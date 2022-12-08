https://ria.ru/20221208/vsu-1837137134.html
Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении
Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении - РИА Новости, 08.12.2022
Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении
Бойцы одного из подразделений Западного военного округа нанесли удар из тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" по опорным пунктам украинских войск на... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:02
2022-12-08T11:02
2022-12-08T11:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
сватово
западный военный округ (зво)
тос-1а "солнцепек"
украина
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СВАТОВО (ЛНР), 8 дек — РИА Новости. Бойцы одного из подразделений Западного военного округа нанесли удар из тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" по опорным пунктам украинских войск на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости.По его словам, удар нанесли по району сосредоточения украинских военных.Огонь системы корректировали при помощи беспилотного летательного аппарата. Кадры оперативного контроля, на которых зафиксирован момент поражения цели и последствия удара, оказались в распоряжении РИА Новости и опубликованы в Telegram-канале агентства.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение.Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" создана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.На боевой машине смонтированы 24 направляющих для 220-миллиметровых реактивных снарядов с объемно-детонирующей боевой частью — при ее подрыве образуется область избыточного давления, воздействующая на войска и укрепления."Солнцепек" стоит на вооружении армий России, Азербайджана, Армении, Алжира, Ирака, Казахстана, Сирии, Таджикистана и Саудовской Аравии. Активно применяется российской армией в Сирии и в спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221116/artemovsk-1832083217.html
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Работа огнеметной системы "Солнцепек" по опорному пункту украинских войск
Бойцы Западного военного округа открыли огонь из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" по опорному пункту украинских войск на сватовском участке фронта в ЛНР.
2022-12-08T11:02
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, луганская народная республика, сватово, западный военный округ (зво), тос-1а "солнцепек", украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Сватово, Западный военный округ (ЗВО), ТОС-1А "Солнцепек", Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:02 08.12.2022 (обновлено: 11:42 08.12.2022)
Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении
ВС России уничтожили из "Солнцепеков" опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении