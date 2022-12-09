https://ria.ru/20221209/astudio-1837451092.html

A’Studio выпустили новый альбом спустя 12 лет

A’Studio выпустили новый альбом спустя 12 лет - РИА Новости, 09.12.2022

A’Studio выпустили новый альбом спустя 12 лет

Группа A’Studio выпустила новый альбом "A’21" спустя 12 лет после выхода предыдущей пластинки "Волны". РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:55

2022-12-09T13:55

2022-12-09T13:55

шоубиз

кети топурия

а-студио

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Группа A’Studio выпустила новый альбом "A’21" спустя 12 лет после выхода предыдущей пластинки "Волны". Подписчики с восторгом отреагировали на новость. A’Studio – советская, казахская и российская группа, созданная в Алма-Ате в 1987 году. Она получила популярность в 1989-м благодаря песне "Джулия". Состав коллектива менялся несколько раз. В 2005 году место солистки заняла Кэти Топурия. Самые известные песни с вокалом певицы – "Улетаю", "Еще люблю" и "Так же, как все". Ранее Топурия вспомнила первую встречу с Аллой Пугачевой. Она призналась, что не волновалась во время знакомства.

https://ria.ru/20221129/metallica-1835016539.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кети топурия, а-студио