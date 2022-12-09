https://ria.ru/20221209/belgorod-1837486128.html

Клепиков: Белгородская область выбрала верный курс в условиях новых вызовов

Клепиков: Белгородская область выбрала верный курс в условиях новых вызовов - РИА Новости, 09.12.2022

Клепиков: Белгородская область выбрала верный курс в условиях новых вызовов

Белгородская область в условиях новых вызовов выбрала правильный курс, все уровни власти в регионе работают сплоченно и оперативно решают возникающие проблемы,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:44

2022-12-09T14:44

2022-12-09T14:44

белгородская область

политика

валентина матвиенко

вячеслав володин

белгородская область

москва

россия

белгородская областная дума

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БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Белгородская область в условиях новых вызовов выбрала правильный курс, все уровни власти в регионе работают сплоченно и оперативно решают возникающие проблемы, сообщил в своем Telegram-канале спикер областной думы Юрий Клепиков.Председатель Белгородской областной думы принял участие в заседании совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, которое прошло 8 декабря в Москве. Перед руководителями законодательных собраний регионов, представителями министерств и ведомств выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.По словам Юрия Клепикова, такой "большой диалог" между парламентским корпусом страны и представителями федеральных органов власти всегда становится определяющим для дальнейшей работы законодателей на местах."Права на ошибку, бездействие или медлительность ни у одного должностного лица в нашей стране сегодня нет – эти слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко определяют суть заседания совета законодателей, которое прошло в Москве. Что подтверждает в условиях новых вызовов правильность выбранного на Белгородчине курса, когда все уровни власти работают сплочённо, единой командой и оперативно решают возникающие проблемы", - написал Клепиков.Он отметил, что "сбавить темпы" уже не получится."От того, как на местах регионы справляются с трудностями: будь то защита прав мобилизованных и их семей или восстановление жилья, инфраструктуры, пострадавших в результате агрессии со стороны киевского режима, зависит сохранение стабильности и социального спокойствия во всём нашем государстве", - добавил спикер Белгородской областной думы.

https://ria.ru/20221205/gladkov-1836440140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, валентина матвиенко, вячеслав володин, белгородская область, москва, россия, белгородская областная дума, совет федерации рф