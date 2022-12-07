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В Совфеде прокомментировали решение Time назвать Зеленского человеком года - РИА Новости, 07.12.2022
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В Совфеде прокомментировали решение Time назвать Зеленского человеком года
В Совфеде прокомментировали решение Time назвать Зеленского человеком года - РИА Новости, 07.12.2022
В Совфеде прокомментировали решение Time назвать Зеленского человеком года
Решение журнала Time назвать Владимира Зеленского человеком года чревато серьезными репутационными издержками для издания, поскольку ставит под сомнение... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:41
2022-12-07T20:41
в мире
владимир зеленский
ольга ковитиди
михаил горбачев
атлантический океан
германия
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Решение журнала Time назвать Владимира Зеленского человеком года чревато серьезными репутационными издержками для издания, поскольку ставит под сомнение объективность его оценок, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.Американский журнал Time назвал человеком года Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов."Решение журнала содержит серьезные репутационные риски для издания, поскольку ставит под сомнение объективность его оценок. Неадекватность Зеленского очевидна и известна уже давно", - сказала Ковитиди.При этом она не исключила, что это решение Time принял не без участия американских спецслужб. "В 1987 и 1989 годах именно они инициировали аналогичное решение в отношении Михаила Горбачева, ответственного за развал СССР", - заявила сенатор.Журнал Time с 1927 года называет своего "человека года". Впервые получил такое "звание" летчик, первым перелетевшим Атлантический океан в одиночку, Чарльз Линдберг. В разные годы человеком года становились американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым. Так, в 1938 году журнал выбрал человеком года Адольфа Гитлера.
https://ria.ru/20221207/fars-1837066638.html
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в мире, владимир зеленский, ольга ковитиди, михаил горбачев, атлантический океан, германия, россия, ситуация в днр и лнр
В мире, Владимир Зеленский, Ольга Ковитиди, Михаил Горбачев, Атлантический океан, Германия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
20:41 07.12.2022
 
В Совфеде прокомментировали решение Time назвать Зеленского человеком года

Сенатор Ковитиди: из-за объявления Зеленского человеком года Time ждут репутационные риски

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Решение журнала Time назвать Владимира Зеленского человеком года чревато серьезными репутационными издержками для издания, поскольку ставит под сомнение объективность его оценок, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
Американский журнал Time назвал человеком года Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов.
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Депутат Госдумы назвал признание Time Зеленского человеком года фарсом
"Решение журнала содержит серьезные репутационные риски для издания, поскольку ставит под сомнение объективность его оценок. Неадекватность Зеленского очевидна и известна уже давно", - сказала Ковитиди.
При этом она не исключила, что это решение Time принял не без участия американских спецслужб. "В 1987 и 1989 годах именно они инициировали аналогичное решение в отношении Михаила Горбачева, ответственного за развал СССР", - заявила сенатор.
Журнал Time с 1927 года называет своего "человека года". Впервые получил такое "звание" летчик, первым перелетевшим Атлантический океан в одиночку, Чарльз Линдберг. В разные годы человеком года становились американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.
При этом иногда выбор журнала бывал и крайне противоречивым. Так, в 1938 году журнал выбрал человеком года Адольфа Гитлера.
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В миреВладимир ЗеленскийОльга КовитидиМихаил ГорбачевАтлантический океанГерманияРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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