Бэнкси звание почетного гражданина