https://ria.ru/20210705/astudio-1739658194.html

"Мысли зависли": группа A'Studio выпустила новый трек

"Мысли зависли": группа A'Studio выпустила новый трек - РИА Новости, 05.07.2021

"Мысли зависли": группа A'Studio выпустила новый трек

Группа A'Studio выпустила новую песню "Дискотека". Об этом музыканты сообщили в микроблоге коллектива. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T01:56

2021-07-05T01:56

2021-07-05T09:44

культура

кети топурия

новости культуры

а-студио

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Группа A'Studio выпустила новую песню "Дискотека". Об этом музыканты сообщили в микроблоге коллектива. "Летний танцевальный сингл", — описывают композицию ее исполнители.Лирическая героиня пришла на дискотеку, ее "мысли зависли", а вниманием завладел "силуэт" в толпе танцующих, к которому ей так хочется прикоснуться, но сделать этого "нельзя". Авторы композиции — Илья Зудин и Байгали Серкебаев."Кайфово", "Клево получилось. Вперед к вершинам хит-парадов", "Классно поешь, интонация", — отреагировали пользователи.

https://ria.ru/20210615/alsu-1736582266.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кети топурия, новости культуры, а-студио