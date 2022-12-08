https://ria.ru/20221208/zemletryasenie-1837127415.html

В Дагестане не получали информации о разрушениях после землетрясения

В Дагестане не получали информации о разрушениях после землетрясения - РИА Новости, 08.12.2022

В Дагестане не получали информации о разрушениях после землетрясения

Информации о разрушениях после землетрясения в Дагестане не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:32

2022-12-08T10:32

2022-12-08T11:03

происшествия

россия

гунибский район

республика дагестан

землетрясение

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МАХАЧКАЛА, 8 дек — РИА Новости. Информации о разрушениях после землетрясения в Дагестане не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Дагестану.По информации ведомства, в 09.42 в 5 километрах от села Гуниб Гунибского района на глубине 10 километров произошло сейсмособытие магнитудой 6, баллы – 4,5-5."Толчки ощущались на поверхности земли. Информация о разрушениях не поступала", — сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20221206/zemletryasenie-1836776700.html

россия

гунибский район

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Кирилл Волков

происшествия, россия, гунибский район, республика дагестан, землетрясение