https://ria.ru/20221104/zelenskiy-1829265438.html

Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность на Украине

Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность на Украине - РИА Новости, 04.11.2022

Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность на Украине

Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам РФ вести любую творческую деятельность на территории Украины, следует из информации на его сайте. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T18:50

2022-11-04T18:50

2022-11-04T18:50

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

денис шмыгаль

тарас шевченко

украина

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам РФ вести любую творческую деятельность на территории Украины, следует из информации на его сайте.Зеленский отметил уже введенные ограничения для артистов из России, а также заявил, что поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обработать поднятые в петиции вопросы и принять соответствующие меры реагирования.Автор петиции, набравшей необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей, призывал запретить гражданам Российской Федерации осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры в целом.Закон, запрещающий на Украине публичное воспроизведение или исполнение музыкальных произведений российских исполнителей и их гастроли, вступил в силу в октябре.Ранее о создании специального "белого списка" российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире, заявлял заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир зеленский, денис шмыгаль, тарас шевченко, украина, россия