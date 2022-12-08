https://ria.ru/20221208/ukraina-1837110232.html

Артиллерия Киева "накрыла" свою же пехоту, заявили в ЛНР

Артиллерия Киева "накрыла" свою же пехоту, заявили в ЛНР - РИА Новости, 08.12.2022

Артиллерия Киева "накрыла" свою же пехоту, заявили в ЛНР

Украинские силовики во время очередной попытки наступления на сватовском участке фронта в Донбассе, попали под огонь своей же артиллерии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T08:21

2022-12-08T08:21

2022-12-08T09:39

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

донбасс

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 8 дек — РИА Новости. Украинские силовики во время очередной попытки наступления на сватовском участке фронта в Донбассе, попали под огонь своей же артиллерии, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки."При очередной попытке вооруженных формирований Украины прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении ротно-тактическая группа противника вошла в зону поражения собственной артиллерии", — сказал собеседник агентства.Он не исключил, что это могло произойти из-за несогласованности действий с артподразделениями, либо проблем со связью на данном участке фронта.Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают сам город из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на этом участке, который важен для потенциального прорыва к другим населенным пунктам ДНР.

https://ria.ru/20221208/ogon-1837104521.html

https://ria.ru/20221207/dnr-1837058146.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей марочко, донбасс, луганская народная республика, украина