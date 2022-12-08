https://ria.ru/20221208/vengriya-1837125522.html

СМИ: Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций

СМИ: Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 08.12.2022

СМИ: Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций

Венгрия на встрече постпредов ЕС выступила против нового пакета антироссийских санкций, а также не поддержала предложение увеличить финансирование фонда... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:22

2022-12-08T10:22

2022-12-08T12:33

венгрия

россия

евросоюз

украина

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Венгрия на встрече постпредов ЕС выступила против нового пакета антироссийских санкций, а также не поддержала предложение увеличить финансирование фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники."Они (представители Венгрии. — Прим. ред.) создают трудности везде, где только могут", — сказал изданию высокопоставленный евробюрократ.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила предложения для нового пакета ограничений в отношении России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора, в том числе запретить инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Теперь меры должны согласовать постоянные представители стран ЕС, затем их окончательно утвердят министры стран союза. Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза, тогда же станут известны фигуранты списка персональных санкций.Действующие с 2014 года персональные санкции за "подрыв суверенитета Украины" введены уже против 1236 физлиц и 115 организаций. Секторальные ограничения подразумевают запреты на импорт российского угля и нефти, инвестиции в энергетику и передачу технологий для переработки нефти.Отдельные политики в Европе выступали с критикой санкционной политики, называя ее неэффективной и наносящей вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно".Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221206/orban-1836547766.html

https://ria.ru/20221121/paksh-1833151577.html

https://ria.ru/20221019/budapesht-1825082459.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, россия, евросоюз, украина, санкции в отношении россии, экономика