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A’Studio выпустили новый альбом спустя 12 лет - РИА Новости, 09.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221209/astudio-1837451092.html
A’Studio выпустили новый альбом спустя 12 лет
A’Studio выпустили новый альбом спустя 12 лет - РИА Новости, 09.12.2022
A’Studio выпустили новый альбом спустя 12 лет
Группа A’Studio выпустила новый альбом "A’21" спустя 12 лет после выхода предыдущей пластинки "Волны". РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:55
2022-12-09T13:55
шоубиз
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Группа A’Studio выпустила новый альбом "A’21" спустя 12 лет после выхода предыдущей пластинки "Волны". Подписчики с восторгом отреагировали на новость. A’Studio – советская, казахская и российская группа, созданная в Алма-Ате в 1987 году. Она получила популярность в 1989-м благодаря песне "Джулия". Состав коллектива менялся несколько раз. В 2005 году место солистки заняла Кэти Топурия. Самые известные песни с вокалом певицы – "Улетаю", "Еще люблю" и "Так же, как все". Ранее Топурия вспомнила первую встречу с Аллой Пугачевой. Она призналась, что не волновалась во время знакомства.
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Александра Липатова
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кети топурия, а-студио
Шоубиз, Кети Топурия, А-Студио
13:55 09.12.2022
 
A’Studio выпустили новый альбом спустя 12 лет

Группа A’Studio выпустила новый альбом "A’21" спустя 12 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкУчастники группы "А-Студио" Кети Топурия и Байгали Серкебаев
Участники группы А-Студио Кети Топурия и Байгали Серкебаев - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Группа A’Studio выпустила новый альбом "A’21" спустя 12 лет после выхода предыдущей пластинки "Волны".

"Мы рады представить вам новый альбом", – написали участники коллектива в соцсети.

Подписчики с восторгом отреагировали на новость.
"Волшебный альбом. Такой музыки не хватает сейчас. То, что нужно!", "Вы большие молодцы!", "Наконец-то дождались!", "Восторг!" – восхитились поклонники артистов.
A’Studio – советская, казахская и российская группа, созданная в Алма-Ате в 1987 году. Она получила популярность в 1989-м благодаря песне "Джулия". Состав коллектива менялся несколько раз. В 2005 году место солистки заняла Кэти Топурия. Самые известные песни с вокалом певицы – "Улетаю", "Еще люблю" и "Так же, как все".
Ранее Топурия вспомнила первую встречу с Аллой Пугачевой. Она призналась, что не волновалась во время знакомства.
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