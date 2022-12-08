https://ria.ru/20221208/zemletryasenie-1837127415.html
В Дагестане не получали информации о разрушениях после землетрясения
В Дагестане не получали информации о разрушениях после землетрясения - РИА Новости, 08.12.2022
В Дагестане не получали информации о разрушениях после землетрясения
Информации о разрушениях после землетрясения в Дагестане не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:32
2022-12-08T10:32
2022-12-08T11:03
происшествия
россия
гунибский район
республика дагестан
землетрясение
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МАХАЧКАЛА, 8 дек — РИА Новости. Информации о разрушениях после землетрясения в Дагестане не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану.По информации ведомства, в 09.42 в 5 километрах от села Гуниб Гунибского района на глубине 10 километров произошло сейсмособытие магнитудой 6, баллы – 4,5-5."Толчки ощущались на поверхности земли. Информация о разрушениях не поступала", — сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20221206/zemletryasenie-1836776700.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, гунибский район, республика дагестан, землетрясение
Происшествия, Россия, Гунибский район, Республика Дагестан, Землетрясение
10:32 08.12.2022 (обновлено: 11:03 08.12.2022)
В Дагестане не получали информации о разрушениях после землетрясения
ГУМЧС по Дагестану сообщило, что информации о разрушениях после землетрясения не поступало