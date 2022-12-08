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СМИ: Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 08.12.2022
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СМИ: Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций
СМИ: Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 08.12.2022
СМИ: Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций
Венгрия на встрече постпредов ЕС выступила против нового пакета антироссийских санкций, а также не поддержала предложение увеличить финансирование фонда... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:22
2022-12-08T12:33
венгрия
россия
евросоюз
украина
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Венгрия на встрече постпредов ЕС выступила против нового пакета антироссийских санкций, а также не поддержала предложение увеличить финансирование фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники."Они (представители Венгрии. — Прим. ред.) создают трудности везде, где только могут", — сказал изданию высокопоставленный евробюрократ.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила предложения для нового пакета ограничений в отношении России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора, в том числе запретить инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Теперь меры должны согласовать постоянные представители стран ЕС, затем их окончательно утвердят министры стран союза. Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза, тогда же станут известны фигуранты списка персональных санкций.Действующие с 2014 года персональные санкции за "подрыв суверенитета Украины" введены уже против 1236 физлиц и 115 организаций. Секторальные ограничения подразумевают запреты на импорт российского угля и нефти, инвестиции в энергетику и передачу технологий для переработки нефти.Отдельные политики в Европе выступали с критикой санкционной политики, называя ее неэффективной и наносящей вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно".Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221206/orban-1836547766.html
https://ria.ru/20221121/paksh-1833151577.html
https://ria.ru/20221019/budapesht-1825082459.html
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венгрия, россия, евросоюз, украина, санкции в отношении россии, экономика
Венгрия, Россия, Евросоюз, Украина, Санкции в отношении России, Экономика
10:22 08.12.2022 (обновлено: 12:33 08.12.2022)
 
СМИ: Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций

FT: Венгрия выступила против нового пакета санкций и удвоения фонда ЕС для помощи Украине

© AFP 2022 / Ferenc IszaЖенщина проходит мимо плаката с надписью "Нас наказывают санкции Брюсселя" на улице Будапешта, Венгрия
Женщина проходит мимо плаката с надписью Нас наказывают санкции Брюсселя на улице Будапешта, Венгрия - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / Ferenc Isza
Женщина проходит мимо плаката с надписью "Нас наказывают санкции Брюсселя" на улице Будапешта, Венгрия. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Венгрия на встрече постпредов ЕС выступила против нового пакета антироссийских санкций, а также не поддержала предложение увеличить финансирование фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Они (представители Венгрии. — Прим. ред.) создают трудности везде, где только могут", — сказал изданию высокопоставленный евробюрократ.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 03:08
Орбан согласился со словами Макрона о конфликте на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила предложения для нового пакета ограничений в отношении России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора, в том числе запретить инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран.
Теперь меры должны согласовать постоянные представители стран ЕС, затем их окончательно утвердят министры стран союза. Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза, тогда же станут известны фигуранты списка персональных санкций.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 17:18
Сийярто: только действия ЕС могут помешать строительству блоков АЭС "Пакш"
Действующие с 2014 года персональные санкции за "подрыв суверенитета Украины" введены уже против 1236 физлиц и 115 организаций. Секторальные ограничения подразумевают запреты на импорт российского угля и нефти, инвестиции в энергетику и передачу технологий для переработки нефти.
Отдельные политики в Европе выступали с критикой санкционной политики, называя ее неэффективной и наносящей вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно".
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Плакат Брюссельские санкции разрушают нас в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 12:45
В Будапеште появились плакаты с бомбами, подписанными "санкции"
 
ВенгрияРоссияЕвросоюзУкраинаСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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