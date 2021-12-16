https://ria.ru/20211216/topuriya-1764102148.html

"Она тебя сожрет": Топурия вспомнила первое знакомство с Пугачевой

"Она тебя сожрет": Топурия вспомнила первое знакомство с Пугачевой - РИА Новости, 16.12.2021

"Она тебя сожрет": Топурия вспомнила первое знакомство с Пугачевой

Кети Топурия рассказала о первом знакомстве с Аллой Пугачевой. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:07

2021-12-16T18:07

2021-12-16T18:07

шоубиз

филипп киркоров

батырхан шукенов

знаменитости

шоу-бизнес

кети топурия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Кети Топурия рассказала о первом знакомстве с Аллой Пугачевой.По словам певицы, Примадонна всегда благосклонно относилась к группе. Их первое знакомство состоялось на "Песне года", но более близкое общение произошло во время интервью на радио "Алла". Артистка в интервью Надежде Стрелец призналась, что не волновалась во время встречи.Выступив на "Рождественских встречах" Примадонны, A’Studio стала особенно популярна. В то время ее солистом был Батырхан Шукенов.Летом группа выпустила новую песню "Дискотека".

https://ria.ru/20211209/kirkorov-1762879859.html

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филипп киркоров, батырхан шукенов, знаменитости, шоу-бизнес, кети топурия