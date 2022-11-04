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Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность на Украине - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/zelenskiy-1829265438.html
Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность на Украине
Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность на Украине - РИА Новости, 04.11.2022
Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность на Украине
Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам РФ вести любую творческую деятельность на территории Украины, следует из информации на его сайте. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:50
2022-11-04T18:50
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
денис шмыгаль
тарас шевченко
украина
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам РФ вести любую творческую деятельность на территории Украины, следует из информации на его сайте.Зеленский отметил уже введенные ограничения для артистов из России, а также заявил, что поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обработать поднятые в петиции вопросы и принять соответствующие меры реагирования.Автор петиции, набравшей необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей, призывал запретить гражданам Российской Федерации осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.Закон, запрещающий на Украине публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей и их гастроли, вступил в силу в октябре.Ранее о создании специального "белого списка" российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире, заявлял заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир зеленский, денис шмыгаль, тарас шевченко, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Тарас Шевченко, Украина, Россия
18:50 04.11.2022
 
Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность на Украине

Зеленский поддержал петицию о запрете творческой деятельности для россиян на Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам РФ вести любую творческую деятельность на территории Украины, следует из информации на его сайте.
"Нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от русского и советского наследия, закрепляющего на Украине русские пропагандистские нарративы", - говорится в ответе Зеленского на петицию, размещенную на его сайте.
Зеленский отметил уже введенные ограничения для артистов из России, а также заявил, что поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обработать поднятые в петиции вопросы и принять соответствующие меры реагирования.
Автор петиции, набравшей необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей, призывал запретить гражданам Российской Федерации осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.
Закон, запрещающий на Украине публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей и их гастроли, вступил в силу в октябре.
Ранее о создании специального "белого списка" российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире, заявлял заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальТарас ШевченкоУкраинаРоссия
 
 
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