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Клепиков: Белгородская область выбрала верный курс в условиях новых вызовов - РИА Новости, 09.12.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20221209/belgorod-1837486128.html
Клепиков: Белгородская область выбрала верный курс в условиях новых вызовов
Клепиков: Белгородская область выбрала верный курс в условиях новых вызовов - РИА Новости, 09.12.2022
Клепиков: Белгородская область выбрала верный курс в условиях новых вызовов
Белгородская область в условиях новых вызовов выбрала правильный курс, все уровни власти в регионе работают сплоченно и оперативно решают возникающие проблемы,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:44
2022-12-09T14:44
белгородская область
политика
валентина матвиенко
вячеслав володин
белгородская область
москва
россия
белгородская областная дума
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БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Белгородская область в условиях новых вызовов выбрала правильный курс, все уровни власти в регионе работают сплоченно и оперативно решают возникающие проблемы, сообщил в своем Telegram-канале спикер областной думы Юрий Клепиков.Председатель Белгородской областной думы принял участие в заседании совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, которое прошло 8 декабря в Москве. Перед руководителями законодательных собраний регионов, представителями министерств и ведомств выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.По словам Юрия Клепикова, такой "большой диалог" между парламентским корпусом страны и представителями федеральных органов власти всегда становится определяющим для дальнейшей работы законодателей на местах."Права на ошибку, бездействие или медлительность ни у одного должностного лица в нашей стране сегодня нет – эти слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко определяют суть заседания совета законодателей, которое прошло в Москве. Что подтверждает в условиях новых вызовов правильность выбранного на Белгородчине курса, когда все уровни власти работают сплочённо, единой командой и оперативно решают возникающие проблемы", - написал Клепиков.Он отметил, что "сбавить темпы" уже не получится."От того, как на местах регионы справляются с трудностями: будь то защита прав мобилизованных и их семей или восстановление жилья, инфраструктуры, пострадавших в результате агрессии со стороны киевского режима, зависит сохранение стабильности и социального спокойствия во всём нашем государстве", - добавил спикер Белгородской областной думы.
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политика, валентина матвиенко, вячеслав володин, белгородская область, москва, россия, белгородская областная дума, совет федерации рф
Белгородская область, Политика, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Белгородская область, Москва, Россия, Белгородская областная Дума, Совет Федерации РФ
14:44 09.12.2022
 
Клепиков: Белгородская область выбрала верный курс в условиях новых вызовов

Спикер облдумы: Белгородская область выбрала верный курс в условиях новых вызовов

© Фото предоставлено пресс-службой Белгородской областной думыПредседатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков
© Фото предоставлено пресс-службой Белгородской областной думы
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Белгородская область в условиях новых вызовов выбрала правильный курс, все уровни власти в регионе работают сплоченно и оперативно решают возникающие проблемы, сообщил в своем Telegram-канале спикер областной думы Юрий Клепиков.
Председатель Белгородской областной думы принял участие в заседании совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, которое прошло 8 декабря в Москве. Перед руководителями законодательных собраний регионов, представителями министерств и ведомств выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
По словам Юрия Клепикова, такой "большой диалог" между парламентским корпусом страны и представителями федеральных органов власти всегда становится определяющим для дальнейшей работы законодателей на местах.
"Права на ошибку, бездействие или медлительность ни у одного должностного лица в нашей стране сегодня нет – эти слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко определяют суть заседания совета законодателей, которое прошло в Москве. Что подтверждает в условиях новых вызовов правильность выбранного на Белгородчине курса, когда все уровни власти работают сплочённо, единой командой и оперативно решают возникающие проблемы", - написал Клепиков.
Он отметил, что "сбавить темпы" уже не получится.
"От того, как на местах регионы справляются с трудностями: будь то защита прав мобилизованных и их семей или восстановление жилья, инфраструктуры, пострадавших в результате агрессии со стороны киевского режима, зависит сохранение стабильности и социального спокойствия во всём нашем государстве", - добавил спикер Белгородской областной думы.

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