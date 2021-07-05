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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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"Мысли зависли": группа A'Studio выпустила новый трек
"Мысли зависли": группа A'Studio выпустила новый трек - РИА Новости, 05.07.2021
"Мысли зависли": группа A'Studio выпустила новый трек
Группа A'Studio выпустила новую песню "Дискотека". Об этом музыканты сообщили в микроблоге коллектива. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T01:56
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культура
кети топурия
новости культуры
а-студио
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Группа A'Studio выпустила новую песню "Дискотека". Об этом музыканты сообщили в микроблоге коллектива. "Летний танцевальный сингл", — описывают композицию ее исполнители.Лирическая героиня пришла на дискотеку, ее "мысли зависли", а вниманием завладел "силуэт" в толпе танцующих, к которому ей так хочется прикоснуться, но сделать этого "нельзя". Авторы композиции — Илья Зудин и Байгали Серкебаев."Кайфово", "Клево получилось. Вперед к вершинам хит-парадов", "Классно поешь, интонация", — отреагировали пользователи.
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60
кети топурия, новости культуры, а-студио

"Мысли зависли": группа A'Studio выпустила новый трек

01:56 05.07.2021 (обновлено: 09:44 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастники группы "А-Студио" Кети Топурия и Байгали Серкебаев
Участники группы А-Студио Кети Топурия и Байгали Серкебаев - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Группа A'Studio выпустила новую песню "Дискотека". Об этом музыканты сообщили в микроблоге коллектива.
"Летний танцевальный сингл", — описывают композицию ее исполнители.
Лирическая героиня пришла на дискотеку, ее "мысли зависли", а вниманием завладел "силуэт" в толпе танцующих, к которому ей так хочется прикоснуться, но сделать этого "нельзя".
Авторы композиции — Илья Зудин и Байгали Серкебаев.
"Кайфово", "Клево получилось. Вперед к вершинам хит-парадов", "Классно поешь, интонация", — отреагировали пользователи.
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