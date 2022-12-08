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В Дагестане не получали информации о разрушениях после землетрясения - РИА Новости, 08.12.2022
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В Дагестане не получали информации о разрушениях после землетрясения
В Дагестане не получали информации о разрушениях после землетрясения - РИА Новости, 08.12.2022
В Дагестане не получали информации о разрушениях после землетрясения
Информации о разрушениях после землетрясения в Дагестане не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:32
2022-12-08T11:03
происшествия
россия
гунибский район
республика дагестан
землетрясение
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МАХАЧКАЛА, 8 дек — РИА Новости. Информации о разрушениях после землетрясения в Дагестане не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану.По информации ведомства, в 09.42 в 5 километрах от села Гуниб Гунибского района на глубине 10 километров произошло сейсмособытие магнитудой 6, баллы – 4,5-5."Толчки ощущались на поверхности земли. Информация о разрушениях не поступала", — сообщили в ведомстве.
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россия
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происшествия, россия, гунибский район, республика дагестан, землетрясение
Происшествия, Россия, Гунибский район, Республика Дагестан, Землетрясение
10:32 08.12.2022 (обновлено: 11:03 08.12.2022)
 
В Дагестане не получали информации о разрушениях после землетрясения

ГУМЧС по Дагестану сообщило, что информации о разрушениях после землетрясения не поступало

© РИА Новости / NewsTeam / Перейти в медиабанкВид на замерзшее Каспийское море с городского пляжа Махачкалы
Вид на замерзшее Каспийское море с городского пляжа Махачкалы - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / NewsTeam
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Вид на замерзшее Каспийское море с городского пляжа Махачкалы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 8 дек — РИА Новости. Информации о разрушениях после землетрясения в Дагестане не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану.
По информации ведомства, в 09.42 в 5 километрах от села Гуниб Гунибского района на глубине 10 километров произошло сейсмособытие магнитудой 6, баллы – 4,5-5.
"Толчки ощущались на поверхности земли. Информация о разрушениях не поступала", — сообщили в ведомстве.
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