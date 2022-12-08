https://ria.ru/20221208/zemletryasenie-1837124485.html

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 08.12.2022

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от Махачкалы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:17

2022-12-08T10:17

2022-12-08T11:05

махачкала

республика дагестан

происшествия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от Махачкалы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.Специалисты зафиксировали подземные толчки в 06:42 по времени UTC (09:42 мск). Их эпицентр располагался в 94 километрах от Махачкалы. Очаг залегал на глубине 40 километров.Изначально в сейсмологическом центре заявили, что магнитуда составила 5,6, а землетрясение произошло в 80 километрах от Махачкалы, но затем данные были уточнены.

https://ria.ru/20221208/zemletryasenie-1837111471.html

махачкала

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Влада Копылова

махачкала, республика дагестан, происшествия