https://ria.ru/20221209/astudio-1837451092.html
A’Studio выпустили новый альбом спустя 12 лет
A’Studio выпустили новый альбом спустя 12 лет - РИА Новости, 09.12.2022
A’Studio выпустили новый альбом спустя 12 лет
Группа A’Studio выпустила новый альбом "A’21" спустя 12 лет после выхода предыдущей пластинки "Волны". РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:55
2022-12-09T13:55
2022-12-09T13:55
шоубиз
кети топурия
а-студио
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Группа A’Studio выпустила новый альбом "A’21" спустя 12 лет после выхода предыдущей пластинки "Волны". Подписчики с восторгом отреагировали на новость. A’Studio – советская, казахская и российская группа, созданная в Алма-Ате в 1987 году. Она получила популярность в 1989-м благодаря песне "Джулия". Состав коллектива менялся несколько раз. В 2005 году место солистки заняла Кэти Топурия. Самые известные песни с вокалом певицы – "Улетаю", "Еще люблю" и "Так же, как все". Ранее Топурия вспомнила первую встречу с Аллой Пугачевой. Она призналась, что не волновалась во время знакомства.
https://ria.ru/20221129/metallica-1835016539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кети топурия, а-студио
Шоубиз, Кети Топурия, А-Студио
A’Studio выпустили новый альбом спустя 12 лет
Группа A’Studio выпустила новый альбом "A’21" спустя 12 лет
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Группа A’Studio выпустила новый альбом "A’21" спустя 12 лет после выхода предыдущей пластинки "Волны".
"Мы рады представить вам новый альбом", – написали участники коллектива в соцсети.
Подписчики с восторгом отреагировали на новость.
"Волшебный альбом. Такой музыки не хватает сейчас. То, что нужно!", "Вы большие молодцы!", "Наконец-то дождались!", "Восторг!" – восхитились поклонники артистов.
A’Studio – советская, казахская и российская группа, созданная в Алма-Ате в 1987 году. Она получила популярность в 1989-м благодаря песне "Джулия". Состав коллектива менялся несколько раз. В 2005 году место солистки заняла Кэти Топурия. Самые известные песни с вокалом певицы – "Улетаю", "Еще люблю" и "Так же, как все".
Ранее Топурия вспомнила
первую встречу с Аллой Пугачевой. Она призналась, что не волновалась во время знакомства.