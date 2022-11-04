https://ria.ru/20221104/zelenskiy-1829265438.html
Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность на Украине
Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность на Украине - РИА Новости, 04.11.2022
Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность на Украине
Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам РФ вести любую творческую деятельность на территории Украины, следует из информации на его сайте. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:50
2022-11-04T18:50
2022-11-04T18:50
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
денис шмыгаль
тарас шевченко
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россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам РФ вести любую творческую деятельность на территории Украины, следует из информации на его сайте.Зеленский отметил уже введенные ограничения для артистов из России, а также заявил, что поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обработать поднятые в петиции вопросы и принять соответствующие меры реагирования.Автор петиции, набравшей необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей, призывал запретить гражданам Российской Федерации осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.Закон, запрещающий на Украине публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей и их гастроли, вступил в силу в октябре.Ранее о создании специального "белого списка" российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире, заявлял заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, денис шмыгаль, тарас шевченко, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Тарас Шевченко, Украина, Россия
Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность на Украине
Зеленский поддержал петицию о запрете творческой деятельности для россиян на Украине
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам РФ вести любую творческую деятельность на территории Украины, следует из информации на его сайте.
"Нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, закрепляющего на Украине русские пропагандистские нарративы", - говорится в ответе Зеленского на петицию, размещенную на его сайте.
Зеленский отметил уже введенные ограничения для артистов из России, а также заявил, что поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю
обработать поднятые в петиции вопросы и принять соответствующие меры реагирования.
Автор петиции, набравшей необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей, призывал запретить гражданам Российской Федерации осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.
Закон, запрещающий на Украине публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей и их гастроли, вступил в силу в октябре.
Ранее о создании специального "белого списка" российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире, заявлял заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко
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