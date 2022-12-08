10:22 08.12.2022 (обновлено: 12:33 08.12.2022)
СМИ: Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций
FT: Венгрия выступила против нового пакета санкций и удвоения фонда ЕС для помощи Украине
© AFP 2022 / Ferenc IszaЖенщина проходит мимо плаката с надписью "Нас наказывают санкции Брюсселя" на улице Будапешта, Венгрия
Женщина проходит мимо плаката с надписью "Нас наказывают санкции Брюсселя" на улице Будапешта, Венгрия. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Венгрия на встрече постпредов ЕС выступила против нового пакета антироссийских санкций, а также не поддержала предложение увеличить финансирование фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Они (представители Венгрии. — Прим. ред.) создают трудности везде, где только могут", — сказал изданию высокопоставленный евробюрократ.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила предложения для нового пакета ограничений в отношении России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора, в том числе запретить инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран.
Теперь меры должны согласовать постоянные представители стран ЕС, затем их окончательно утвердят министры стран союза. Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза, тогда же станут известны фигуранты списка персональных санкций.
Действующие с 2014 года персональные санкции за "подрыв суверенитета Украины" введены уже против 1236 физлиц и 115 организаций. Секторальные ограничения подразумевают запреты на импорт российского угля и нефти, инвестиции в энергетику и передачу технологий для переработки нефти.
Отдельные политики в Европе выступали с критикой санкционной политики, называя ее неэффективной и наносящей вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно".
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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