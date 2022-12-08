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"Разжигатель войны года": британцев возмутила награда Зеленскому от Time - РИА Новости, 08.12.2022
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"Разжигатель войны года": британцев возмутила награда Зеленскому от Time
"Разжигатель войны года": британцев возмутила награда Зеленскому от Time - РИА Новости, 08.12.2022
"Разжигатель войны года": британцев возмутила награда Зеленскому от Time
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали решение журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского "человеком года". РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:18
2022-12-08T16:12
в мире
владимир зеленский
украина
европа
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали решение журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского "человеком года".Комментаторы считают, что политик не заслужил такого статуса, и предложили свои варианты званий для лидера украинского правительства."Разжигатель войны года", — сыронизировал пользователь с ником sunking101."Я тоже была бы "человеком года", если получала бы бесплатно миллиарды долларов в качестве помощи", — пошутила LucyLiuLu."Какого черта? Все, что он делал, так это просил деньги и оружие! И последние восемь месяцев носил зеленую одежду!" — пожаловался Shirlannn."Актер года", — саркастично отметила Diana218.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал критерии Time зашоренными и оголтело русофобскими, а также не выходящими за рамки западного мейнстрима. А в Совфеде подчеркнули, что решение журнала чревато серьезными репутационными издержками для издания, так как ставит под сомнение объективность его оценок.Time с 1927 года называет своего "человека года". Впервые такое звание получил Чарльз Линдберг — летчик, перелетевший Атлантический океан в одиночку. Человеком года также становились американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым. Так, в 1938-м издание выбрало человеком года Адольфа Гитлера.
https://ria.ru/20221208/ukraina-1837179637.html
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в мире, владимир зеленский, украина, европа, россия, владимир путин
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Европа, Россия, Владимир Путин
13:18 08.12.2022 (обновлено: 16:12 08.12.2022)
 
"Разжигатель войны года": британцев возмутила награда Зеленскому от Time

Читателей Daily Mail разозлила награда Зеленскому "человек года" от журнала Time

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали решение журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского "человеком года".
Комментаторы считают, что политик не заслужил такого статуса, и предложили свои варианты званий для лидера украинского правительства.
"Разжигатель войны года", — сыронизировал пользователь с ником sunking101.
"Я тоже была бы "человеком года", если получала бы бесплатно миллиарды долларов в качестве помощи", — пошутила LucyLiuLu.
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"Какого черта? Все, что он делал, так это просил деньги и оружие! И последние восемь месяцев носил зеленую одежду!" — пожаловался Shirlannn.
"Актер года", — саркастично отметила Diana218.

"Эту награду должны были получить жители Европы, которым теперь придется терпеть инфляцию, нехватку рабочих мест, а также толпы беженцев, поскольку Зеленский делал все возможное, чтобы спровоцировать конфликт с Россией", — подытожил TheGreatUnknown.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал критерии Time зашоренными и оголтело русофобскими, а также не выходящими за рамки западного мейнстрима. А в Совфеде подчеркнули, что решение журнала чревато серьезными репутационными издержками для издания, так как ставит под сомнение объективность его оценок.
Time с 1927 года называет своего "человека года". Впервые такое звание получил Чарльз Линдберг — летчик, перелетевший Атлантический океан в одиночку. Человеком года также становились американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.
При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым. Так, в 1938-м издание выбрало человеком года Адольфа Гитлера.
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