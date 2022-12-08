https://ria.ru/20221208/voyna-1837182637.html

Марин Ле Пен заявила о глупости энергетической войны с Россией

Марин Ле Пен заявила о глупости энергетической войны с Россией - РИА Новости, 08.12.2022

Марин Ле Пен заявила о глупости энергетической войны с Россией

Энергетическая война с Россией в то время, когда во Франции отключают электричество и требуют выключать отопление на фоне дефицита энергии, является... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:53

2022-12-08T12:53

2022-12-08T12:53

марин ле пен

россия

франция

австралия

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 8 дек – РИА Новости. Энергетическая война с Россией в то время, когда во Франции отключают электричество и требуют выключать отопление на фоне дефицита энергии, является недальновидной и глупой политикой, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL в четверг.Она отметила, что энергоресурсы являются "первой необходимостью" и что санкции против России не должны затрагивать сферу энергетики."Нельзя вести энергетическую войну против России в то время, как у нас самих нет энергии. Это глупо. Санкции, которые приняты сейчас, имеют гораздо более тяжелые последствия для нашего собственного народа, чем для правителя, против которого вводятся эти санкции", - заявила политик.Ле Пен отметила, что планируемые зимой отключения электричества во Франции – результат недальновидной политики властей.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила предложения по новому санкционному пакету против России. В нем, в частности, предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль. Ранее в ЕС заявляли, что девятый пакет антироссийских санкций, вероятно, будет введен в действие до конца текущего года. Утверждение нового санкционного пакета возможно уже на заседании глав МИД ЕС 12 декабря.5 декабря также вступили в силу нефтяные санкции стран Запада. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю; кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.На прошлой неделе французский национальный оператор электрических сетей RTE сообщил, что во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления: с 8 до 13 и с 18 до 20 часов. 9 декабря власти проведут тестовое отключение электричества в ряде регионов страны.

https://ria.ru/20221207/sanktsii-1836985071.html

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836802104.html

https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html

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марин ле пен, россия, франция, австралия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии