13:18 08.12.2022 (обновлено: 16:12 08.12.2022)
"Разжигатель войны года": британцев возмутила награда Зеленскому от Time
Читателей Daily Mail разозлила награда Зеленскому "человек года" от журнала Time
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали решение журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского "человеком года".
Комментаторы считают, что политик не заслужил такого статуса, и предложили свои варианты званий для лидера украинского правительства.
"Разжигатель войны года", — сыронизировал пользователь с ником sunking101.
"Я тоже была бы "человеком года", если получала бы бесплатно миллиарды долларов в качестве помощи", — пошутила LucyLiuLu.
"Какого черта? Все, что он делал, так это просил деньги и оружие! И последние восемь месяцев носил зеленую одежду!" — пожаловался Shirlannn.
"Актер года", — саркастично отметила Diana218.
"Эту награду должны были получить жители Европы, которым теперь придется терпеть инфляцию, нехватку рабочих мест, а также толпы беженцев, поскольку Зеленский делал все возможное, чтобы спровоцировать конфликт с Россией", — подытожил TheGreatUnknown.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал критерии Time зашоренными и оголтело русофобскими, а также не выходящими за рамки западного мейнстрима. А в Совфеде подчеркнули, что решение журнала чревато серьезными репутационными издержками для издания, так как ставит под сомнение объективность его оценок.
Time с 1927 года называет своего "человека года". Впервые такое звание получил Чарльз Линдберг — летчик, перелетевший Атлантический океан в одиночку. Человеком года также становились американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.
При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым. Так, в 1938-м издание выбрало человеком года Адольфа Гитлера.