https://ria.ru/20221209/belgorod-1837486128.html
Клепиков: Белгородская область выбрала верный курс в условиях новых вызовов
Клепиков: Белгородская область выбрала верный курс в условиях новых вызовов - РИА Новости, 09.12.2022
Клепиков: Белгородская область выбрала верный курс в условиях новых вызовов
Белгородская область в условиях новых вызовов выбрала правильный курс, все уровни власти в регионе работают сплоченно и оперативно решают возникающие проблемы,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:44
2022-12-09T14:44
2022-12-09T14:44
белгородская область
политика
валентина матвиенко
вячеслав володин
белгородская область
москва
россия
белгородская областная дума
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БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Белгородская область в условиях новых вызовов выбрала правильный курс, все уровни власти в регионе работают сплоченно и оперативно решают возникающие проблемы, сообщил в своем Telegram-канале спикер областной думы Юрий Клепиков.Председатель Белгородской областной думы принял участие в заседании совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, которое прошло 8 декабря в Москве. Перед руководителями законодательных собраний регионов, представителями министерств и ведомств выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.По словам Юрия Клепикова, такой "большой диалог" между парламентским корпусом страны и представителями федеральных органов власти всегда становится определяющим для дальнейшей работы законодателей на местах."Права на ошибку, бездействие или медлительность ни у одного должностного лица в нашей стране сегодня нет – эти слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко определяют суть заседания совета законодателей, которое прошло в Москве. Что подтверждает в условиях новых вызовов правильность выбранного на Белгородчине курса, когда все уровни власти работают сплочённо, единой командой и оперативно решают возникающие проблемы", - написал Клепиков.Он отметил, что "сбавить темпы" уже не получится."От того, как на местах регионы справляются с трудностями: будь то защита прав мобилизованных и их семей или восстановление жилья, инфраструктуры, пострадавших в результате агрессии со стороны киевского режима, зависит сохранение стабильности и социального спокойствия во всём нашем государстве", - добавил спикер Белгородской областной думы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Белгородская область, Политика, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Белгородская область, Москва, Россия, Белгородская областная Дума, Совет Федерации РФ
Клепиков: Белгородская область выбрала верный курс в условиях новых вызовов
Спикер облдумы: Белгородская область выбрала верный курс в условиях новых вызовов
БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости.
Белгородская область в условиях новых вызовов выбрала правильный курс, все уровни власти в регионе работают сплоченно и оперативно решают возникающие проблемы, сообщил в своем Telegram-канале спикер областной думы Юрий Клепиков
.
Председатель Белгородской областной думы
принял участие в заседании совета законодателей РФ
при Федеральном Собрании Российской Федерации, которое прошло 8 декабря в Москве
. Перед руководителями законодательных собраний регионов, представителями министерств и ведомств выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин
.
По словам Юрия Клепикова, такой "большой диалог" между парламентским корпусом страны и представителями федеральных органов власти всегда становится определяющим для дальнейшей работы законодателей на местах.
"Права на ошибку, бездействие или медлительность ни у одного должностного лица в нашей стране сегодня нет – эти слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко определяют суть заседания совета законодателей, которое прошло в Москве. Что подтверждает в условиях новых вызовов правильность выбранного на Белгородчине курса, когда все уровни власти работают сплочённо, единой командой и оперативно решают возникающие проблемы", - написал Клепиков.
Он отметил, что "сбавить темпы" уже не получится.
"От того, как на местах регионы справляются с трудностями: будь то защита прав мобилизованных и их семей или восстановление жилья, инфраструктуры, пострадавших в результате агрессии со стороны киевского режима, зависит сохранение стабильности и социального спокойствия во всём нашем государстве", - добавил спикер Белгородской областной думы.
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