"Она тебя сожрет": Топурия вспомнила первое знакомство с Пугачевой
Топурия вспомнила первое знакомство с Пугачевой и ее сильную энергетику
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Кети Топурия рассказала о первом знакомстве с Аллой Пугачевой.
По словам певицы, Примадонна всегда благосклонно относилась к группе. Их первое знакомство состоялось на "Песне года", но более близкое общение произошло во время интервью на радио "Алла". Артистка в интервью Надежде Стрелец призналась, что не волновалась во время встречи.
"Я не из тех людей, которые волнуются, боятся, нет. Я радовалась. У нее сумасшедшая энергетика. Она просто сидит, и, если ты чуть-чуть хотя бы слабоват, она тебя сожрет просто. Когда в начале пути тебя поддерживают такие люди, конечно, ты более уверен в себе. Главное – не зазвездиться", – рассказала звезда.
Выступив на "Рождественских встречах" Примадонны, A’Studio стала особенно популярна. В то время ее солистом был Батырхан Шукенов.
"Кассета с песней "Джулия" попала к Филиппу Киркорову. Ему песня понравилась. Когда он приехал в Москву, он показал ее Алле и сказал, что хочет ее записывать и что песню подарили музыканты из Алма-Аты. Алла Борисовна сказала, что такие песни не дарят", – признался участник группы Владимир Миклошич.
Летом группа выпустила новую песню "Дискотека".
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