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Артиллерия Киева "накрыла" свою же пехоту, заявили в ЛНР - РИА Новости, 08.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/ukraina-1837110232.html
Артиллерия Киева "накрыла" свою же пехоту, заявили в ЛНР
Артиллерия Киева "накрыла" свою же пехоту, заявили в ЛНР - РИА Новости, 08.12.2022
Артиллерия Киева "накрыла" свою же пехоту, заявили в ЛНР
Украинские силовики во время очередной попытки наступления на сватовском участке фронта в Донбассе, попали под огонь своей же артиллерии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T08:21
2022-12-08T09:39
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
донбасс
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 8 дек — РИА Новости. Украинские силовики во время очередной попытки наступления на сватовском участке фронта в Донбассе, попали под огонь своей же артиллерии, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки."При очередной попытке вооруженных формирований Украины прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении ротно-тактическая группа противника вошла в зону поражения собственной артиллерии", — сказал собеседник агентства.Он не исключил, что это могло произойти из-за несогласованности действий с артподразделениями, либо проблем со связью на данном участке фронта.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на этом участке, который важен для потенциального прорыва к другим населенным пунктам ДНР.
https://ria.ru/20221208/ogon-1837104521.html
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донбасс
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в мире, андрей марочко, донбасс, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Донбасс, Луганская Народная Республика, Украина
08:21 08.12.2022 (обновлено: 09:39 08.12.2022)
 
Артиллерия Киева "накрыла" свою же пехоту, заявили в ЛНР

Офицер ЛНР Марочко: артиллерия ВСУ "накрыла" свою же пехоту при попытке прорыва в Донбассе

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 дек — РИА Новости. Украинские силовики во время очередной попытки наступления на сватовском участке фронта в Донбассе, попали под огонь своей же артиллерии, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
"При очередной попытке вооруженных формирований Украины прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении ротно-тактическая группа противника вошла в зону поражения собственной артиллерии", — сказал собеседник агентства.
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Он не исключил, что это могло произойти из-за несогласованности действий с артподразделениями, либо проблем со связью на данном участке фронта.

"Командир штурмующего подразделения практически подставил личный состав под удар украинских войск. В результате часть сил и средств противника была уничтожена, оставшиеся вернулись на исходный рубеж", — пояснил офицер.

Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на этом участке, который важен для потенциального прорыва к другим населенным пунктам ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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