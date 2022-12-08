https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837150752.html

Американский ведущий назвал Зеленского опасным диктатором

Американский ведущий назвал Зеленского опасным диктатором - РИА Новости, 08.12.2022

Американский ведущий назвал Зеленского опасным диктатором

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского опасным диктатором, использующим миллиарды долларов США для создания... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:36

2022-12-08T11:36

2022-12-08T13:15

в мире

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такер карлсон

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского опасным диктатором, использующим миллиарды долларов США для создания однопартийного полицейского государства."Что бы вы ни думали об украинском конфликте, совершенно ясно, что Зеленский не заинтересован в свободе и демократии", — заявил журналист.По его словам, политик не тот, кем его выставляет Запад с начала конфликта. Такер также раскритиковал Зеленского за запрет оппозиционных партий, аресты политических оппонентов, полицейские облавы в церквях и за попытки запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ).Кроме СМИ, критикующих правительство страны, под отмену попадают и элементы российской культуры, заявил ведущий.В октябре на Украине вступил в силу закон, запрещающий публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей, а также их гастроли. А в ноябре Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете россиянам вести любую творческую деятельность на территории страны.Кроме того, еще в 2015 году на Украине начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. Тогда был принят закон о декоммунизации. После начала спецоперации отмена всего, что связано с Россией, лишь набрала обороты.Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Киев дружественным, без запрета на русский язык и культуру.

https://ria.ru/20221208/genotsid-1837103306.html

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837101113.html

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в мире, владимир зеленский, такер карлсон, украина, сша, украинская православная церковь, служба безопасности украины, московский патриархат