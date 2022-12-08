https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837189810.html

"Разжигатель войны года": британцев возмутила награда Зеленскому от Time

"Разжигатель войны года": британцев возмутила награда Зеленскому от Time - РИА Новости, 08.12.2022

"Разжигатель войны года": британцев возмутила награда Зеленскому от Time

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали решение журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского "человеком года". РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:18

2022-12-08T13:18

2022-12-08T16:12

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владимир путин

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали решение журнала Time назвать президента Украины Владимира Зеленского "человеком года".Комментаторы считают, что политик не заслужил такого статуса, и предложили свои варианты званий для лидера украинского правительства."Разжигатель войны года", — сыронизировал пользователь с ником sunking101."Я тоже была бы "человеком года", если получала бы бесплатно миллиарды долларов в качестве помощи", — пошутила LucyLiuLu."Какого черта? Все, что он делал, так это просил деньги и оружие! И последние восемь месяцев носил зеленую одежду!" — пожаловался Shirlannn."Актер года", — саркастично отметила Diana218.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал критерии Time зашоренными и оголтело русофобскими, а также не выходящими за рамки западного мейнстрима. А в Совфеде подчеркнули, что решение журнала чревато серьезными репутационными издержками для издания, так как ставит под сомнение объективность его оценок.Time с 1927 года называет своего "человека года". Впервые такое звание получил Чарльз Линдберг — летчик, перелетевший Атлантический океан в одиночку. Человеком года также становились американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым. Так, в 1938-м издание выбрало человеком года Адольфа Гитлера.

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837179637.html

https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837150752.html

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в мире, владимир зеленский, украина, европа, россия, владимир путин