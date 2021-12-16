Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211216/topuriya-1764102148.html
"Она тебя сожрет": Топурия вспомнила первое знакомство с Пугачевой
"Она тебя сожрет": Топурия вспомнила первое знакомство с Пугачевой - РИА Новости, 16.12.2021
"Она тебя сожрет": Топурия вспомнила первое знакомство с Пугачевой
Кети Топурия рассказала о первом знакомстве с Аллой Пугачевой. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:07
2021-12-16T18:07
шоубиз
филипп киркоров
батырхан шукенов
знаменитости
шоу-бизнес
кети топурия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581189256_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_85739bb4af9da0fa72ff6b9b9d562fb8.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Кети Топурия рассказала о первом знакомстве с Аллой Пугачевой.По словам певицы, Примадонна всегда благосклонно относилась к группе. Их первое знакомство состоялось на "Песне года", но более близкое общение произошло во время интервью на радио "Алла". Артистка в интервью Надежде Стрелец призналась, что не волновалась во время встречи.Выступив на "Рождественских встречах" Примадонны, A’Studio стала особенно популярна. В то время ее солистом был Батырхан Шукенов.Летом группа выпустила новую песню "Дискотека".
https://ria.ru/20211209/kirkorov-1762879859.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581189256_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_3dbdabcc9a11488291dd3a763e6b14f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров, батырхан шукенов, знаменитости, шоу-бизнес, кети топурия
18:07 16.12.2021
 
"Она тебя сожрет": Топурия вспомнила первое знакомство с Пугачевой

Топурия вспомнила первое знакомство с Пугачевой и ее сильную энергетику

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВокалистка группы "А-Студио" Кети Топурия
Вокалистка группы А-Студио Кети Топурия - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Кети Топурия рассказала о первом знакомстве с Аллой Пугачевой.
По словам певицы, Примадонна всегда благосклонно относилась к группе. Их первое знакомство состоялось на "Песне года", но более близкое общение произошло во время интервью на радио "Алла". Артистка в интервью Надежде Стрелец призналась, что не волновалась во время встречи.

"Я не из тех людей, которые волнуются, боятся, нет. Я радовалась. У нее сумасшедшая энергетика. Она просто сидит, и, если ты чуть-чуть хотя бы слабоват, она тебя сожрет просто. Когда в начале пути тебя поддерживают такие люди, конечно, ты более уверен в себе. Главное – не зазвездиться", – рассказала звезда.

Выступив на "Рождественских встречах" Примадонны, A’Studio стала особенно популярна. В то время ее солистом был Батырхан Шукенов.

"Кассета с песней "Джулия" попала к Филиппу Киркорову. Ему песня понравилась. Когда он приехал в Москву, он показал ее Алле и сказал, что хочет ее записывать и что песню подарили музыканты из Алма-Аты. Алла Борисовна сказала, что такие песни не дарят", – признался участник группы Владимир Миклошич.

Летом группа выпустила новую песню "Дискотека".
Певец Филипп Киркоров выступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 10:37Шоубиз
Киркоров назвал ошибкой свои отношения с Пугачевой
 
ШоубизФилипп КиркоровБатырхан ШукеновЗнаменитостиШоу-бизнесКети Топурия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Лента новостейМолния
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсиновПосольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson